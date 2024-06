Qué hacer en Madrid esta semana: CinePlaza en Matadero, 'Madama Butterfly' en el Real, la fotografía de Barbara Brändli...

Por cuarto año consecutivo, los alrededores de Madrid Río acogen el festival La Sub25 , dedicado al talento de la gente más joven (hasta 25 años) en todas sus formas. En la Nave de Terneras encontraremos una exposición colectiva de cuatro artistas emergentes, una selección de fanzines y una experiencia de realidad virtual. Habrá una zona para crearte un look festivalero a la altura y un montón de actividades para aprender sobre igualdad, diversidad, accesibilidad, inclusión y sostenibilidad. Al caer la tarde y hasta la medianoche, en el Escenario Explanada Negra habrá conciertos y DJ sets . Y después, El After: hasta las dos de la mañana podremos asistir a conversatorios con figuras como Eugenia Tenenbaum , Climabar y Occimorons , sumarnos a un taller de joyería, de graffiti o de circo , y animarnos a grabar algo en el estudio de grabación móvil LA C.O.S.A de Chico Trópico , que estará allí durante las dos jornadas que dura el festival.

El verano es el momento perfecto para ponerse al día con todas aquellas películas que no hemos podido ver a lo largo del año. Sala Berlanga acude al rescate de los cinéfilos rezagados y este mes de julio programa de nuevo su ya tradicional ciclo Un Verano de Cine, que incluye algunas de las mejores películas nacionales del año . Este mes de julio disfrutaremos de la comedia Pájaros de Pau Durá, de los biopics musicales Segundo Premio de Isaki Lacuesta, Disco, Ibiza, Locomía de Kike Maíllo o La estrella azul de Javier Macipe, del drama familiar Los pequeños amores de Celia Rico, y de los thrillers Nina de Andrea Jaurrieta, As Neves de Sonia Méndez, Calladita de Miguel Faus o Caída libre de Laura Jou. También habrá espacio para la animación de la mano de Salvador Simó y Jianping Li, directores de La guardiana de dragones.

CINE. 'CinePlaza de verano'

La música y el cine se dan la mano en la programación estival de Matadero. Para su cine de verano, que como cada año tiene lugar en la plaza central del recinto, han escogido la temática Superestrellas y han seleccionado una serie de títulos protagonizados por grandes figuras del panorama musical. Documentales sobre Paul McCartney, Michael Jackson, Buena Vista Social Club, Aretha Franklin o las grandes leyendas del jazz y el góspel. Proyecciones comentadas en directo por el periodista Juan Sanguino, que hablará de Supernova, o Sebas E. Alonso y Claudio M. de Prado de JeNeSaisPop, que charlarán de En la cama con Madonna. Musicales como Hedwig and the Angry Inch o Pink Floyd: The Wall y películas de músicos que se lanzaron a la dirección cinematográfica como Prince —con Under the Cherry Moon— o Frank Zappa —con 200 motels—. Además, habrá tres cine-conciertos protagonizados por Los Punsetes, La Penúltima Sabinera y La Bien Querida, que rendirá tributo a Carlos Saura.