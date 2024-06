'Invasión', "un canto contra la guerra" dirigido por el cineasta David Martín-Porras

Este viernes llega a la gran pantalla 'Invasión'. La nueva película dirigida por David Martín-Porras ( 'La piel en llamas' ), un "canto contra la guerra" que se desarrolla a través de tres historias paralelas contadas a partir de un cómic que narra una invasión alienígena en el 2045.

La cinta nace de la adaptación de la obra de teatro homónima de Guillem Clua, en la que además de la guerra, el amor tiene un papel fundamental para sobreponerse a los enfrentamientos. Martín-Porras decidió grabar esta producción, entre otras razones, porque se vio "muy reflejado" en el conflicto interno que vive Iker, uno de los soldados. Es "una persona real con problemas reales" como la reticencia a aceptarse a sí mismo, ha explicado el actor que da vida a Iker, Fran Berenguer ('Culpa mía' y 'La noche más larga'), que además ha tenido que enfrentarse a ser el narrador de la producción.

Un reparto a través del tiempo

En concreto 'Invasión' aborda la historia de dos prisioneros de bandos opuestos que se quedan atrapados en una celda durante la Guerra Civil española, la de tres soldados españoles que se refugian en una fábrica cuando España manda tropas a Afganistán en 2005 y la de una pareja de científicos que se queda a solas con un extraterrestre cautivo.

Claudia Salas ('Élite' y 'La Ruta') y Álvaro Rico ('Élite' y 'El Cid') interpretan a María y a Arturo respectivamente, los personajes que encarnan a una republicana y a un prisionero del bando nacional que entra en la celda para obtener información de su opositora.

Según declaraba Rico, esta película ha sido un "viaje muy teatral porque era en el mismo espacio, misma localización y las escenas también eran muy largas".

Ambos actores, que se conocen desde hace años, han coincido también en afirmar que el hecho de ser amigos les ha facilitado el trabajo y, según Rico, cuando Claudia estaba en el proceso de selección la llamó para decirle: "oye esto es un trato entre tú y yo, yo voy si tú vas".

"Aparte de la brecha de la ideología política", la película cuenta la necesidad de "llegar a un entendimiento y a una unión para conseguir el bien común", ha continuado Salas que, junto a Rico, interpreta en diferentes escenas el 'Romance de la Luna Luna' de Lorca, "un regalo" para ellos.

Por su parte, Nourdin Batan ('Todos lo saben' y 'Todos los nombres de Dios') interpreta a Imar, otro de los soldados, un papel cuya mayor dificultad ha sido "el tiempo" que han tenido para grabar la película, no superior a tres semanas.

María Adánez protagoniza la tercera y última trama junto a Andrés Gertrúdix, y se mete en la piel de Carol, una embarazada a la que solo le preocupan dos asuntos: parar la guerra y el mundo que le va a dejar a su hijo.

"De las tres historias era la más arriesgada porque es donde se ve más claramente esa posible invasión alienígena sin que llegue a verse el extraterrestre", ha concluido la actriz que como espectadora agradece "el cine donde te provoquen las cosas pero no se vean porque no hay mayor miedo que el que no se ve".