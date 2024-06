Las 9 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

En plenas semanas del Orgullo, pensar en un oldie de temática LGTBIQ+ llevaría automáticamente a nuestras mentes a pensar en la ambigüedad de Bowie, en glam rock y en música disco. Sin embargo, hubo mucho más, como explica la nueva recopilación Jon Savage's The Secret Public - How The LGBTQ+ Aesthetic Shaped Pop Culture 1955-1979, que firma el crítico musical británico Jon Savage. Por ejemplo: pocos pensarían en los Kinks despachando un himno gay, y sin embargo los hermanos Davies, ambos de sexualidad un tanto escurridiza, firmaron esta canción en honor a un compañero de colegio homosexual por el que los dos sentían fascinación.