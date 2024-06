Feminismo, memoria democrática o soledad, en la programación para la próxima temporada del Centro Dramático Nacional

"Esta temporada la palabra que nos acompaña y nos sirve como punto de referencia es encuentro". La comunicación entre el pasado y el futuro es la característica que define la programación de la próxima temporada del Centro Dramático Nacional en palabras de Alfredo Sanzol, su director, encargado de presentarla este miércoles en rueda de prensa junto a la directora general del INAEM, Paz Santa Cecilia. "Frente a la amenaza de desintegración con la que nos controlan, es esencial el encuentro. Aún a riesgo del conflicto, o precisamente por el conflicto, la creación de lo nuevo exige la presencia del otro, y la presencia del pasado", ha añadido Sanzol.

En total serán 29 producciones -siete más que en la temporada que ahora concluye- las que suban a los escenarios dependientes de este centro en la temporada 24/25, obras que abordarán temas como el feminismo, la memoria democrática o la soledad. Algunas son piezas muy conocidas ya por el público, como el Orlando, de Virginia Woolf, que en esta ocasión estará dirigida por Marta Pazos y que contará con la dramaturgia de la propia Pazos y Gabriel Calderón. Esta nueva versión del clásico de Wolf se presentará en la sala grande del Teatro María Guerrero, donde además de esta podrán verse cinco producciones. "Es una obra que forma parte del acervo cultural y creemos que es importante", ha explicado Sanzol.

Además, 14 serán estrenos absolutos y en todas ellas se ha trabajado para cumplir con su compromiso de paridad: "teniendo esta temporada un 45 % de dramaturgia y dirección a cargo de creadoras mujeres y un 55% de creadores hombres", ha señalado Sanzol, un porcentaje por encima de lo que marca la ley. Otro objetivo de la programación, ha señalado Sanzol, es que las obras estrenadas puedan "girar más". "El Centro Dramático Nacional ha consolidado su posición como el principal centro de creación escénica de España" ha añadido Santa Cecilia. "La diversidad, la originalidad y la calidad de sus producciones propias y coproducciones reflejan el dinamismo del centro".

Nada de Carmen Laforet, dirigida por Beatriz Jaén y Los de ahí, escrita y dirigida por Claudio Tolcachir, son otros dos de los títulos que se exhibirán en el María Guerrero, donde además podrá verse Tierra, escrita y dirigida por Sergio Blanco y Lacrima, de Caroline Guiela Nguyen.

Juan Mayorga, Andrés Lima y Juan Cavestany en el Valle-Inclán

En la sala grande del Teatro Valle-Inclán también podrán verse cinco montajes. Uno de ellos será el estreno de 1936 (29 de noviembre-26 de enero), escrito por Albert Boronat, Juan Cavestany, Andrés Lima y Juan Mayorga; con dramaturgia de Albert Boronat y Andrés Lima y dirigida por Andrés Lima—, una obra que reflexoina sobre el shock que significó para España el golpe de estado militar del 18 de julio de 1936. Además ser verán obras como This Is Not an Embassy (Made in Taiwan) (20-22 de septiembre), —creado y dirigido por Stefan Kaegi (Rimini Protokoll) y con dramaturgia de Szu-Ni Wen—, ofrecerá un retrato de Taiwán como territorio que ha ido perdiendo su representación diplomática oficial; Le congrès ne marche pas (2-20 de octubre) es una comedia política, escrita por Joan Yago y dirigida por Israel Solà, sobre el congreso de Viena de 1814; Los nuestros (21 de febrero-6 de abril), escrita y dirigida por Lucía Carballal, presentará a una familia sefardí que nos habla del sentimiento colectivo de pertenencia y de las raíces y La Patética (30 de abril-15 de junio), escrita y dirigida por Miguel del Arco, que trata del aprendizaje a morir a través de la figura de un director de orquesta inmerso en la grabación de la Sinfonía nº 6 de Tchaikovsky.

En la sala Francisco Nieva del mismo teatro se programarán seis montajes. La gaviota (9 de octubre-10 de noviembre) es una adaptación escrita y dirigida por Chela De Ferrari de la obra homónima de Antón Chéjov e interpretada por un elenco en su mayoría con discapacidad visual, que se estrenará el 15 de julio en el Festival d'Avignon. Ensimismada (28 de noviembre-20 de diciembre), escrita y dirigida por Alfredo Sanzol en el marco del proyecto Nuevos Dramáticos, nos descubrirá las peripecias de una niña que trata de salvar a su hermana pequeña metiéndose en su cabeza. Árido (2-5 de enero), con dramaturgia de Patricia Arroyo y Vera González y dirección de esta última, nos habla del legado a través de la herencia familiar de una vivienda. La mujer fantasma (22 de enero-16 de febrero) es una comedia escrita y dirigida por Mariano Tenconi Blanco que gira en torno a cuatro maestras de finales de los años 70. Vulcano (7 de marzo-13 de abril) reúne a Victoria Szpunberg en la autoría y a Andrea Jiménez en la dirección para presentarnos la historia de una familia que sufrió un incendio en el edificio en el que vivía y del que aún no se conocen las causas reales. Los brutos (7 de mayo-15 de junio), escrita y dirigida por Roberto Martín Maiztegui durante las residencias dramáticas del CND, pondrá el foco de atención en Nico, un guionista de cine que se enfrenta a la conciliación entre sus orígenes humildes y el entorno elitista del séptimo arte.

Balance de la temporada

En el acto de presentación de la programación de la próxima temporada, los responsables del Centro Dramático Nacional han presentado también un balance de la que ahora cierra. Así, la asistencia de público se ha incrementado un 17,38%. con un continuo aumento del público menor de 30 años. Hasta un total de 12 de las producciones presentadas esta temporada han agotado todas las entradas a la venta: La madre de Frankenstein, Sans tambour, La casa de Bernarda Alba, Así hablábamos, The Garden of Delights, Iribarne, Hedda Gabler, Pequeño cúmulo de abismos, Play!, Feriantes, El teatro de las locas y Breve historia del ferrocarril español. Un total de 15 producciones han estado de gira, visitando 122 teatros y realizando 190 funciones.