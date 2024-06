'Observada', la serie de Alfonso Cuarón con Cate Blanchett, se estrenará el 11 de octubre

Observada (Disclaimer), la serie del mexicano Alfonso Cuarón que protagonizarán Cate Blanchett y Kevin Kline, se estrenará en Apple TV+ el próximo 11 de octubre, ha anunciado este martes la plataforma digital en un comunicado.

Basada en la novela superventas de Renée Knight, se trata de un thriller psicológico de siete episodios en torno a una aclamada periodista, Catherine Ravenscroft (Blanchett), que ha construido su reputación revelando los delitos y transgresiones de otros.

Cuando recibe la novela de un autor desconocido, se horroriza al darse cuenta de que ahora ella es la protagonista de una historia que expone sus secretos más oscuros y se apresura a descubrir la verdadera identidad del escritor.

El reparto cuenta también con por Sacha Baron Cohen, Lesley Manville, Kodi Smit-McPhee, Louis Partridge o Leila George.

Ganador de cuatro Óscar, Cuarón firmó en octubre de 2019 un acuerdo global de producción con Apple TV+ para desarrollar diferentes proyectos para la pequeña pantalla. Observada se anunció en diciembre de 2021.

Considerado como uno de los directores más cotizados en Hollywood, el mexicano ganó el Oscar a mejor dirección y mejor montaje por Gravity (2013) y los de mejor dirección y mejor fotografía por Roma (2018).

Su filmografía incluye otras películas como Y tu mamá también (2001), Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004) o Children of Men (2006).

Observada es una producción de Esperanto Filmoj, propiedad de Cuarón, y la estadounidense Anonymous Content y contará con el propio Cuarón y Gabriela Rodríguez como productores ejecutivos junto a Steve Golin y Renée Knight.

El también mexicano Emmanuel Lubezki, colaborador habitual de Cuarón, será director de fotografía junto al francés Bruno Delbonnel.