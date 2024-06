Mariano de Paco reivindica a Joaquín Leguina en la presentación del Festival de Otoño

"Es el más longevo y veterano de nuestros festivales, fundado por Joaquín Leguina a quien también agradezco su trabajo y su apoyo", ha dicho en su discurso de presentación de la programación de la 42 edición del Festival de Otoño Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid. Después, incluso, ha leído un texto escrito por Leguina (que fue el primer presidente de la Comunidad de Madrid con el PSOE entre 1983 y 1995 y desde abril es presidente de la Cámara de Cuentas regional).

En la presentación de esta edición edición del Festival, que se celebrará en la capital y otros municipios de la región entre el 6 y el 30 de noviembre, ha habido mucho de recuerdo y homenaje a los creadores de la cita. No en vano, la nueva directora, Pilar de Yzaguirre (Barcelona, 1935) fue una de sus impulsoras y dirigió sus seis primeras ediciones. La veterana gestora es también dueña de una productora, Ysarca, que representa a cinco de las compañías programadas en esta edición del festival, pero ella ha negado que haya un conflicto de intereses. "¿Se lleva comisión Ysarca por la contratación de estas compañías?" le ha preguntado una periodista. "En aboluto", ha negado tajante Yzaguirre. "Lo que hemos hecho es dar vida a cosas que están olvidadas". Yzaguirre ha explicado que su trabajo al frente de la dirección del festival no es programar: "programa la Comunidad de Madrid. Yo he dicho: mis sugerencias son estas, y ellos contratan directamente a los artistas". Después, ha añadido: "Yo funciono muy poco racionalmente, funciono con la emoción, como son las artes escénicas, yo funciono igual".

Además, Yzaguirre ha comentado que uno de los espectáculos de su productora, The Seven Streams of the River Ota, de Ex Machina y Robert Lepage, se ha podido traer gracias a que Lepage ha rebajado su caché, "porque es un espectáculo carísimo".

En total, son 25 el número de espectáculos programados a lo largo de la edición del festival, de teatro, danza, performance y música con tan sólo tres estrenos absolutos: Doma, un espectáculo de danza de Andrea El Ameri (que podrá verse en el Teatro Pradillo los dísa 21 y 22 de noviembre); La tercera, de Teresa Garzón Bala (una creación escénica multidisciplinar que se estrena en la Sala Mirador los días 8 y 9 de noviembre) y Cuando quieras, la nueva obra de la veterana bailarina y coreógrafa Carmen Werner (en la Sala Cuarta Pared, 15 y 16 de noviembre).

Amancio Prada y su Cántico espiritual de San Juan de la Cruz será el encargado de abrir el festival el 6 de noviembre en la sala roja de los Teatros del Canal. "Que triunfar en Madrid sea cada vez más sinónimo de calidad", ha indicado como objetivo de su programación en su discurso de presentación Yzaguirre, que ha enumerado también: "complementar la actividad cultural, del año, recorrer diversos estilos, aumentar la presencia de Oriente, presentar nuevos autores de alta calidad, llenar lagunas, enmendar olvidos... En una palabra, mantener la identidad del Festival de Otoño como una referencia cultural".

Yzaguirre ha mencionado como otros espectáculos destacados de la programación la obra de teatro The Second Woman, de Nat Randall & Anna Breckon con María Hervás (una coproducción del Festival de Otoño junto al festival Grec de Barcelona y el Teatro Central de Sevilla que aún no se ha estrenado en la Comunidad de Madrid); 12 & 14, obra de danza contemporánea de TAO Dance Theater, Solo Echo by Crystal Pite and We Loved Each Other So Much by Yoann Bourgeois, la propuesta de danza contemporánea de Katrín Hill para la GöteborgsOperans Danskompani; la performance de L’Orchestre d’Hommes-Orchestres Performs Tom Waits, y la obra de teatro Pequeño cúmulo de abismos, de Cris Blanco.

Sorprendente nombramiento

El nombramiento de Yzaguirre al frente del Festival de Otoño a principios de la edición anterior de la cita cultural, en noviembre del año pasado, tomó por sorpresa a gran parte del sector de las artes escénicas en la Comunidad de Madrid, empezando por su anterior director, Alberto Conejero, que no había expresado su deseo de abandonar la dirección y que ni entonces ni ahora ha querido valorar la decisión política.

Precisamente este mismo martes, casi a la vez que se presentaba la nueva temporada del Festival de Otoño, Conejero participaba en Sevilla en una rueda de prensa de presentación de Pineda, la nueva obra del Ballet Flamenco de Andalucía que se estrenará el 3 de agosto en el Festival Lorca y Granada y de la que es responsable de su dramaturgia.

"Cuando Mariano de Paco me llamó, le pregunté: Pero, ¿estás bien?" bormeaba al arrancar su discurso este martes Yzaguirre. "Llegar a mi edad y ser útil en algo no te lo crees ni tú". La apuesta del consejero fue más allá del cambio de la dirección, dado que incluso ha transformado el propio nombre del festival, que ha pasado ha llamarse, como ha recalcado este martes en la presentación de la nueva edición, Festival de Otoño Pilar de Yzaguirre. "Este festival se llama Festival de Otoño Pilar de Yzaguirre en un homenaje a todo su trabajo, a su ahínco, a su energía y a todo lo que ella ha aportado a las artes escénicas a través de más de 40 años de trabajo desde que dirigió el primer festival".

El consejero ha calificado el festival como "un emblema absoluto de modernidad y vanguardia" y ha destacado que, con él, "cumplimos con la idea de intercambio, convivencia, emoción y conocimiento que promueve la cultura en libertad".