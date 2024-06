Crítica de 'The way': un levantamiento civil desde un prisma onírico

La miniserie distópica 'The way' es creación de tres talentos importantes, casi todos ellos fuera de su campo de acción habitual. Con ella debuta como director Michael Sheen, el veterano actor de películas como 'The Queen (La reina)' (no fue su primera ni su última vez como Tony Blair) o series como 'Masters of sex' y 'Quiz: el escándalo de '¿Quién quiere ser millonario?'', en la que ya coincidió con el guionista James Graham. Completando el trío de creadores encontramos al mismísimo Adam Curtis, documentalista conocido por servirse del collage para explorar los sistemas de poder e influencia.

Para Sheen, dirigirla, además de quedarse un pequeño papel, era una cuestión personal: esta historia sobre un levantamiento civil se desarrolla y se ha rodado en Port Talbot (Gales), la ciudad portuaria donde creció, donde vive a día de hoy y donde, como en la serie, el declive de la industria siderúrgica significa el declive de una comunidad. Cuando un joven muere en un accidente en la acería local, su padre, otro trabajador de aquella, se prende fuego en señal de protesta y pena máxima. El sindicato echa la culpa a los nuevos gerentes, que en lugar de solucionar una endémica falta de inversión parecen estar preparándose para desmantelar la planta.

Observamos el crecimiento de la crisis a través de los complicados Driscoll. El pater familias, Geoff (Steffan Rhodri), es delegado sindical e intenta en vano llegar a un acuerdo con dirección. Su esposa (en principio por poco tiempo) Dee (Mali Harries) agita a los trabajadores con discursos que acaban haciéndose virales y despertando revueltas en toda Gales. El hijo de ambos, el adicto y camello Owen (Callum Scott Howells, visto en 'It's a sin'), despierta de su profunda desafección en mitad de una manifestación y acaba siendo visto, gracias a o por culpa de imágenes alteradas, como otro instigador del levantamiento. Todo ello deja en una situación difícil a la hija de la familia, la sargento de policía Thea (Sophie Melville), quien debe elegir entre los suyos o unas instituciones represivas.

La decisión de Thea reorienta 'The way' hacia una extraña aventura con una familia británica de desplazados (y, después, refugiados) como protagonista. Digo "extraña" como un cumplido. En este drama distópico se cuelan influjos de 'Years and years' y 'Black mirror' y se abren camino, por tanto, el humor o el terror. E incluso cuando, al principio, el realismo social predomina en la mezcla de géneros, Sheen se preocupa por buscar un tono ensoñador y cultivar un sugestivo desconcierto; véase esa fiesta de cumpleaños infantil con caretas de Thatcher, Trump o Putin.

La importancia argumental de cuentos y leyendas deriva en momentos casi psicodélicos, como esas apariciones del llamado Cazador Galés (un actor fantástico, pero cuyo nombre no diré para guardar la sorpresa) o, sobre todo, una inesperada referencia visual al camino amarillo de 'El mago de Oz'. En cierto modo, se puede decir que 'The way' nos revela qué hubiera pasado si el primer Ben Wheatley (el perturbador pero divertido director de 'Turistas' o 'A field in England') se hubiera apropiado de algún guion inédito de Paul Laverty para Ken Loach.

De Curtis proviene, por supuesto, todo el ingenioso uso de material de archivo y metraje de videovigilancia. Tanto noticiarios como páginas web porno quedan contaminados de imágenes de un tiempo pasado que, en realidad, tampoco fue mejor. Por otro lado, el autor de la trilogía 'El poder de las pesadillas' insistió en hacer de esta una serie "optimista", según explicó en 'The Big Issue'. De ahí un final que, sin dejar de ser devastador, anima a dejar atrás los fantasmas del pasado y la nostalgia y tener la audacia de imaginar un futuro realmente nuevo.