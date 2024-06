'La Roma de Constantino', un libro para recorrer la capital del imperio como si estuvieras allí

"Esta es la recreación completa de Roma más precisa y más actualizada que existe". Así lo afirma Néstor F. Marqués (Segovia, 1991), arqueólogo y divulgador especializado en la antigua Roma. Se refiere al trabajo que ha realizado, junto a Pablo Aparicio -historiador del Arte, arqueólogo y especialista en virtualización del patrimonio- en La Roma de Constantino (Desperta Ferro Ediciones), una profunda y precisa investigación sobre el último periodo de construcciones monumentales del imperio romano, el que ocurre bajo el mandato del emperador Constantino (ca. 280 - 337 d.C.), apodado el Grande, porque fue capaz de volver a unificar bajo su mandato un imperio que empezaba a resquebrajarse. Lo hizo, además, de la mano de la religión, ya que es él, como emperador, quien decide hacer oficial la religión católica (aunque siempre se mantuvo la libertad de culto) y construir la primera Basílica de San Pedro.

Esta reconstrucción de cómo era la actual capital de Italia en el año 337, el de la muerte de Constantino, no es solamente un libro muy visual con una importante investigación desarrollada en su texto. Es, sobre todo, un trabajo de recreación en 3D, casi artesanal, profuso en detalles y que incluye las revisiones más actuales conocidas a partir de publicaciones científicas. "Todo está colocado con la máxima precisión a partir de una planimetría, con las medidas exactas teniendo en cuenta los elementos conservados", explica Aparicio.

Los colosos, el Arco de Constantino con toda la profusión de su decoración y policromía, el proceso de construcción de la Basílica de San Pedro... Todo el conocimiento publicado acerca de la Roma de aquel momento está contenido en un trabajo que se ha extendido casi cuatro años, elemento por elemento. Los dos autores son socios de la empresa 3D Stoa, dedicada a la virtualización del patrimonio histórico y a la formación online sobre estas técnicas. Aparicio tuvo la idea de hacer la recreación de la Basílica, pero cuando lo terminaron, decidieron continuar con el resto de la ciudad. "La figura de Constantino es tan interesante, abarca tanto y tiene tantas aristas y matices, que pensamos que convenía hacer un libro dedicado entero a él", explica Aparicio.

Pablo Aparicio y Néstor F. Marqués, autores del libro "La Roma de Constantino", en la sede de la editorial Desperta Ferro, en Madrid. / Alba Vigaray

Como si fueras Constantino

El planteamiento del libro, confiesa Marqués, era que quien lo lea pueda sentirse como el propio Constantino. "El emperador acaba de vencer en la batalla del puente Milvio, y al entrar en la ciudad de Roma van apareciendo una serie de edificios ornamentados que, en el libro, además de poder verlo en las ilustraciones que son muy rigurosas, se puede leer párrafo por párrafo, con una descripción minuciosa", explica.

Algunas de las obras más emblemáticas tuvieron claro que las incluirían desde que comenzaron el trabajo, como la mencionada Basílica de San Pedro. Pero además de las referencias a su construcción, los autores se detienen en detalles muy precisos, como incluir a diferentes personas, con sus modos de vida de aquel momento y sus vestimentas, y que además de aportar la información relativa al periodo histórico, muestran la magnitud de la escala de las construcciones. "Tenemos gente, tenemos vida, tenemos andamios... Son imágenes inmersivas".

La información para todos esos elementos la encontraron en una gran variedad de fuentes históricas. Por ejemplo, en las monedas. "Hay muchas monedas porque nos dan la iconografía que tenemos del mundo romano", admite Marqués. "La numismática es una de mis especialidades", explica. Las monedas les han permitido saber cómo eran las diademas, las vestimentas, cómo celebraban los triunfos... "Son verdaderas ventanas al pasado, es lo que esta gente quería transmitir a sus contemporáneos", dice Aparicio. Esto, reconocen, es un arma de doble filo, porque también fue una herramienta poderosa de propaganda. "Cuando los emperadores usurpan el trono lo primero que hacen es acuñar moneda para sus soldados, para que difundan, por donde vayan, que este es el nuevo emperador", añade Marqués.

Recreación del Foro Majencio incluida en 'La Roma de Constantino'. / Desperta Ferro

El contexto, las dudas

Otras de las edificaciones emblemáticas que han incluido no estuvieron, en cambio, en sus planes desde el inicio. Por ejemplo, la fuente Meta Sudans, que ellos colocan entre la base del Coloso de Nerón y el Arco de Constantino, justo al lado del Coliseo (sus restos fueron demolidos por Mussolini en 1936). Como en el caso del Arco de Constantino, conocer estos elementos da una perspectiva de toda la civilización romana, ya que la fuente se levantó en el siglo I. "Nos permiten hablar de las épocas anteriores, y esto para nosotros es fundamental", dice Marqués.

Esta fuente está en una de las plazas más icónicas de la ciudad eterna, la plaza del Anfiteatro Nuevo. En su reconstrucción, los autores consiguen hablar de toda la Roma antigua: está la Roma de Majencio, con ecos del emperador Adriano, la de la Tetrarquía, la de Aureliano (con sus murallas), la de los flavios y la de los dulio-claudios. "Roma, una y muchas, condensada en una sola vista global", dicen en el libro. "En un primer momento, el Arco de Constantino lo recreamos sin nada alrededor", explica Aparicio. "Pero luego nos dimos cuenta de que era mucho más interesante representarlo tal y como lo veríamos si hubiésemos estado allí, en el centro de la plaza".

Para esto, además, juegan con los volúmenes: el coloso del sol visto desde delante del arco, el coloso visto desde un lateral... Que aún aporta mayor valor al trabajo realizado porque, además, este juego de volúmenes es materia de una investigación. "La relación del coloso con el arco está contado en un artículo publicado en italiano que no ha sido traducido al español", explica Marqués. "Creo que esta es la mejor recreación que se ha hecho de esa idea".

'La Roma de Constantino' incluye un mapa desplegable con una recreación de la ciudad superpuesta sobre un mapa real, un trabajo que ha requerido varios años de investigación. / DESPERTA FERRO

En el caso del arco, aparece con toda su policromía y adornos y sirve de muestra de otro elemento característico de este periodo histórico: las reutilizaciones. "Cuando el Senado manda levantar el arco en honor de Constantino, está utilizando elementos del pasado de una forma muy consciente para hacer propaganda", comenta Marqués. En Roma, explican, se construía sobre lo ya construido, se rescataban capiteles, columnas, adornos, esculturas e inscripciones para, colocándolas en nuevas construcciones, destacar elementos de esos periodos anteriores. "El propio Constantino se miraba ya en el pasado: miraba a los emperadores de la familia Flavia que construyeron el Coliseo o al emperador Augusto... Tiene todas esas ideas detrás y por eso utiliza esos elementos", añade.

El libro La Roma de Constantino dedica un capítulo entero a los colosos, descritos como panegíricos de bronce y mármol. Fueron esculturas monumentales que adornaron las calles de la capital italiana y de las que apenas quedan algunos restos y muchas leyendas. Marqués y Aparicio las abordan todas y tratan de resolver los enigmas asociados al aspecto real que tuvieron estos gigantes en su momento. Así, presentan diferentes versiones (diferentes tipos de diademas, diferentes báculos, diferentes pigmentaciones, diferentes colocaciones...) a partir de los restos que se conservan. "Que haya más restos crea muchas veces más incógnitas, porque hay elementos contradictorios", admite Aparicio. "Para nosotros era importante transmitir que esto no es algo cerrado con una única interpretación posible, sino invitar a los lectores a que investiguen con nosotros, a participar de este discurso", añade Marqués. "Al final, los restos arqueológicos y artísticos son pequeñas pistas que nos van quedando, pero todavía hay muchas incógnitas que no podemos saber con exactitud. Nosotros hemos hecho el trabajo de ofrecer posibilidades para ir rellenándolas".

Modelo en 3D de la construcción de la primera Basílica de San Pedro, levantada bajo el gobierno de Constantino, origen del libro 'La Roma de Constantino'. / Desperta Ferro

Trabajo artesanal frente a la IA

El trabajo de Aparicio y Marqués para completar La Roma de Constantino se asemeja al de un artesano, a pesar de las herramientas tecnológicas disponibles para las reconstrucciones en tres dimensiones. ¿Merece la pena dedicarle cuatro años a este libro en pleno desarrollo de la inteligencia artificial? Para ellos no hay dudas: "Ahora mismo la inteligencia artificial generativa no puede conseguir un trabajo como este", afirma Marqués. "Quizás consiga imágenes así de bonitas, pero no con la rigurosidad ni el nivel de detalle que le hemos puesto nosotros".

De momento, hasta aquí han llegado trabajando a mano y por partes, edificio a edificio, algo que les facilitará la tarea si, en el futuro, nuevas investigaciones refutan alguna de sus tesis y se ven obligados a corregir o añadir nueva información. También si deciden trasladarlo, todo o una parte, a otro formato diferente. Siempre manejaron como objetivo la publicación del libro, aunque las recreaciones están preparadas para que puedan ser utilizadas de muchas otras maneras. "Podrían ser animaciones, o incluso ser utilizadas con unas gafas de realidad virtual e introducirnos directamente en estos espacios", dice Marqués. "De hecho, nosotros mismos hemos estado dentro de la Basílica de San Pedro con un programa de realidad aumentada".