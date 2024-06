Las 9 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Que sí, que sí. Que Avril Lavigne está viva, a pesar de que los medios hayan intentado matarla en varias ocasiones. De hecho, este julio, visitará Madrid como cabeza de cartel del Mad Cool. Se cumplen, además, 20 años de Under My Skin, el álbum que la consolidó en el mercado gracias a temas como My Happy Ending, He Wasn't,Don't Tell Me... y este Nobody's Home, que acumula méritos para ser la canción más redonda de su carrera.