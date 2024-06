Anohni & The Johnsons: Perséfone en las Noches del Botánico

Parecía que Perséfone había vuelto al inframundo. La lluvia (y la “rasca”) hacía dudar de la estación –que se supone– presente, pero se ve que Perséfone sólo había estado escupiendo la semilla de la granada. La tarde fue despejándose de nubes para dejar caer la noche de gibosa creciente. Bien lo ha merecido la velada de Anohni & The Johnsons en el festival Noches del Botánico de Madrid, que ya empieza a ser una tradición pre veraniega. El público iba completando la pista del recinto así como el graderío, menos concurrido. “Es mucho más interesante el pre concierto que el pos”, le decía un experto en estas lides del directo a su acompañante, en primera fila como él; ha dormido cinco horas porque la noche anterior había estado viendo a Bruce Springsteen en el Metropolitano. Nada que no remedie un trago.

Aunque se había anunciado que el concierto iba a dar comienzo en diez minutos (sobre la hora), en realidad pasaron casi quince hasta que echó a rodar (la hora oficial eran las diez y cuarto). Minucias. Cuando se hizo la penumbra, vibraron hasta los árboles. Las gotas que perlaron los monitores salieron despedidas debido a la distorsión que servía de intro a la vez que daba paso a los nueves músicos (Julia Kent, Maxim Moston, Doug Wieselman, Gael Rakotondrabe, Leo Abrahams y Jimmy Hogarth...), todos de blanco como Alex DeLarge y sus drugos, que dispuestos en el escenario esperaban a que Anohni Hegarty hiciera acto de presencia. Era el preámbulo a la ceremonia.

Se abría paso la luz al fondo del escenario cuando en el centro bailaba una “novia” coronada con una cornamenta de ciervo. “I don't know”, cantaba Anohni en el primer tema de los dieciséis de la noche: Why Am I Alive Now?, perteneciente a My Back Was a Bridge for You to Cross, el más reciente álbum de la artista británica (con The Johnsons) tras siete años de hibernación, como ella misma ha dicho.

Anohni and the Johnsons, en un momento del concierto. / VICTOR MORENO

De My Back Was a Bridge for You to Cross sonarían dos cortes más: It Must Chance y Can't (en séptimo y décimo lugar respectivamente). Mayor protagonismo tuvieron las de Hopelessness, LP firmado en solitario por Anohni en 2016. A Why Am I Alive Now? le siguieron 4 Degrees y Manta Ray, antes de la celebrada Cut The World. En Madrid, Anohni replicaba el mismo repertorio que había defendido el pasado día 15 de junio en Ravenna, Italia, incluyendo Breaking (en su lugar podía haber figurado Go Ahead).

No faltó la versión del clásico tradicional Sometimes I Feel Like A Motherless Child, predecesora de You Are My Sister, momento álgido del show, sobre todo por el mensaje de su letra ("May all of your dreams come true / We felt so differently then / So similar over the years"), aderezado con el speech de Anohni, convertida en sacerdotisa platino que abría sus brazos en alto. El eco de los vítores, los “guaus” y los aplausos la estaban abrazando.

Con nuevas vibraciones de “ruido negro”, una figura enlutada –igualmente con cornamenta– danzaba en el epílogo. Desde Can't hasta Her Eyes Are Underneath the Ground se desplegaron cuatro composiciones más: Everglade, Another World, Drone Bomb Me, y Man Is The Baby completando así un tramo final oscuro aún con los músicos y Anohni todavía de blanco. Pasadas las doce y cuarto de la media noche, las cenicientas perdieron el metro por grabar con el móvil Hope There's Someone. Nadie miraba al cielo cuando Perséfone estaba ya de regreso al inframundo.