¿Qué significan las siglas SFDK? 30 años desde que los reyes del rap salieron de "un escondite" llamado Pino Montano

SFDK rompe sus propios récords. Es la formación de hip hop más longeva de España y es la primera que actuará por su propia cuenta en un gran estadio para celebrar 30 años de carrera musical.

Será el próximo sábado 22 de junio en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, después de que tuvieran que cambiar la ubicación, prevista inicialmente en el Icónica Fest al vender 18.000 entradas en solo unas horas.

Todo apunta al sold out del esperadísimo directo de estos pioneros del rap en el país, que se reunirán con un público ya intergeneracional.

"Un producto 'made in' Sevilla"

Mucha capacidad de trabajo y voluntad han acompañado a los reyes musicales del barrio sevillano de Pino Montano, que ya en 2005 en su popular hit El niño güey contaban la historia de ese "pequeño héroe de barrio de pacotilla" que no era otro que Zatu, Saturnino Rey, "un producto 'made in Sevilla'", que "vive detrás de la Muralla" y que "ayuda a las vecinas con el carro de la compra". "El niño cabrón que se sienta al final del aula", de su inconfundible No eres feo ni ná, un himno para toda una generación.

¿Qué ocurrió para que a principios de los noventa unos niños de Pino Montano se convirtieran en la nueva escuela del rap sevillano, como ellos mismo recogen en su biografía? Hoy, los tildan de old school, en pleno apogeo de unas bases musicales en el rap muy influenciadas por otros géneros de EEUU y Reino Unido, como el trap, el drum&bass, o el grime, pero ellos el año pasado afirmaron en una entrevista de Rolling Stone que son "una banda de rap a la vieja usanza, pero no vieja escuela".

Siempre fieles a su identidad, no han escatimado en innovar desde sus comienzos. Acción Sánchez, Óscar Sánchez, productor musical, reitera en cada una de sus intervenciones públicas que siempre está investigando, conociendo nueva música.

'Outtra Kranny'

Ese espíritu de aventura, de traspasar las vallas publicitarias de la SE-30, esas que corona su imponente grafiti, se vislumbró desde sus inicios. ¿A quién si no se le ocurriría en Sevilla sacar en el 94 su primera maqueta con el nombre Outta Kranny, con clara referencia al primer disco de los californianos NWA, Straight Outta Compton (1988)? A Zatu.

El MC siempre ha reivindicado la importancia de la música que llegaba de las bases americanas de Morón y Rota, y es así como en Andalucía llegó desde el soul, el blues y el jazz, al hardcore y el rap a mediados de los 80.

Desde los bloques de las calles de los oficios con la mirada puesta en la costa oeste americana, rimas afiladas y estilo jarcore, humor y sevillanía por los cuatro costados, sorna, mucha crítica social y cabreo, y ese acento con la particular "ese" sonora tan propia del distrito norte sevillano.

Ese escondrijo "fuerte de Konciencia" llamado Pino Montano

Le hablaban a la chavalería de los barrios de tú a tú, desde su "escondrijo" o su "rincón", traducción de la expresión americana kranny. Precisamente, ese es origen de las siglas SFDK, las cuatro letras más repetidas por los raperos de España, desde Sevilla a Zaragoza o Barcelona, las tres capitales del género urbano en los orígenes de todo.

Straight From Da Kranny, SFDK, traducido al español como “directamente desde el rincón (o escondrijo)”, haciendo posiblemente al lugar donde se reunía el grupo. Con los años, cuando la banda se redujo, y solo quedaron los dos, esto derivó al ya emblemático y reivindicado por sus seguidores “siempre fuertes de konciencia”.

Siempre firmes, distribuyendo su música en los inicios artesanalmente, de mano en mano, maqueta a maqueta. Siempre arriesgados, como cuando en 1997 sacaron Tras mil vueltas, con las colaboraciones inolvidables de Hippaly. Siempre fuertes, como pregonaron en su primer trabajo discográfico con la mítica Zona bruta, ese sello por el que todos los adolescentes del país se pasaban las horas muertas en una tienda Tipo.

En esa ópera prima ya colaboran Kase.O y La Mala Rodríguez, y Kase.O precisamente es uno de los invitados en este directo, que a buen seguro quedará grabado en la memoria de los miles de almas que corearan sus barras, a veces con gracia, a veces con rabia, y otras, con cierta nostalgia.

Su compromiso volvió a renovarse en su último LP, Inkebrantable, compuesto por quince canciones con colaboraciones de los artistas que le acompañarán el sábado 22 en La Cartuja: Bejo, Kase.O, Natos y Waor, entre otros.

Su espíritu contestatario y de denuncia callejera puede comprobarse en uno de sus últimos lanzamientos, No le da, en donde de nuevo se asoma el hardcore y el break beat. Porque su prima "cobra 1.200 y no le da".