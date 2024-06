El regreso de 'La Casa del Dragón', explicado por su creador y sus estrellas

La Casa del Dragón (Max, segunda temporada recién estrenada) fue para HBO una apuesta más arriesgada de lo que pueda parecer. La serie madre, Juego de tronos, acabó en mitad de la polémica, con buena parte del público decepcionado por una recta final y, sobre todo, un último capítulo que creyó incoherentes. Por otro lado, las precuelas no siempre interesan, por muy brillantes que sean: Better Call Saul nunca logró las audiencias ni los premios de Breaking Bad. Y sin embargo, La Casa del Dragón tuvo una media de 29 millones de espectadores por capítulo solo en Estados Unidos. "Nos alivió esa recepción", cuenta el actor Matt Smith (el volátil príncipe Daemon Targaryen) en junket de prensa virtual. "De hecho, nos entusiasmó que la gente respondiera a ella de forma tan positiva en general. Queríamos dar a los fans algo con lo que sintonizaran y que necesitaran ver semana a semana. Ojalá podamos conseguir lo mismo con esta temporada".

La anterior entrega acabó en octubre de 2022. ¿La ausencia habrá hecho crecer el cariño? "Ojalá hubiera un sistema para poder estrenar temporada cada año, pero es imposible", señala Ryan Condal, acreditado como cocreador con George R. R. Martin, el autor de la saga de novelas de fantasía épica que dio pie a todo. "Solo preproducir y filmar la serie ya lleva un año. La posproducción son otros seis meses. Suerte que algunas cosas pueden hacerse de forma simultánea: durante la posproducción, escribimos la siguiente temporada, como estamos haciendo ahora con la tercera [Max anunció la renovación el jueves]. Espero que, mientras tanto, los fans hayan refrescado la memoria viendo la primera temporada otra vez".

Para quienes no lo hayan hecho, recordaremos que La Casa del Dragón se desarrolla un par de siglos antes de Juego de tronos y explica las raíces y el curso de una guerra civil entre los ancestros de la reina de dragones Daenerys Targaryen (Emilia Clarke). "En esencia, es la historia de una amistad femenina que acaba yéndose al traste por culpa del patriarcado", nos contaba en 2022 la actriz Emma D'Arcy en referencia a su personaje, el de la princesa Rhaenyra, y el de la brillante Olivia Cooke, Alicent Hightower, mejor amiga de Rhaenyra que se convierte en su madrastra y rival por un perverso juego de sucesión.

Piezas en un tablero de ajedrez

Si la primera temporada se caracterizó por su claustrofobia, esta nueva trasciende los pasillos y corredores de los castillos para visitar localizaciones diversas y situarse no solo cerca de la nobleza, sino también del pueblo llano. "La serie se abre a lo grande", explica Condal. "Esta vez veremos muchos más mundos, más lugares. Algunos de ellos visitados por personajes que ya conocemos; otros, quizás, habitados por gente aún por conocer. La población más humilde de este universo tendrá más protagonismo que la primera, que era muy insular, dado que debíamos hablar de la familia del rey Viserys Targaryen [Paddy Considine] y mostrarlos en la Fortaleza Roja hasta que fueran enviados a sus propios mundos".

En nuestro regreso a este universo veremos a Aegon II (Tom Glynn-Carney), primer hijo varón de Viserys, aferrado a su Trono de Hierro, pero con nubes de conflicto en el horizonte. Solo hace unos días del asesinato de Lucerys, uno de los hijos de Rhaenyra, a manos de su propio tío Aemond (Ewan Mitchell), después de una persecución en –por supuesto– dragón. Crece la tensión entre los Negros, el bando que apoyó a Rhaenyra como heredera de Viserys, y los Verdes, leales a Aegon II. Pero todavía falta tiempo para el estallido de la Danza de los Dragones: "Estas dos facciones no tienen ejércitos", recuerda Condal. "Tienen dragones a su nombre, pero no tienen grandes ejércitos preparados para luchar. Muchos de sus aliados están lejos. Mientras esas fuerzas se reúnen y descienden hasta Desembarco del Rey para desafiar o defender el Trono, lo que veremos será movimientos de piezas en el tablero. Nadie quiere actuar con brusquedad. Como en el ajedrez, no deben lanzarse a por el Rey muy rápido y perder a su Reina".

Por otro lado, Condal promete que toda esta politiquería no será impedimento para el despliegue de la fantasía: "Para mí el ideal es el equilibrio entre ambos aspectos. Soy fanático de la fantasía y la ficción más rara desde niño. Pero mucha gente viene a nuestra serie también por la intriga, por el trabajo de personajes, por todo aquello que pasa en las mesas del consejo y los tranquilos pasillos de la Fortaleza Roja y Pozo Dragón. Habrá espectáculo, pero para que el espectáculo sea relevante, deben importarte la situación en que se desarrolla y los personajes que intervienen".

La violencia y el duelo

En otras palabras, se pueden esperar los estallidos de acción violenta, aunque sea fuera de plano. Y no duden que Daemon protagonizará alguno de ellos. "Es un mundo violento", afirma Smith. "Y así es como mi personaje sobrevive, a través de la violencia. Es lo que conoce y su forma de expresión más natural. Actúa puramente por instinto, haciendo lo que sabe, haciéndolo muy bien". ¿Significa eso que podríamos verle algo perdido en la intriga palaciega? "En muchos casos, Daemon es hombre de pocas palabras; prefiere actuar a ejercitar la oratoria". Traguemos saliva.

Steve Toussaint (Corlys) y Eve Best (Rhaenys) en la nueva temporada de 'La Casa del Dragón'. / MAX

Algo más reflexivo es el matrimonio, sólido como roca, formado por el marinero Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint) y Rhaenys Targaryen (Eve Best), a quienes encontramos de duelo por la pérdida de sus hijos y su nieto Lucerys. "Creo que el duelo es un catalizador de gran parte de la acción y las motivaciones de la segunda temporada", afirma Toussaint. "De hecho, para la preparación me compré un libro sobre el duelo de C.S. Lewis [Una pena en observación]. Una de las cosas que cuenta es que, después de perder a alguien, puedes estar teniendo un buen día y, de pronto, aparece delante de ti un objeto, un cojín, una foto, una cámara o lo que sea, que te devuelve a esa persona… Y el duelo te inunda otra vez. Esa reflexión me resultó instructiva".

Hablábamos de esta 'power couple' en términos rocosos, pero incluso en esta relación van a asomar fisuras. Best lo explica mejor, aunque sin entrar en detalles: "Surge un tema que abre una herida en ella y es necesario que la pareja lo hable. En una situación de lo más clásica, ella quiere tener la conversación difícil y él prefiere evitarla". Fantasía épica en un mundo reconocible.