El Sónar rompe su techo y registra 154.000 asistentes al incorporar la parcela ‘off’

El Sónar vio engordar sus números de asistencia de esta 31ª edición, que cerrará sus puertas la madrugada de este domingo, alcanzando un total de 154.000 asistentes, una cifra muy por encima de los 122.000 del año pasado (y del récord histórico, 126.000, registrado en 2018), derivada de la incorporación de la parcela ‘off’, separada hasta ahora del festival y que se desplegó en escenarios como el Poble Espanyol (contando con 34.000 asistentes). Cifras que nos hablan de un “modelo estabilizado”, apuntó este sábado su codirector Ricard Robles.

La noche concentró la porción más grande de la asistencia, 66.000 personas entre las dos sesiones, frente a las 54.000 que atrajo la programación diurna repartida en tres jornadas. Esa parcela nocturna es la que afianza al Sónar como “celebración donde el baile y el hedonismo son los protagonistas”, apuntó el también codirector Enric Palau.

El público extranjero volvió a retroceder situándose en un 30%. El Sónar volverá en 2025, del 12 al 14 de junio, con su última edición antes de que la parcela diurna se traslade en L’Hospitalet. La próxima edición contará con un concierto inaugural el jueves 12 de junio en el Palau de la Música Catalana, en el que se interpretarán obras de Steve Reich y Raquel García-Tomás.

Propuestas destacadas

El festival ha reunido a nombres consagrados de la música, como el dúo Air o los DJs Danny Tenaglia, Laurent Garnier, Richie Hawtin, Ben Böhmer, Charlotte de Witte, Kaytranada y Adriatique, entre muchos otros. También han destacado las actuaciones de Judeline, Sevdaliza y Ela Minus.

Por su parte, esta edición del Sónar+D ha contado con más de 370 artistas y ponentes, y la participación de estudios de innovación digital, centros de investigación y universidades de todo el mundo. El 'networking' del área tecnológica del festival ha conectado a profesionales y ha debatido sobre la inteligencia artificial y su impacto en las artes, las tecnologías inmersivas y las identidades digitales.

La Sónar Week también ha contado con la segunda edición del +RAIN Film Festival (coorganizado con la Universitat Pompeu Fabra), las tardes en el Poble Espanyol de la mano de OFFSónar, las instalaciones ‘Liquid Strata’, de Joan Llort, Entangled Others y Daphne Xanthopoulou en SonarMies, y ‘Music:Response’, de Smith & Lyall y The Chemical Brothers en THE CUBE (Casa Batlló).