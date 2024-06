Mariano de Paco convierte la presentación del Festival de San Lorenzo de El Escorial en un ataque al ministro de Cultura

"Estos son los derechos culturales, no hay que darle más vueltas a la cabeza: muchos creadores, muchos espectáculos". Mariano de Paco, consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, ha dedicado su interlocución en la presentación de la programación de los festivales Escenas de Verano y el de San Lorenzo del Escorial, dos citas culturales anuales que se desarrolla "más allá de la M30", a atacar al ministro de Cultura, Ernest Urtasun. "Nos hablan todo el rato de que hay que defender los derechos culturales, de que hay que construir estructuras admiinstrativas para proteger los derechos culturales. No, mire usted, señor ministro, los derechos culturales es esto: que los ciudadanos accedan a la creación, lo que estamos viendo hoy".

Después de que Gonzalo Cabrera, director General de Cultura e Industrias Creativas de la Comunidad presentase los platos fuertes de la programación de verano, que este año se programan en un total de 135 municipios de la región "no quiero presionar, pero el año que viene serán los 170", ha dicho el consejero con una sonrisa), de Paco ha aprovechado para arremeter contra las políticas del Gobierno central. "El ministro nos dice: 'la cultura la hace cualquiera'. No, la cultura no la hace cualquiera, y no nos vamos a cansar de decirlo desde la Comunidad de Madrid", ha insistido. "Existen los profesionales de la cultura, existen los autores, que se han preparado toda su vida para poder ofrecer lo que vamo a ver aquí. La cultura genera derechos y propiedad intelectual para los profesionales que la trabajan y los que están dedicando su vida entera para conseguir todo este resultado.

De Paco, además, ha querido presumir de que los espectáculos programados son gratuitos, para después tener que rectificar: "bueno, no todos, pero la mayoría son gratuitos y el resto a precios muy económicos". Además, ha destacado que uno de los ejes de esta programación es atraer turismo a otros municipios fuera de la capital.

El consejero ha querido cerrar su alocución insistiendo en la importancia de la actividad de su departamento: "Realmente nuestra meta debe ser ser capaces de comunicar todo aquello que hacemos para que los ciudadanos puedan ejercer otro derecho que es absolutamente fundamental, el de elección", ha indicado. "Que los ciudadanos elijan a dónde quieren ir, no tenemos que decirle a los ciudadanos a lo que pueden ir y a lo que no".

Clásica, zarzuela y flamenco

El programa de los festivales, que se ha presentado este lunes en el centro cultural El Águila de Madrid con la presencia, además del consejero y cabrera, de la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, Carlota López, ha sido desmenuzado por Cabrera, quien ha explicado que la orquesta Carlos III, que este año cumple 25 de actividad, será la encargada de abrir la programación el 1 de agosto, coincidiendo también con el 200 aniversario del estreno de la Novena Sinfonía de Beethoven. Después, y hasta el 31 de agosto, pasarán por los diferentes escenarios y las plazas de los municipios seleccionados obras de danza, teatro, circo, flamenco, zarzuela, etc para público adulto y también pensado para el público más familiar. En total serán 13 espectáculos, con tres estrenos absolutos.

En el caso del Festival de San Lorenzo del Escorial, que este año incorpora un nuevo espacio escénico, el teatro La Antigua Mina de Zarzalejo, se abrirá con un recital del tenor Juan Diego Flórez el 4 de agosto. Tras él, la programación incluye propuestas en espacios abiertos, como Perseidas, Dos Proposiciones Danza-Teatro, y musicales, como las actuaciones de Jeanette, Juan Valderrama o Tam Tam Go!. Además, habrá una instalación artística creada por el artista plástico Pipo Hernández Rivero y el bailaor y coreógrafo Israel Galván, titulada Esquinitas / La Pastilla 2023 que podrá visitarse en el vestíbulo del Teatro de San Lorenzo del Escorial entre el 4 y el 26 de agosto.