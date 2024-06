Confirmado: Paul McCartney pasará por Madrid en su próxima gira europea

Después de que durante el fin de semana apareciesen enigmáticos carteles en el centro de Madrid con la cara del músico británico Paul McCartney (Liverpool, Reino Unido, 1942), se ha confirmado lo que se rumoreaba: el ex Beatle dará dos conciertos en Madrid dentro de la gira Got Back, que le hará recorrer Europa durante el próximo otoño.

Las fechas elegidas son 9 y 10 de diciembre, y el lugar, el Wizink Center. La promotora Live Nation lo ha confirmado en su perfil de X: "¡8 años después de su último concierto en España, el icónico Paul McCartney vuelve a Madrid!". En el mismo mensaje, la promotora ha confirmado que las entradas se pondrán a la venta el próximo 21 de junio. Además, habrá una preventa exclusiva entre los días 19 al 21 para los clientes de Santander Music en su web.

Antes de recalar en Madrid, Paul McCartney tocará en La Défense Arena, de París los días 4 y 5 de diciembre. Después, 14 y 15 de diciembre actuará en el Co-Op Live de Manchester y en el O2 de Londres estará los días 18 y 19.

Cartel de los conciertos de Paul McCartney en Madrid los días 9 y 10 de diciembre. / EPE

En la gira Got Back, que también le llevará a tocar en países como Reino Unido, Francia o Alemania después de pasar por América Latina, McCartney ofrece un repaso a su carrera, que ya abarca seis décadas, y en ella ofrece algunos de sus grandes éxitos: los que compuso siendo miembro de The Beatles (Hey Jude, Let it be) como otras que cescribió en su etapa con The Wings o en solitario: Live and let die (de la banda sonora de la película que con el mismo título protagonizó Roger Moore caracterizado como James Bond) o Band on the run.

Varios días de suspense

La promotora y el recinto de conciertos han jugado al suspense durante varios días, después de colgar en sus redes la misma imagen que se ha podido ver por diferentes calles de Madrid durante el fin de semana. Con formato de cómic, los carteles mostraban un jovencito MCCartney diciendo: "¿Madrid?", lo que daba a entender que pronto harían un anuncio.

La visita de McCartney será la primera que hace a la capital de España desde 2016: ocho años llevaba sin actuar en la capital. Esta gira, Got Back, comenzó en 2022, y ya le ha llevado a Estados Unidos, algunos festivales como Glastonbury, en Inglaterra, Australia y América Latina.