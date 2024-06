Los libros ilustrados ya no son para niños, ahora son los “vinilos” de la literatura: “Es otra experiencia de lectura”

La Feria del Libro expira su último aliento tras jornadas maratonianas de ventas, firmas y encuentros con los autores. Los libreros apuran las horas para hacer caja y los lectores que han dejado su visita para el último momento, se dirigen a las casetas con decisión y firmeza. Lucía pertenece a este último grupo. Se acerca a la 140, la de la librería Girasol, con su móvil en la mano, para mostrarle a Laura, su dueña, la portada del que está buscando. Se trata de Escritoras, una historia de amistad y creación, de Carmen G. de la Cueva y Ana Jaren y editado por Lumen (Penguin Random House). Pero no es una edición cualquiera, en él las palabras de Carmen se entremezclan con los dibujos de Ana de una manera hipnótica, porque como su propio título indica, esta es una historia de amistad y creación entre autora e ilustradora.

Lucía ya lo tiene entre sus manos y abre con delicadeza las primeras páginas, “es que huele tan bien”, dice emocionada. Es verdad, no hace falta acercarse mucho a ella para percibir la tinta tan característica de los ejemplares que están aún por estrenar. Conforme va pasando las hojas, podemos ir viendo y leyendo la vida de algunas de las autoras españolas más importantes de la Historia: Emilia Pardo Bazán, Carmen Martín Gaite, María Lejárraga Elena Fortún y Carmen Laforet. “Ya me leí el de Federico y el de Almudena. Me encantaron, porque estás viendo lo que lees. Es una experiencia de lectura”, cuenta esta joven de 18 años a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Una de las ilustraciones del libro 'Almudena', publicado por Lumen / CEDIDA

Ambas son dos de las novelas gráficas más vendidas por Lumen, en el primero Ilu Ros cuenta la vida de Federico García Lorca, y en el segundo, Ana Jaren repite para dibujar a Almudena Grandes, acompañada de los textos de Aroa Moreno Durán. Dos obras que más que libros son collages vivos. Este último publicado recientemente, se repite en cientos de casetas, “se coloca muy bien, porque es una autora entrañable y la gente la valora mucho”, relata María Treviño, encargada de Pérgamo. No es la única, en Ciento volando también es uno de los más demandados, como argumenta su librero, Pablo Figueroa, “lo exponemos mucho, porque es un recurso que nos viene muy bien para esas personas a las que les cuesta entrar en la literatura. Los recomendamos para que vuelvan a tener hábito de lectura, además, Almudena es un referente”.

Pero la oferta no termina aquí, cada vez son más los establecimientos que los exponen en el primer plano de su escaparate, como es el caso de La Anónima, una librería situada en el barrio madrileño de Embajadores, para la que este año es el primero en la Feria, “apostamos mucho por ellos, de hecho, al entrar tenemos una sección dedicados a ellos y mucha gente piensa que es una librería infantil, pero no lo es, porque no son para niños”, relata. Para ella suponen un aporte de valor al sector que desde que apareció la tecnología, ha tenido que luchar con la piratería, “es necesario reinventarse para ofrecer algo diferente a los ebooks, y por ello, es importante hacer ejemplares atractivos, porque hay lectores que quieren ediciones bonitas de clásicos y de nuevas obras”, relata.

Cumplen la mayoría de edad

El camino comenzó hace 18 años, cuando las editoriales independientes Zorro Rojo y Nórdica libros buscaron hacerse un hueco en la industria ofreciendo un producto diferenciado. “Lo primero que quiere un editor es encontrar su nicho, y nadie en España ofrecía la unión de texto de calidad con un trabajo gráfico de autoría. Vimos que tenían un espacio claro”, cuenta a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Diego Moreno, responsable de Nórdica. El primero fue El festín de Babel de Isak Dinesen, después le siguen más de 200 obras de todo tipo: clásicos de los siglos XVIII y XIX, y de autores contemporáneos. Detrás de muchos de ellos hay incluso cinco o seis años de trabajo, porque la edición es completamente antagónica a la de un libro tradicional. "Cuando proponemos a un ilustrador una obra, lo que hace es una lectura personal con el tiempo que necesite, ya que el objetivo no es que solo embellezca visualmente la obra, sino que le aporte un nuevo significado. De este modo se hacen dos, la tradicional del texto y la gráfica”, aporta.

Tres de los últimos libros ilustrados publicados por Planeta / CEDIDA

Ante el éxito cosechado, las grandes editoriales se sumaron al reto. Planeta lo hizo a través de Lunwerg hace 12 años en plena explosión del libro digital, la aparición de Instagram y el valor de la fotografía en redes sociales, “la fusión de ambas cosas hizo que de repente la gente empezara a pensar visualmente y surgieron este tipo de formatos, donde las letras y la imagen tienen la misma importancia”, dice Javier Ortega, jefe de la división. Pero el aterrizaje no fue sencillo en comparación con otros países europeos donde están muchos más respaldados por los propios escritores, “al principio nos costaba convencerlos, porque siempre se han asociado al público infantil. Tuvimos que insistir mucho en el mensaje de que son obras que cuentan historias, no solo dibujos bonitos”, añade.

También Penguin Random House se unió a la competencia con Lumen hace más de una década. Lola Martínez de Albornoz, su responsable, coincide con Ortega, en que las redes sociales han jugado un papel crucialpara que saltaran de las pantallas a las estanterías. “Han servido de escaparate para muchos ilustradores que no sabían cómo llegar a nosotros y lo han hecho directamente con el público con tan solo un click”, señala. A lo largo de todos estos años, han trabajado con diferentes géneros, desde la novela, biografías, poesía, e incluso, ensayos, como El arte de llorar: el poder sanador de las lágrimas, de Pepita Sandwich. “Es una manera de llegar a este género a través de imágenes, lo que lo convierte en más accesible sin dejar de ser interesante”, explica.

Libreros y editores coinciden en otra cuestión: no hay un único perfil de público que los consume. Desde Lumen destacan al lector joven, “hay algunos que se han acercado a Almudena Grandes con su biografía ilustrada, y ahora están leyendo su obra”, relata Martínez de Albornoz. También lo hay quienes son fieles seguidores a un autor en concreto y buscan en estas ediciones especiales otra forma de rendirles homenaje, tal y como explica Ortega, “toda la obra de Roberto Cavolo sobre García Lorca ha funcionado muy bien, sobre todo entre aquellos que lo admiran”, sentencia.