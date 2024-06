Carlos Goñi: "Me niego a pensar que todas las opiniones son respetables"

Se quita Carlos Goñi (Madrid, 1961) el sombrero por las canciones que le han "regalado" tantos compositores, sobre todo de generaciones posteriores a él. Así lo hace en la portada de Playlist (Altafonte, 2024), un álbum que nació de su cabeza tres meses después de haber publicado Adictos a la euforia (Altafonte, 2023). Cuenta Goñi que se levantó una mañana con los arrestos suficientes para decir que este año iba a grabar otro álbum. Desde Pereza hasta Extremoduro, pasando por Leo Dan y Jaime Urrutia, como quien viaja en un ferrocarril recorriendo la historia –la suya propia– del pop-rock nacional. Pasadas las 12 del mediodía, la voz de Revólver descuelga el teléfono en medio de este trayecto hacia la eternidad. Hoy no ha salido a hacer ejercicio; al día siguiente siguiente toca concierto y la prioridad es la preparación del mismo. Pero lo normal es amanecer haciendo marcha nórdica. Ahora vienen las fechas de Segovia (21 de junio en la Plaza de Toros) y Madrid (22 junio en La Riviera) y Carlos está dispuesto hacer el camino.

P. ¿Cómo se pueden sentir como propias canciones ajenas? ¿Es algo que cambia con la edad?

R. Yo tengo un hijo biológico y una hija adoptada y los quiero a los dos por igual. En este caso, cuando una canción me fascina y me encoge el alma, me da igual quién la haya escrito; soy igual de respetuoso con ella y de ahí el asunto de llevármelas a mi terreno y que para nada sea hacer la canción de otro pensando que no es de mi autoría. La tengo que hacer mía del todo absolutamente y quererla como si fuese mía. También me tiene que joder mucho no haberla escrito, porque me sale de tal manera que pienso que podía haberla hecho yo si hubiese tenido suficiente talento como para ello. Es así como me lo planteo.

P. En realidad Playlist surge en su cabeza tres meses después de haber publicado Adictos a la euforia...

R. Sí. El disco era número uno en ventas, la gira iba como un tiro... No era porque nos acabáramos de meter un buen leñazo y tuviera que preparar otro proyecto, no es el caso. Gracias a Dios tampoco he tenido que hacerlo nunca, pero es una cosa que se puede dar. Pero Playlist salió por una cuestión puramente de apetencia.

P. ¿Qué música escuchan sus hijos?

R. Alicia no lo sé, porque por desgracia para mí no tengo contacto con ella desde hace muchos años, desde que me divorcié prácticamente. Sé que es piloto, que habla cinco idiomas, que es una caña de cría... Pero hay un cortafuegos gigante que todavía no hemos conseguido cruzar. Y mi hijo Carlos es un enamorado de Drake, pero a la vez lleva no sé cuántos discos de The Doors, de Led Zeppelin, de Camarón... Tiene una cultura musical extraordinariamente vasta y amplia. Tenemos muchas conversaciones especialmente de cine y de música, aunque de música algo menos últimamente, porque él está con el hip-hop, R&B... y cosas así.

P. ¿Entiende la música que escucha?

R. Yo reconozco que Kanye West (creo ser de los pocos músicos de rock que sabe pronunciar Kanye West, porque me lo ha enseñado mi hijo) y Jay-Z son dos capos de verdad y ahí me quedo. No sé lo suficiente como para opinar mucho más allá. Me ha costado tiempo aprender a no tener opinión sobre todo. Como creo que no todas las opiniones son respetables, pues en este caso creo que la primera que no lo es sería la mía, porque me faltan datos, conocimiento... Como mucho me puedo quedar con Jay-Z, con Kanye West y con Snoop Dogg. Los puedo escuchar un rato, pero no reconozco la inmensa grandeza que se supone que tienen.

P. Decía José Ortega y Gasset en La deshumanización del arte que, a su juicio, lo característico del arte nuevo, “desde el punto de vista sociológico”, es que divide al público en estas dos clases de hombres: los que lo entienden y los que no lo entienden.

R. Ese libro es la hostia. Me gusta mucho. Tiene una conversación muy interesante, que es un tema con el que no estoy muy de acuerdo: deshumanizar el arte para poder verlo en toda su inmensidad. Yo no lo tengo tan claro. A lo que sí le he echado mucho tiempo es a no tener por qué opinar de todo y a ser tremendamente consciente de que hay muchas cosas de las que no tengo datos, porque me faltan. Al final acabé desapareciendo de todas las redes sociales porque no fui capaz de opinar con el tema de la pandemia; me faltaba información, pero parece ser que a cuarenta y tantos millones de españoles les sobraba como para poder opinar de esa manera tan salvaje, como hizo prácticamente la mayoría. También lo hago porque –imagino– yo mismo soy el primero que digo que no; me niego a pensar que todas las opiniones son respetables y que opinar sea gratis, que es una cosa que la gente se aburre de decir y no hay nada más erróneo, porque si hay algo realmente caro es opinar. He aprendido mucho a medir.

P. Volviendo a Playlist, hay dos temas que no son de artistas –digamos– más mayores que usted. Una de ellos es ¿Dónde estás?, de Jaime Urrutia.

R. Le admiro y le respeto. Me parece un caballero. Soy un extraordinario fan de Jaime Urrutia. Creo que debería tener una estatua en algún sitio. Me habría gustado escribir ¿Dónde estás? La he tocado muchas veces en el camerino, en mi casa... Es un tema que hago muy habitualmente y tenía clarísimo que tenía que ir en este disco.

P. Y luego está Te he prometido, de Leo Dan, que tiene aquí un estilo doo wop.

R. Absolutamente. Recomiendo a todo el mundo que escuche la versión original, porque es una delicatessen. Tanto los argentinos como los mexicanos en esa época, cuando en Estados Unidos salía un pelotazo de los gordos en los años 60 de doo wop o medio rockabilly, tardaba cero coma en hacerse no una versión, sino una fusilada tremenda de este tipo de canciones. Si te pones a buscar encontrarás una barbaridad de cosas que tienen que ver con eso. Y en este caso ha sido igual. La versión original era como era y yo me la llevé a un concepto que a mí me gusta y que sé como es: toda esta cuestión de Bruce Springsteen con un sonidazo. Además, la entrada de batería de esta canción creo que es la mejor que tengo en toda mi discografía. Hice muchos arreglos, subidas de todo... Cambié un montón de cosas, pero en una melodía no entraré jamás. Te he prometido es el embrión de todo el álbum, la que me dio la idea para hacer un disco de versiones. Es la primera que grabé. A partir de ahí sale todo.

P. ¿Cuánto tiempo lleva con usted este tema de Leo Dan?

R. Desde que salió en 1971. Yo tenía diez años. Viajaba con mis padres de Alicante a Zaragoza y, no sé por qué, de repente apareció una cinta de ferrocromo de color naranja. La “casqué” en el radiocasete y se me quedó ahí.

P. Cuenta que se lleva "extraordinariamente mal" con su infancia. Sin embargo, estamos hablando de una canción con la que se encontró a esa edad.

R. Sí. Por eso me gusta ir a Zaragoza, porque es allí donde siguen viviendo los únicos momentos de mi infancia con los que me puedo reconciliar. Lo único que yo puedo recordar feliz de mi infancia es Zaragoza. También en la primera etapa viviendo en Madrid, cuando tenía seis años, recuerdo las subidas a Navacerrada con mis padres. Esta canción (Te he prometido) me lleva a cuando me iba de Alicante a Zaragoza. Me provoca cierta sonrisa y cierta paz o reconciliación con mi infancia más primaria.

P. ¿De quién era la Vespa?

R. (Risas) De mi padre. En aquella época, excepto en las películas italianas, las mujeres no llevaban Vespa, solamente las actrices de Luchino Visconti.

P. ¿Cuál era el apodo de su padre cuando se dedicaba a probar motos?

R. Guzzi Relámpago. Tengo que hacer una canción con eso. Era un personajazo con ese nombre. Tenía que haberlo representado Alfredo Landa en una película de José Luis Garci. También le gustaba mucho boxear.

P. En una entrevista, Coque Malla hablaba de la muerte de sus padres al mismo tiempo que sus hijos se hacían mayores y la infancia más primaria de ellos desaparecía: "Ser padre te coloca en otro lugar. Ya no eres hijo y ahora eres solo padre".

R. Yo creo dos cosas: la primera de ellas es que cada vez nos vamos pareciendo a nuestros padres probablemente más de lo que nosotros quisiéramos. Y la segunda es que, cuando empiezas, escribes sobre "ellos"; cuando vas avanzando, escribes sobre "nosotros" para acabar escribiendo sobre "ti".

P. "Vi a mis padres correr en busca de Eldorado / Vi a mis padres luchar, cada uno por su lado. / Lo mejor de sus vidas, dónde se ha quedado. / Quizás yendo detrás del maldito Eldorado". ¿Has encontrado ElDorado?

R. Lo encontré el día que descubrí que el éxito es otra cosa que no tiene nada que ver con llenar un WiZink. El éxito tiene que ver con llenar cada día, con ser el dueño de tu tiempo. Yo soy el dueño de mi tiempo en líneas generales. En líneas personales, desde hace muchos años el éxito es hacer sólo lo que me dicte el corazón. Pero como cualquier éxito normalmente tiene un precio y es carísimo. Esto lo sabemos todos. Hacer sólo lo que crees, despertarte y decir: «pues voy a grabar un disco». ¿Por qué? Pues porque sí. Vas y lo grabas con tus músicos en tu estudio y con tu propia compañía. ¡Y chimpún! Despertarme y hacer un recorrido de tres horas por la sierra, volver a casa, hacer de comer a mi novia y a mi perro y tomarme una siesta. Eso es un éxito de cojones.

P. Le gusta oler su perfume antes salir a tocar. ¿A qué huele el éxito?

R. ¡A Nenuco! (Risas) O, en mi caso, a Miyake, que me gusta más. El éxito huele a risa, macho. Acabo de caer ahora mismo.

