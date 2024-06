El 'boom' expositivo de Eva Lootz: "España tiene agujeros donde asoman restos vivos de un mundo prearistotélico y prepatriarcal"

“Seamos claros: el cambio de paradigma es un hecho. Y el cambio climático ya está aquí. Se fueron los glaciares y las primaveras, las tertulias y los grillos, las estaciones que se repiten, el yo incuestionable y hasta Dios. El multiverso se expande y lo que más hay es invisible por ser totalmente transparente”. Estas palabras de Eva Lootz (Viena, 1940) definen a la perfección su particular mirada al mundo.

Siempre transgresora y disruptiva, la artista se ha valido de materiales tan variopintos como el mercurio, la cera y la electricidad para confeccionar un imaginario que pusiera en jaque la idea del arte en sí mismo. En las tres exposiciones que tiene abiertas, en la sala Alcalá 31, el Museo Reina Sofía (ambas en Madrid) y la sala Kubo Kutxa (en San Sebastián), da cuerpo a la eterna reflexión.

A sus 84 años, mantiene la pasión que le animó a dejar su Austria natal para instalarse en España en los 60. Aquí encontró el canal ideal para desarrollar una inspiración de aire internacional. No en vano, su obra se ha convertido en un análisis pormenorizado de la memoria y existencia. ¿Qué hay más universal que eso?

Eva Lootz, fotografiada en la sala Alcalá 31. / ARCHIVO

“La luz, este fenómeno que nos da la vida, y la resonancia, relacionada con el carácter ondulatorio, nos recuerdan que, a través de las vibraciones, todo está conectado. Y, de paso, nos hacen caer en la cuenta de que la experiencia implica eco”, sostiene la artista, Premio Nacional de Artes Plásticas 1994. De ello trata Si aún quieres ver algo. La muestra, hasta el 21 de julio en la sala Alcalá 31, es la mayor investigación posible sobre el paso del tiempo.

P. En esta exposición juega con la luminiscencia. ¿De dónde procede su interés por ella?

R. Se trata de un fenómeno llamativo que recuerdo de las noches de verano cuando veía nubes de luciérnagas revolotear sobre los campos. En este proyecto no se trata de transmitir nada, sino de crear un lugar para experimentar los límites de nuestra percepción. Quiero reparar en el hecho de que ciertos minerales entren en reverberación con una determinada longitud de onda de luz, mostrando colores del espectro lumínico.

P. ¿Qué le inquieta hoy?

R. Me preocupa el desmesurado aumento de la brecha salarial entre los diferentes miembros de la sociedad. Comparto, en este aspecto, la filosofía del gran ingeniero inglés de origen danés Ove Arup, fundador de la empresa que lleva su nombre. Según él, cualquier familia que anteponga el beneficio a la excelencia está condenada a la autodestrucción.

P. ¿Qué cosas ha podido expresar a través del arte que no hubiese sido posible de otra manera?

R. La ciencia ha establecido una metodología estricta que se ha impuesto gracias a su enorme eficacia. En cambio, el arte permite adentrarse en otras epistemologías y cosmovisiones, en lo que Levi-Strauss llamaba el pensamiento salvaje. Es una herramienta para abrir códigos estancados, aparentemente inamovibles. Por mi parte, he tratado de aprovechar ese territorio de los manzanos silvestres.

P. ¿Ha descubierto algo del mundo a medida que su producción aumentaba?

R. Nunca he dejado de descubrir cosas. A veces, por mí misma. Y, otras, a través de otros. Diría que no he hecho obra que no me haya llevado a conocer algo. Como si ésta hubiese sido el anzuelo que, una vez anclado, sacara a la luz un pez insospechado. En términos generales diría que, con el tiempo, he aprendido a hacer buenas preguntas. Se ve muy bien en el caso de Carlos Marx. La duda que rodea el inicio de su trabajo es: ¿cómo es posible que los que fabrican lo que el planeta necesita y usa sean los más pobres de la Tierra?

Uno de los rincones de 'Si aún quieres ver algo', la exposición de Eva Lootz en la sala Alcalá 31. / GUILLERMO GUMIEL

P. A lo largo de su carrera ha puesto el foco en los materiales. ¿Por qué se ha fijado en ellos y no en usted?

R. Era una modo de evitar una subjetividad que no iba a ser más que el reflejo de la educación recibida y de una visión que no me resultaba nada estimulante. Y en la que, además, la mujer era un ser subordinado.

P. ¿España ha sido un buen destino para madurar su arte?

R. Por una serie de circunstancias y casualidades diría que sí. España, para mí, es un país lleno de paradojas y tesoros, un lugar en el que la malla de la racionalidad instrumentalizada, que cubre la práctica totalidad de nuestro continente, tiene agujeros donde asoman restos vivos de un mundo prearistotélico y prepatriarcal que me interesa mucho. Aquí hay sitios que no responden a los baremos occidentales habituales. Lo aprendí en mi primera muestra en la Galería de Juana de Aizpuru en 1979. A nadie le interesaba mis explicaciones, sino si era capaz de fluir sin tropezar son las circunstancias del momento. En definitiva, si tenía gracia. No lo olvidé.

P. ¿Se siente querida?

R. Sí, por unas cuantas personas que me importan y, curiosamente, por la tierra.

P. Han pasado 51 años de su debut, ¿en qué ha cambiado?

R. Supongo que son los otros quienes se dan cuenta de la evolución de una. Hace poco me encontré con ex alumnas de la facultad que se acuerdan de las botas que llevaba y de los trabajo que rechazaba, detalles de los que no guardo ninguna memoria. Últimamente, tengo una sensación similar a subir en un ascensor acristalado, de esos que se encuentran en el muro exterior de un edificio, donde al principio sólo se ven las casas de enfrente y, poco a poco, el barrio entero.

