Arde Valeria Castro: la batalla del amor sólo ha empezado

A Valeria Castro (La Palma, 1999) se le amontona la vida en los ojos. Tiene una forma de mirar tan particular que un par de versos le bastan para entrar de lleno en su cosmos. Relata el presente con tanto mimo y respeto que, por instantes, resulta imposible aguantar el tipo. Es una cantautora hecha de emociones, sin miedo a descubrirse con tal de templar el mundo. Anoche, en el recién estrenado Alma Festival, la versión gata del histórico Pedralbes de Barcelona, acarició las heridas de 3.000 personas que esperaban la dosis justa de valor para reconstruirse. Le cantó a las pequeñas cosas con el genio de un huracán. Y, claro, frente a ello, no hubo armadura lo suficientemente férrea.

“No se pueden imaginar lo feliz que estoy. Ojalá disfruten tanto como yo aquí arriba”, señaló entusiasta. Tras Chiquita (2021), Valeria publicó el delicioso Con cariño y con cuidado en marzo de 2023. Desde entonces, no ha parado de recoger los frutos que lleva cultivando 25 primaveras. Empezó haciendo versiones de La Oreja de Van Gogh, Vetusta Morla y Jarabe de Palo que rápidamente colapsaron las redes sociales. Su vidriosa voz enamoró a una multitud deseosa de nuevos embistes. Un empujoncito que la animó a publicar los temas que hasta entonces guardaba por pudor. Y lo que pensaba que nadie entendería acabó convirtiéndose casi en una religión.

Ay, amor, Culpa, Perdón, La corriente y Dentro abrigaron una velada destemplada en el parque Tierno Galván. Ahora bien, el viento no hizo más que airear aquello que Valeria se encargó de raspar. Rodeada por cuatro músicos, fue desmigando un cancionero cuya gran virtud es sonar honesto. Casi sin darse cuenta, ella sola ha levantado el refugio perfecto para quienes necesitan tocar tierra. "Sus letras me llevan a casa", comentó un joven mientras grababa unos segundos de la versión del Todo cambia de Mercedes Sosa. A su lado, una pareja se observaba con la tranquilidad que ofrece un recinto sin aglomeraciones. En este rincón de Madrid se impuso una calma poco habitual en las grandes citas festivaleras. No hubo colas ni tiempo perdido. Sólo música. Una prioridad que se ha convertido en marca de Alma desde que arrancó el 4 de junio con Róisín Murphy.

“Hay miles de valientes con sus propias heridas. Y hay ganas de un futuro en el que el cielo no esté oscuro”, paladeó en Un hogar, el poema con el que cuida a su isla bonita tras la erupción del volcán Tajogaite. A 2.000 kilómetros, sigue sembrando amor para que la vida vuelva a brotar allí donde los recuerdos perecieron. En su primer elepé, hay numerosas referencias a la esperanza. No sólo geográfica, también personal: el calor de Lo que siento, la garra de Costumbre, el temple de Poquito… Este simbolismo va más allá de los acordes. Durante el concierto, se intuyó en las palabras, las imágenes, los colores y los gestos. Lo que volvió aún más singular un proyecto que pretende mimar las costuras.

Helar la respiración

Uno de los puntos álgidos llegó con Guerrera, el himno feminista que la presentó en sociedad. Es el mejor exponente de un éxito que se ha gestado de corazón a corazón. Sin artificios ni pretensiones. Simplemente, por la urgencia de acompañar a sus seres queridos. Valeria la compuso para las mujeres de una familia que, con los brazos abiertos, ha ido incorporando nuevas integrantes. Vestida de blanco, la entonó con la garganta quebrada y el pulso firme. El silencio que reinó en estos cuatro minutos fue ensordecedor: pocas cosas hay como sentir aquello que sólo dices por boca de otros. No hizo falta nada más para helar la respiración de una masa cada vez mayor. La extensa gira que está protagonizando es la prueba definitiva.

Viva Suecia, Tanxugueiras, Vetusta Morla y Pedro Guerra compartieron escenario con ella para apoyarla en esta dulce etapa. Ya se intuye el final de un ciclo que, en cuestión de meses, y gracias a un álbum de alto vuelo, la ha posicionado como una de las autoras más interesantes del momento. “Con este disco quería honrar la educación que he tenido, la forma en la que mis padres me han tratado. Ese afecto no se ha quedado en casa, se siente fuerte en cada escenario”, aseguró después de tocar Abril y mayo, Cuídate y La raíz, nominada al Latin Grammy y al premio de la Academia de la Música de España. Es, de lejos, la canción que mejor la define como artista: frágil y sincera, pero con el arrojo ideal para cuestionar ciertos estamentos. La batalla del amor sólo ha empezado.