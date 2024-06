Las 9 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Bruce Springsteen no tocará Radio Nowhere en ninguno de los tres conciertos que ofrecerá en el Wanda Metropolitano. Una pena teniendo en cuenta que tenía todos los mimbres para convertirse en uno de los clásicos de su carrera: rock de alto calibre con una fuerte presencia del sonido E Street Band que tantas mieles le ha dado. Es una de las joyas que esconde cualquier trayectoria trufada de éxitos mundiales y, por qué no, inmortales.