'Te llamaré Celia', la novela que añade un nuevo capítulo a la historia de Elena Fortún

A María Montesinos le gusta echar la vista atrás para ambientar sus novelas. Después de terminar su trilogía desarrollada en la restauración borbónica del siglo XIX, dio un salto hasta principios del siglo siguiente para contar la vida de Encarnación Aragoneses Urquijo, más conocida por su seudónimo de escritora, Elena Fortún. Titulada Te llamaré Celia (Ediciones B), se trata de una obra de ficción que repasa con detalle la vida de la autora madrileña desde 1924 hasta su exilio en 1939, tras el fin de la Guerra Civil española. Durante ese tiempo, la protagonista pasó de ser una literata tímida e incipiente a convertirse en una firma de éxito con una vida personal dividida entre un matrimonio fracasado y una relación amorosa con otra mujer guardada en la sombra.

La novela de Montesinos está destinada al gran público, tanto si conoce la historia de Encarnación Aragoneses como si no. De hecho, podría servir de material previo a una adaptación a la pequeña pantalla al estilo de La moderna, la telenovela de RTVE basada en el libro de Luisa Carnés Tea Rooms. Mujeres obreras. El libro está escrito en el tono dramático que caracteriza a estas series españolas de media tarde (sin que esto sea necesariamente peyorativo), así que los guionistas ya tendrían trabajo adelantado. La muerte de su hijo Bolín a los diez años, los problemas de salud mental de su marido Eusebio de Gorbea, su relación sentimental con la grafóloga Matilde Ras o sus amistades del mítico Lyceum Club Femenino son algunos de los aspectos más relevantes de la vida de Fortún.

Montesinos se topó con su figura mientras investigaba sobre los años 20 y 30 del siglo pasado en busca de un tema que desarrollar. “La verdad es que no sabía casi nada de ella. Y por lo que pude comprobar, no era la única. Todas a las que preguntaba (mi madre, mis amigas, mis tías) recordaban con cariño los libros de Celia, pero no podían decirme nada de Elena Fortún”, declara a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. La curiosidad la llevó a indagar en su biografía y al conocer detalles como su iniciación tardía en la escritura, sus inclinaciones teosóficas o los entramados de sus relaciones personales, decidió que había encontrado al personaje ideal para una novela ambientada en aquella época. “Pensé que con todos esos mimbres merecía la pena contar su historia, y a través de ella, la de las mujeres de entonces”, sostiene.

La escritora Encarnación Aragoneses Urquijo, conocida como Elena Fortún. / ARCHIVO

Encarnación Aragoneses nació en Madrid en 1886 y se casó con el teniente de infantería Eusebio de Gorbea cuando aún tenía 19 años. Tuvieron dos hijos: Bolín, que murió en 1920 de encefalitis letárgica, y Luis. Aunque ya había hecho sus pinitos periodísticos durante los dos años en los que la familia estuvo destinada en Tenerife, fue al volver a Madrid en 1924 cuando hizo de la escritura su profesión. Su marido tenía más vocación de dramaturgo que de militar –escribió obras de teatro como La muñeca de los viejos o la novela Los mil años de Elena Fortún, de donde Encarnación sacó su seudónimo– y el matrimonio se movía entre los círculos intelectuales de la época. Gracias a esas amistades conoció la Residencia de Señoritas de María de Maeztu y se hizo socia del Lyceum Club Femenino junto a Zenobia Camprubí, Carmen Baroja o María Lejárraga. Allí recibió el apoyo necesario para desarrollar su carrera como escritora.

“Mi libro de cabecera durante todos estos meses de escritura ha sido la biografía que la profesora Marisol Dorao publicó sobre Elena Fortún”, explica María Montesinos. Se refiere a Los mil sueños de Elena Fortún (1999), que actualmente está descatalogado y en el mercado de segunda mano puede llegar a costar más de 200 euros [su familia lo distribuye también por otras vías, como explicó Begoña Gómez Urzáiz en un artículo ]. “Ella hizo una labor de recopilación e investigación encomiable, sobre todo teniendo en cuenta que en aquellos años todavía no existía internet, ni el correo electrónico, ni los archivos digitalizados para poder acceder a información que se hallaba dispersa por varios países”, afirma.

Asimismo, también leyó estudios sobre su obra, la correspondencia que Encarna Aragoneses mantenía con sus amigas y “todas las novelas de Elena Fortún, incluida Oculto Sendero, uno de los manuscritos ocultos y recuperados por Marisol Dorao que se considera, en cierto modo, autobiográfica. La verdad es que la labor de documentación me encanta, la disfruto mucho”, mantiene. Además, recreó con su imaginación cómo pudieron ser las vivencias de su protagonista durante aquellos años. Para ello, introdujo elementos de ficción “para seguir el hilo de la historia y no perder tensión narrativa”, aunque ha intentado “ser fiel y honesta a lo que conocía de la vida y la personalidad de Elena Fortún”, dice.

María Montesinos, autora de 'Te llamaré Celia'. / ARCHIVO

No tan desconocida

A María Montesinos le resulta sorprendente "que una escritora tan prolífica como Elena Fortún, que vendió más libros que nadie durante décadas en España, siga siendo una desconocida para tanta gente". Sin embargo, quizá la palabra desconocida no encaje tanto con la figura de la escritora a día de hoy gracias, sobre todo, a la labor de Nuria Capdevila-Argüelles y María Jesús Fraga, directoras de la Biblioteca Elena Fortún de la editorial Renacimiento. Dicha colección se puso en marcha en 2015 con la reedición de Mila y Piolín y continuó con otros libros como el codiciado Celia en la revolución en 2016, o las novelas inéditas Oculto sendero y El pensionado de Santa Casilda (escrita junto a Matilde Ras) en 2016 y 2022, respectivamente. El último de los títulos publicados ha sido Elena y sus amigos, un volumen de textos sobre Elena Fortún escritos por personalidades como Carmen Laforet o José Luis Borau, editado por Purificació Mascarell.

Nuria Capdevila-Argüelles entiende que María Montesinos se refiere a que no todo el mundo conoce a Elena Fortún, pero no considera que sea una desconocida. “Como historiadora feminista, opino que tenemos que dejar de usar esa palabra para referirnos a nuestras autoras cuando no es estrictamente cierto”, explica. Sus libros han estado presentes en librerías y bibliotecas durante generaciones y hasta se hizo una adaptación a la televisión de las aventuras de Celia de la mano de José Luis Borau y Carmen Martín Gaite en 1992. “Podemos hablar de una actualización de la autora y también de un trabajo realizado para redimensionar su autoría gracias a Oculto sendero o El pensionado de Santa Casilda o los epistolarios. Creo que el hecho de que María escriba esta novela demuestra precisamente que ese proyecto de redimensión y actualización ha tenido éxito y dado frutos”, completa.

Novelar la biografía de un personaje real puede resultar un asunto peliagudo, aunque Montesinos tenía mucho material del que partir y una ventaja notoria: Encarnación está muy presente en sus personajes. Como dice Nuria Capdevilla-Argüelles: “Elena Fortún escribía desde la mimesis. Inventaba muy poco. Celia es el síntoma más importante que dejó de sí misma y hay mucho de ella en Celia, como es sabido”. Uno de los ejemplos más claros es Celia en la revolución, que vienen a ser sus memorias de la Guerra Civil narradas a través de la voz de su personaje más célebre, aunque la estudiosa recuerda que: “Celia tuvo su trasunto real en la niña Florinda Díaz y, en grado menor, en otras niñas que también sirvieron de inspiración, como Marissa, la hija de Isabel Oyarzábal”.

En cuanto a la decisión de María Montesinos de novelar la biografía de Encarnación/Elena, a Capdevilla-Argüelles le resulta interesante porque la propia Elena Fortún nació en una novela de Eusebio de Gorbea, como se ha dicho anteriormente. “Sobre esto he reflexionado abundantemente porque es un personaje que abandona ‘la cárcel que tiene en su cuerpo de mujer’ y viaja por la historia cambiando de sexo y género. Es preciso, por tanto, no olvidar que Elena Fortún es ficción, como lo fue Celia”, sostiene. La autora de Te llamaré Celia se une así a una cada vez más larga lista de escritoras que se han fijado en su figura para desarrollar sus obras como María Folguera, Rocío Clavero o Beatriz Arias, quien está preparando una serie de televisión sobre la época tinerfeña de Encarnación Aragoneses.