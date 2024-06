La cita con la novela policíaca Getafe Negro mira hacia la ruta de la seda con China como país invitado

"Es un festival literario y que tiende puentes, no es baladí escoger la ruta de la seda como una ruta de entendimiento entre Oriente Occidente, y ver todo lo que tenemos en común". Así se ha referido Maica Rivera, directora del festival Getafe Negro, a la próxima edición de la cita, que tendrá a China como país invitado. Esta será la XVII edición del encuentro dedicado a la novela negra que se celebra en Getafe cada año. En esta ocasión, el festival tendrá lugar entre el 19 y el 27 de octubre y otro objetivo fundamental para la cita estará en convertirse en un "foro de permeabilidad", ha explicado Rivera, entre el género negro, el policíaco o la ciencia ficción.

El escritor Lorenzo Silva, director honorífico y creador de esta cita que ha acompañado a Rivera en la presentación de Getafe Negro en el marco de la Feria del Libro de Madrid, ha añadido que la elección de China como país invitado tiene que ver con su interés en que el festival siga creciendo. Un encuentro como este debe ser "ambicioso y no ponerse barreras". Silva ha matizado que "hay países y sociedades con las que es más fácil trabajar, aunque fácil no es con ninguna". Y ha añadido: "Es un momento en el que no se puede ignorar la pujanza de Oriente y es una apuesta inteligente, interesante y estimulante que Getafe vuelva sus ojos a la novela china".

Para desarrollar el festival, Getafe Negro contará con el apoyo del Instituto Cervantes en China, aunque en la presentación de este martes no se ha especificado qué autores chinos serán los que acudan a la cita. El Cervantes tendrá un papel fundamental en esta labor de selección de autores, para acercar una "cultura que conocemos muy poco", ha dicho Rivera.

Cita de referencia del género policiaco

Después de quince años, Getafe Negro es un festival de referencia para los aficionados a la novela negra. En esta edición, además de acercar a los lectores a la producción china de este tipo de literatura, el festival ha organizado actividades para conmemorar el centenario de la muerte del escritor checo Franz Kafka, además de recordar la figura del escritor estadounidense recientemente fallecido Paul Auster. Precisamente fue este país, Estados Unidos, el invitado en la edición anterior del festival.

Por otro lado, Rivera ha avanzado que en esta cita contarán también con la visita de la escritora Victoria González, autora de las novelas Buenos tiempos (Siruela, 2023) y Llámame Méndez (Planeta, 2017) e hija de otro autor de novela negra, Francisco González Ledesma.

Por último, Rivera ha indicado que además, el festival reforzarán las actividades relacionadas con el cine y la música, presentes en ediciones anteriores de la cita, porque ambos son "buenos aliados para el fomento de la lectura".