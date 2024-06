Duki, entre lágrimas en su presentación en Madrid: "Lo más importante es mi gente"

"La gente está muy desesperada por ser conocida, y pensar que ser conocido es el éxito no te lleva a nada". A él le conocen como Duki, pero su nombre es Mauro Ezequiel Lombardo (Almagro, Buenos Aires, 1996), es músico urbano y el sábado 8 de junio dará un concierto en el Santiago Bernabeu para el que vendió todas -en torno a 65.000 localidades- las entradas hace seis meses. "Lo importante es entender lo que uno disfruta, lo que uno puede dar al mundo. El proceso es mejorar realmente, es estar encerrado 24 horas al día en el estudio", decía el argentino en rueda de prensa este jueves en la sala de prensa del estadio en el que actuará el sábado.

La presentación del concierto, que supondrá el inicio de su gira europea A.D.A. Tour, fue como de "hito histórico", porque será la primera vez que un músico procedente del rap y que hace música urbana llene el estadio. Pero para él, según explicó en la sala de prensa, llenar el Bernabeu ya no es un hito. "Hace unos meses tuve dos estadios en Argentina, y acercándome pensaba que estaba llegando a alcanzar todas las metas que puedo llegar en mi carrera y me dio una depresión. Lo importante es que no importa la magnitud de lo que hagas, hay que seguir disfrutando", reconocía. "Ahora me he preparado mucho más para disfrutarlo y no lo veo como una presión o una meta, aunque en otro momento sí lo sentí así". Se refería a su cierre del año pasado ante casi 200.000 personas en el Estadio River Plate de Buenos Aires, convirtiéndose también allí en el primer artista de música urbana en agotar dos fechas en ese recinto en un solo día.

Su carrera ha sido meteórica. Comenzó en las plazas de Buenos Aires, donde se dedicaba a improvisar en las batallas de gallos o freestyle. Ganó el Quinto Escalón, una de las competiciones más importantes de este estilo, y de ahí comenzó a dar pasos hasta el estrellato. En 2017 lanzaba su primer sencillo, She don't give a fo y en 2019 grababa su primer disco, Super Sangre Joven. En la actualidad acumula 25 millones de oyentes mensuales en Spotify y ha sido varias veces el artista argentino más escuchado en esta plataforma. Su disco más reciente se publicó en 2023, Antes de Ameri.

En la rueda de prensa no ha querido indicar si en el concierto le acompañarán alguno de los músicos amigos con los que suele colaborar, ni españoles ni argentinos, pese a que es un artista que siempre subraya la importancia de la comunidad y la cooperación en la música urbana. "Si algo se sabe de mí es que tengo a los mismos amigos de siempre, y cada vez que tengo ocasión los invito para que puedan acompañarme", ha respondido. "Seguramente habrá muchas personas conocidas por todos, pero no voy a dar nombres para que no me castiguen".

Ser o no ser 'mainstream'

A pesar de ser un artista masivo, Duki no se considera un artista mainstream. "Yo creo que en mis canciones no hablo de lo que hablan otras personas, hablo de lo que me pasa a mí", ha indicado. Pero, aclaraba, "si mainstream es hacer canciones que le gustan mucho a la gente, entonces sí lo soy".

Su relación con España viene de lejos. Ha venido a cantar a este país desde que comenzó a publicar canciones. Su primer concierto, en la sala But de Madrid, reunió a 1.500 personas. Un año después actuaría en La Riviera, que pasaría al Palacio de Vistalegre, dos fechas en el Wizink Center y otras dos en el Palau Sant Jordi de Barcelona hasta debutar este año en el Bernabéu. Preguntado sobre su relación con los fans españoles, ha contestado: "Al venir de lugares más pequeños, empezó habiendo una conexión muy fuerte y muy cercana con los seguidores de España". Y ha añadido: "Poco a poco han ido agarrando elementos culturales de nuestra manera de vivir los shows en Argentina. Siento que eso es lo más lindo".

“Si me preguntas ahora digo: qué pibe soberbio”, ha comentado acerca de unas declaraciones que le han recordado de la revista Rolling Stone en Argentina que decía: "Yo soy un pibe que viene de no tener nada y quiero ser una leyenda musical, ¿entendés? Tengo más hambre que toda la gente que está en este edificio. Me voy a comer el mundo". Sin embargo, al escucharlo, se ha emocionado y ahí la comparecencia ante los medios ha tomado otro cariz. "Yo sabía que cumplir mis sueños esa energía iba a llegar al mundo", ha respondido.

Pero el momento álgido ha estado en el cierre, con una pregunta que le ha formulado su madre, Sandra: "Vos a estas alturas de tu carrera, ¿te das cuenta de qué te distingue y por qué llegaste acá?". Emocionado, ha contestado: "Mi gente". Y ha tenido que parar porque se le ha quebrado la voz. Entre lágrimas ha concluido: "Lo más lindo que tengo es que sigo siendo la misma persona que era, sigo siendo la persona más libre del mundo gracias a mi gente, mi público, la gente se siente partícipe de lo que me pasa a mí, me acompañan desde que empecé. Siento que eso es lo que me trajo acá".

"Sos auténtico, Mauro, eso te distingue", ha rematado su madre entre aplausos.

