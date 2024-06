Mitski, suma sacerdotisa del rock alternativo reciente y estrella de TikTok, estrena una nueva edición de Noches del Botánico

El sábado pasado, durante su actuación en el Primavera Sound, una tormenta de agua, rayos y truenos arreciaba sobre el Parc del Fòrum mientras Mitski desgranaba en el escenario un repertorio compuesto, básicamente, por sus dos últimos álbumes. La meteorología adversa ponía un fondo perfecto al tono de melodrama con el que la artista japoamericana ha perfilado su carrera y que es el mismo que destilan sus conciertos, donde despliega una fórmula infalible construida a base de música de alto contenido emocional, una escenografía minimalista y ciertas coreografías provenientes de la danza butoh, una de las más fuertes tradiciones escénicas de su país de origen. Este martes, en su actuación en el festival Noches del Botánico, la lluvia y los relámpagos parece que estarán ausentes, pero lo que no faltará será ese torrente de sensaciones, de los temas lentos y sentidos y los arrebatos más enérgicos, que son marca de la casa.

Mitski es una de las grandes revelaciones de la música reciente. Una cantante e instrumentista proveniente de la esfera independiente que se ha convertido en una estrella en TikTok (tiene 1,7 millones de seguidores) y que estuvo nominada al Oscar en 2023 por la canción que aportó a la banda sonora de la película que arrasaría ese año, Todo a la vez en todas partes. Que ahora acabe de ser una de las cabezas de cartel de un festival del tamaño y la relevancia del Primavera Sound da idea del lugar que ocupa.

La carrera de Mitsuki Miyawaki, hija de diplomático americano (su nombre original es Mitsuki Laycock) y madre nipona que nació en Japón en 1990 y se crió en diferentes países de todo el mundo, traza una línea oscilante en la que se pueden apreciar varias etapas más o menos diferenciadas. Sus dos primeros discos, Lush (2012) y Retired from Sad, New Career in Business (2013) los grabó mientras todavía estudiaba composición musical (primero lo había intentado con el cine) en el conservatorio de una universidad neoyorquina, y están construidos fundamentalmente a base de piano y voz con apoyo de ciertos arreglos orquestales y un punto bastante teatral que en ciertos momentos podría recordar a una Regina Spektor.

En los dos siguientes, en cambio, Bury Me At Makeout Creek (2014) y Puberty 2 (2016), mandan las guitarras distorsionadas y su voz traslada una angustia y una rabia que parecen coincidir con una coyuntura de juventud convulsa. Es la época en la que será telonera en giras de Pixies y de Lorde. Su sonido de entonces es muy indentificable con el rock alternativo americano, como lo seguirá siendo en el siguiente, Be The Cowboy (2018), aunque en este aparecen ya ciertos elementos electrónicos (los sintetizadores son clave en algunos momentos) y unos arreglos que casi apuntan a lo operístico. El álbum, disco del año para medios clave de la industria como Pitchfork o Vulture, la convertirá en la artista popular y respetadísima que es hoy.

Sin embargo, ese estrellato recién estrenado está a punto de hacerla descarrilar. En 2019 Mistki anuncia que deja la música de manera definitiva, pero la reacción de sus fans le hace replanteárselo y al final decide seguir adelante, justo a tiempo para que se interponga la pandemia. Tardará cuatro años en publicar un nuevo álbum, Laurel Hell (2022), el más electrónico de los suyos, en el que ajusta las cuentas con su popularidad y que incluye temas abrumadoramente buenos como el ochentero y con un punto rolling disco The Only Heartbraker.

Última etapa del camino: en una nueva vuelta de tuerca estilística, Mitski publica el verano pasado un álbum de título tan pesimista como The Land Is Inhospitable and So Are We ('La tierra es inhóspita y también los somos nosotros'). En él se sigue curando las heridas, que entrada en la treintena ya empiezan a ser algunas (a ver cómo llega a la crisis de los 40), pero su sonido se vuelve radicalmente acústico y dominan los tiempos medios y lentos. Sin llegar a ser un disco de americana, hay mucho aire folk y casi country en el uso de las pedal steel guitars, de algunos violines e incluso de las orquestas que acompañan. La artista demuestra tanto acierto al volver a la tradición como cuando se adentraba en terrenos que parecían los del hyperpop tan 2020s. Es como una Cat Power menos rota que se manifiesta en temazos como My Love Mine All Mine, uno de los que sin duda brillará esta noche en el Jardín Botánico de la Complutense.

Las idas y vueltas estilísticas de Mitski, como los caminos del señor, son inescrutables, pero de lo que se puede estar seguro es de que siempre terminan en el lugar correcto: el de la música con mayúsculas.