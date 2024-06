Nueva generación de 'nepo babies': los hijos de Spielberg, Scorsese y Kevin Costner debutan en Cannes

Entre las películas que más dieron de que hablar en las pasadas semanas mientras el Festival de Cannes celebraba su 77ª edición, probablemente la que lo hizo por razones más llamativas es ‘Christmas Eve in Miller’s Point’, segundo largometraje del hasta ahora desconocido director Tyler Taormina. No ganó ningún premio, más que nada porque no aspiraba a ninguno; tampoco toca un asunto controvertido, sino que es un inofensivo -y francamente divertido- homenaje al cine navideño.

Nada de eso: si acaparó titulares es porque su reparto incluye a los actores Francesca Scorsese y Sawyer Spielberg, cada uno de ellos descendiente precisamente del cineasta que su apellido trae a la mente, y por tanto su existencia vuelve a avivar la obsesión colectiva con aquellos a los que ahora conocemos como ‘nepo babies’ y antes solíamos llamar simplemente ‘hijos de’; en el mundo del espectáculo han existido siempre, pero es normal que ahora llamen más la atención; nunca había habido tantas celebridades como ahora y por tanto, por lógica, nunca había habido tanta progenie en situación de servirse de su alcurnia para enchufarse en el negocio. Y, por eso, los dos ‘nepo’ arriba citados de ningún modo son los únicos que vivieron en Cannes su puesta de largo.

‘Christmas Eve in Miller’s Point’ representa el primer trabajo cinematográfico de relieve de la hija menor de Martin Scorsese -ahijada de Robert De Niro-, que hasta ahora había aparecido brevemente en películas dirigidas por su padre como ‘El aviador’ (2004), ‘Infiltrados’ (2006) y ‘La invención de Hugo’ (2011); asimismo, en los últimos tiempos se ha convertido en afamada ‘tiktoker’ gracias a vídeos en los que a menudo aparece también su progenitor mostrando su faceta más payasa, y el año pasado ya gozó del privilegio de participar en Cannes con su primer cortometraje como directora, ‘Fish Out Of Water’.

También el tercer hijo de Steven Spielberg acumuló buena parte de su experiencia previa en ficciones dirigidas o producidas por su padre: formó parte del equipo de filmación de ‘Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal’ (2008), participó como extra en ‘Los archivos del Pentágono’ (2017), y ha interpretado un papel en la miniserie ‘Los amos del aire’ (2024). En la nueva película tiene una aparición de apenas 30 segundos, pero eso no le ha impedido aparecer mencionado en casi todas las críticas que se han publicado de ella hasta la fecha.

Steven Spielberg y su hijo Sawyer. / EPE

Que el nepotismo en Hollywood no tiene nada de nuevo es algo que ejemplifica a la perfección Francis Ford Coppola, uno de sus más concienzudos practicantes desde que dirigió ‘El padrino’ hace medio siglo. Este año el maestro presentó en el certamen francés la fallida epopeya, ‘Megalópolis’, cuyo reparto incluye a su propia nieta adolescente Romy Croquet Mars en un brevísimo papel.

Hija de la cineasta Sofia Coppola y el músico Thomas Mars, la joven nunca antes había participado en una película, y no está claro que vuelva a hacerlo; saltó a la fama hace unos años cuando, mientras cumplía castigo por haber intentado alquilar un helicóptero con la tarjeta de crédito de su padre para visitar a una amiga a un campamento, publicó un vídeo en TikTok en el que preparaba unos espaguetis con salsa de vodka, y hace unos días hizo públicas las dos canciones que suponen su debut como cantante.

Grace VanderWaal, Giancarlo Esposito, Aubrey Plaza, Francis Ford Coppola y Romy Mars en Cannes. / Scott A Garfitt

Tampoco está claro que siga haciendo cine el hijo de 15 años de Kevin Costner, Hayes, que viajó a Cannes como parte del reparto de la nueva película dirigida y protagonizada por su padre, el épico western ‘Horizon: An American Saga - Capítulo 1’, primera entrega de lo que promete ser una tetralogía. Para justificar la inclusión de su crío en el reparto, Costner ha afirmado que no le apetecía estar lejos de él durante el rodaje. Irrebatible.

Por supuesto, el fenómeno ‘nepo baby’ no es algo circunscrito exclusivamente a Hollywood. Tess Barthélémy, de 19 años, viajó a Cannes en calidad de protagonista de otro de los títulos que más atención acapararon allí: ‘Moi Aussi’, cortometraje dirigido por su madre, la actriz y abanderada del movimiento ‘MeToo’ en Francia Judith Godrèche; Barthélémy ya había participado en la serie ‘Icono del cine francés’ (2023), también dirigida -y además protagonizada- por Godrèche, y disfrutado de sendos cameos en otros dos largometrajes interpretados por su progenitora, ‘Noche infinita’ (2015) y ‘Bajo la torre Eiffel’ (2018). En su primera película, ‘Pas tres normales activités’ (2013), compartió reparto con su padre, Maurice Barthélémy.

Chiara Mastroianni y Fabrice Luchini tras el estreno de ' Marcello Mio ' en el Festival de cine de Cannes. / EFE/EPA/ANDRE PAIN

Apellido y talento

A la chavalada arriba citada conviene oponer el caso de la actriz Chiara Mastroianni, que es hija nada menos que de Marcello Mastroianni y Catherine Deneuve y que en Cannes presentó la comedia ‘Marcello Mio’, en la que reflexiona en primera persona sobre cómo sus orígenes han afectado a su carrera. A los 52 años, ella ejemplifica a la perfección lo que significa ser ‘hija de’ y, a la vez, representa un cuestionamiento de los prejuicios que la etiqueta ‘nepo baby’ conlleva; después de todo, a lo largo de una filmografía que suma docenas de películas, ha demostrado con creces -igual que otros artistas que pasaron por el certamen francés este año, como Léa Seydoux, Louis Garrel, Vincent Cassel y Jonás Trueba- que tener un apellido ilustre no es incompatible con tener el talento necesario para triunfar en el cine.

De hecho, y aunque no hay pruebas de que ese talento se transmita genéticamente, caben pocas dudas de que el entorno familiar -en condiciones normales, se entiende- es especialmente propicio para fomentarlo. Por eso es muy posible que, además de servir de escaparate para algunos de quienes acaban de estrenar su condición de ‘nepo baby’, Cannes sirviera también como primer paso en el camino de quienes lo harán proximamente.

Quizás entre ellos se encuentre Marlowe Sturridge, que con 11 años se lució en la alfombra roja junto a sus padres, los actores Sienna Miller y Tom Sturridge; o tal vez entonces le toque el turno a alguno de los otros cuatro hijos de Costner que lo acompañaron en la Croisette; y a lo mejor, quién sabe, en ese grupo se encuentre la pequeña Pilaf Moore, que permaneció al lado de Demi Moore en muchas de las actividades en las que la actriz participó para promocionar en el festival su nueva película, ‘The Substance’, y cuya belleza fue elogiada por la revista ‘Vogue’. Cierto, Pilaf no es un ser humano sino una perrita chihuaha pero, ¿por qué iba eso a ser un impedimento?