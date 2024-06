De guiar a Rosalía, Russian Red y Niño de Elche a reinterpretar a Val del Omar

"Cuando me preguntaban cuáles eran las influencias de mi musica, siempre decía que Val del Omar, Julio Romero de Torres y David Lynch. Si me respondían que ahí no había nada de música, que eran todos artistas visuales, les decía que ya lo sabía, que la música ya la ponía yo", comenta Fernando Vacas, músico que, desde hace años, ha desarrollado un especial interés por el cineasta José Val del Omar.

"Todo comenzó por casualidad en el año 96 ó 97. Soy una persona anti turismo, pero tenía una novia que siempre quería que viajásemos y yo, claro, viajaba. En esa época, ella tenía una cámara de vídeo con la que me dedicaba a grabar todo lo que veía por aquellos lugares a los que íbamos. Cuando un día le enseñé esas imágenes a mi amigo Pablo Prieto, me dijo que los zoom y los cortes del montaje se parecían mucho a las cosas que hacía Val del Omar", recuerda Fernando Vacas que, por su juventud, apenas sabía de la vida y la obra del realizador granadino, pionero del cine español experimental y uno de los promotores de las Misiones pedagógicas de la Segunda república.

Fernando Vacas, en una imagen promocional. / CEDIDA

"Me sonaba porque una de las salas de la Filmoteca de Córdoba llevaba su nombre, pero nada más. A partir de ahí me interesé por su obra, me empecé a ver todo lo que hizo y ahora, trabajar con la obra de Val del Omar es para mí un terreno abonado que no me suponen ningún esfuerzo. Me sale de manera natural porque a lo mejor a Lars Von Trier no le pillo tanto el punto, pero a Val del Omar sí porque ambos tenemos espacios comunes. Por ejemplo, además de músico yo tengo formación de ingeniero y él era inventor. También compartimos haber nacido en Andalucía o esa habilidad que tenía él de agarrar la tradición y el folclore español y, sin hacer fuegos artificiales, llevarlo a la vanguardia".

Material inédito

Este domingo a las 20 horas en la Sala Azcona de Cineteca de Matadero Madrid, y después de le entrega de premios del festival, Fernando Vacas demostrará su admiración por Val del Omar con un concierto que clausurará la vigésimo primera edición 2024 de Documenta Madrid.

"Piluca Baquero y Gonzalo Sáenz de Buruaga, responsables del legado de Val del Omar conocían mi trabajo y llevaban unos 10 años siguiéndome la pista para que trabajase con piezas de Val del Omar. Sin embargo, no encontrábamos la forma de solucionar la ecuación. Finalmente, gracias a Luis Parés, que es un intelectual del flamenco, del cine, de la vanguardia y que ahora es el director artístico de la Cineteca, ha sido posible", explica Vacas que, además, ha tenido la oportunidad de trabajar con material inédito del realizador.

"El proyecto se basa en películas de Super-8 que encontraron hace unos años pero que no habían visto la luz porque tenían que ser restauradas y digitalizadas. Partimos de unas 15 proyecciones, de las cuales se quedaron 10, las cuales fueron seleccionadas teniendo en cuenta su calidad y lo que yo pretendía hacer con ellas", detalla Fernando Vacas que, a la hora de componer la música que acompaña a las imágenes, reconoce haber realizado un profundo trabajo de introspección.

Extenso banco de sonidos

"He intentado meterme en la piel de Val del Omar y plantearme qué haría él o qué instrumentos utilizaría si se pusiera a hacer música con estas imágenes. Por ejemplo, hay piezas muy oníricas, otras son poéticas, en otras aparece un taller de coches, en otras más hay mucha agua… por eso la música que interpreto tiene sonidos electrónicos pero también otros realizados con elementos orgánicos y domésticos, como una llave inglesa", detalla el músico, cuya propuesta sigue unas pautas fijas sin que ello suponga renunciar a la sorpresa o lo inesperado.

"Todo lo que va a sonar el domingo está compuesto por mí. Lo que sucede es que, como tengo un banco muy extenso de sonidos procedentes de mis bandas sonoras, de mi arte sonoro y de otras cosas, a veces suelto unas bases y voy creando sobre ellas, lo que hace que cada día sea diferente pero no improvisado, porque algunos sonidos están sincronizados con las imágenes y hay que lanzarlos en directo, con toda la dificultad que eso tiene. Como dice Vicente Amigo, esto no es lo mismo que el rock, que si la cosa sale mal, te tiras al suelo y vomitas. Aquí no se puede hacer eso, aquí hay que cuadrarlo todo bien y no cabe la improvisación. Es como si un borracho fuera caminando por una carretera. Puede ir dando tumbos de un lado a otro, pero de la carretera no se puede salir".

La intención de Fernando Vacas es que su proyecto sobre Val del Omar no se quede en unas pocas representaciones, sino que pueda ser representado en otros lugares e incluso girar por el mundo. "Creo que podría funcionar muy bien fuera de España —afirma convencido—. Aquí las cosas que se salen un poco del mantel las llamamos frikis, pero la obra de Val del Omar no se puede considerar así, porque tiene otra componente, otra profundidad. En todo caso, aquí lo entenderán los que estén preparados o preparadas, pero en extranjero, como le dicen los flamencos, creo que lo van a apreciar más. Por eso, aunque habrá que conseguir los permisos de la familia y del archivo histórico Val del Omar, me encantaría poder llevar el proyecto a otros lugares. Al igual que él participó en las misiones pedagógicas y fue por España evangelizando sobre qué es la cultura, creo que yo sería un buen apóstol de la obra de Val del Omar".