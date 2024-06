En la guarida de Rayden: “No creo que esté capacitado para ser ministro de Cultura”

A Rayden le quedan un puñado de festivales para poner punto y aparte a su carrera musical. Está tranquilo y contento. Tomó la decisión hace bastante y, aunque de vez en cuando la seguridad flaquee, sabe que ha llegado el momento de parar. Seguirá escribiendo: canciones y libros. Algunos saldrán. Otros no. Pero estarán ahí. Porque, para él, el arte resulta tan vital como el oxígeno. Su casa es un buen ejemplo: discos, premios, fotos, guitarras… dan vida a un salón donde tantos temas ha compuesto. Desde hoy, Rayden será un poquito más David.

“Sobre el escenario soy muy extrovertido. En cambio, a nivel personal, siempre estoy entre dos aguas. Con quien estoy cómodo, charlo por los codos. Pero, como la energía no me vibre, me vuelvo monosilábico y entro en actitudes impostadas. Hay quien me da sarpullido. Y, entonces, siento que debo protegerme”, explica. Por el momento, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA no le ha puesto entre la espada y la pared. Veremos si, al acabar, las ronchas no han tomado sus brazos. Será un buen indicativo del rumbo de la entrevista.

Manuscrito de la primera canción que compuso Rayden en su carrera. / ALBA VIGARAY

P. La victoria es imposible es su último álbum. ¿No le dio vértigo acabarlo?

R. Me pegué la mitad del disco con la decisión tomada y la otra mitad no. Para mí, es el más redondo de todos los que he hecho. Si me tienen que recordar por uno, que sea por éste.

P. ¿Se ha arrepentido de esta decisión en algún momento?

R. Ocho veces en cada concierto… pero me reafirmo nueve. Recuerdo un bolo en Santiago de Compostela donde se me acercó una mujer y me dijo: ¿por qué nos abandonas? Al rato, en el camerino, me pregunté: ¿qué he hecho? Sin embargo, sé que es la decisión acertada. Y, si no la acatase, me estaría dejando llevar por el miedo. Si algún día regreso, dentro de muchos años, será porque tenga algo bonito que compartir.

P. ¿Ha podido contar en sus canciones todo lo que ha querido?

R. Si conoces mi carrera, sabrás perfectamente que esta boquita ha hablado. No obstante, es verdad que me he autocensurado cosas. Por ejemplo, algunas que viví de pequeño y no verbalicé para cuidar a determinadas personas. De hecho, hay letras que hablan sobre ello y que no han salido.

P. ¿Dónde están?

R. En algún lugar… de mi correo.

P. ¿Le han ayudado a responder las dudas que se planteaba al componerlas?

R. Sí. Y es curioso porque primero las escupo y después las reflexiono. Igual que el cuerpo prepara la bilis cuando vas a vomitar. Es verdad que tener ciento y pico temas me ha permitido hablar de todo.

P. ¿Es nocturno o diurno?

R. Funciono mejor bajo presión. Voy por arreones. Entonces, me da lo mismo un momento u otro. Lo que menos me cuesta de este proceso es escribir, la mayor parte del tiempo lo invierto en documentarme. Cuando quiero abordar una temática, hago entrevistas. Gracias a ello, he llegado a otros puertos.

P. ¿La inspiración se entrena?

R. Hay que insistir. Yo tengo el síndrome de Quino, el dibujante. Cuando se hartó de pintar, lo dejó y se fue a hacer el servicio militar. Al regresar, encontró su estilo. Por ello, en ocasiones, paro para darle un estirón a mi actitud.

P. ¿Cambia el modo de hacer un libro a una canción?

R. Totalmente. En la música puedes tener un momento dulce y anotar cuatro frases que suenan genial. Y, de repente, te encuentras una sala llena cantándolas. Sin embargo, en una novela tienes que mantener esta magia durante cada capítulo.

'La victoria imposible' es el último libro de Rayden. / ALBA VIGARAY

P. ¿Qué le ha dado la literatura que no ha alcanzado con la música?

R. Una vocación orgánica. En la música empecé en 2001, durante las fiestas de Alcalá de Henares. Estaba con unos amigos cuando uno de ellos planteó montar una banda. Por aquel entonces, yo hacía poesía porque mi madre tenía muchos libros. Así que empecé por presión de grupo. Y, claro, tampoco quería quedarme solo. Hacíamos todo juntos. Pero no me dio una vocación que sí he encontrado con la novela.

P. Tras cinco poemarios y una novela, edita Votos en contra. En ella reflexiona sobre el edadismo, los ideales, los derechos… Suena muy actual, ¿no?

R. Exacto. Hay una frase que me encanta decir: cualquier parecido con la coincidencia es pura realidad. En uno de los capítulos se organiza una manifestación contra los fondos buitres y, casualmente, a las pocas semanas, vi que estaba pasando en Lavapiés. Además, habla de los tiempos locos que nos han tocado vivir.

P. El concepto de patria sobrevuela las páginas. ¿Cómo la definiría?

R. Un país se mide por la capacidad que sus habitantes tienen para soñar. Creo que una buena forma de medir el músculo es por su altura artística. El arte provoca, defiende, eleva y trasciende. Es un mecanismo para tener un legado y un tesoro nacional.

P. ¿El arte es político por naturaleza?

R. La vida lo es. Y el arte es una manera de posicionarse frente a ella. A mí me hace gracia cuando me dicen que no hable de ello. ¡Ostras! Si cambia una ley en el Congreso, a mi hijo le afecta. Y, ante todo, soy persona. Ahora que he vivido invitaciones de ciertos partidos para que no toque en sus poblaciones, me he dado cuenta de cuánto te afecta.

P. ¿Se ve de ministro de Cultura?

R. Mira, ¿ves? Ya me ha entrado el picor. No creo que esté capacitado para ello.

P. En pleno debate sobre la Inteligencia Artificial, ¿alguna vez la obra de una máquina podría estar a la altura de la de un humano?

R. No lo sé. No soy capaz de mirar tan lejos… Ahí está el cabreo de Bad Bunny después de que alguien haya sacado versiones de sus canciones gracias a ella. También pienso que, cuanto más artificial sea una voz, más fácil es de replicar. Por lo que la vulnerabilidad aún le está ganando el pulso a la fortaleza de la tecnología.

P. En una carrera de éxitos como la tuya, ¿qué es el fracaso?

R. Lo celebro. He vivido cosas que para cualquier persona sería un éxito y yo no las he disfrutado tanto por no poder celebrarlo con los míos. Me gusta festejar Semana Santa, Navidad, Halloween, el entierro de la sardina, el día del Padre… Mi cumpleaños, por ejemplo, se llama la Davidad. Así que, cuando llega un fracaso, pues no me queda otra. Cuando enseñas parte blanda, es posible que te pinchen ahí. Es bueno para hacer callo.

P. ¿Cómo va a celebrar su último concierto?

R. Llegaré a casa y me preparé unos cereales con leche. Siempre que he tocado en el WiZink, he terminado la noche así. Si fuera una película, sería un cierre maravilloso. Rollo Tarantino con la banda sonora de Ennio Morricone. Con la suela del zapato rota, afónico, un poquito de sangre y el rímel corrido. Disfrutando, vaya.

