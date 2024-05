Las 9 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Este que firma está a punto de ingresarse en el Primavera Sound, así que las canciones de esta semana son todas de artistas que actuarán en el festival barcelonés. Alcalá Norte, por si alguien está encerrado en un refugio nuclear y no se había enterado todavía, son el grupo del momento, y esta canción hace pensar en Evaristo de La Polla Records cantando en un grupo de la Movida madrileña un tema de The Pains of Being Pure at Heart. Con alusión al reality de Georgina incluido. Una golosina de las ricas.