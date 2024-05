Alcalá Norte, de disolverse a grupo del momento: "Estamos tan cómodos con el Madrid castizo como con el calvinismo inglés"

Se atribuye a Mark Twain la frase que dice que la historia no se repite, pero rima. Así que tres amigos de toda la vida de uno de los últimos barrios-barrios de Madrid monten un grupo, estén a punto de desaparecer y, tras algunas idas y venidas, se conviertan en la banda de la que todo el mundo habla, puede resultar familiar, aunque no sea exactamente igual que la de otros grupos.

Es difícil encontrar premeditación o impostura al hablar con Alcalá Norte, el grupo con nombre de centro comercial de Ciudad Lineal que ha encandilado a amigos y vecinos, pero también a desconocidos de todo tipo entre los que se encuentra Rosalía, que admitió está enganchada a su single La vida cañón, o el community manager del Real Valladolid, que decidió utilizar el título para ilustrar una foto del reciente ascenso del equipo a Primera División. La canción, quizás la más celebrada de manera unánime, está inspirada en una entrevista publicada en un ejemplar de la revista Mundo Gráfico de 1935 a un inquilino de una corrala del barrio de Lavapiés que respondía con un tono fuertemente castizo cuando se le preguntaba qué haría si le tocaba la lotería de Navidad.

Entrevista publicada en un ejemplar de la revista 'Mundo Gráfico' de 1935. / ARCHIVO

A Álvaro Rivas (voz), Juampi Julià (guitarra) y Jaime Barbosa (batería), el triunvirato original, les acompañan actualmente Pablo Admin (bajo y responsable de la cuenta de X de la banda), Laura de Diego (teclados) y Carlos Elías Caballero (guitarra), productor desde La Cafetera Estudio de algunos de los discos más relevantes del indie madrileño de los últimos años. Juntos, con la figura del manager José Gerpe, parecen haber encontrado la combinación que les ha permitido dar un paso adelante musicalmente y no perder la cabeza en una vorágine de espumoso éxito e intentos de fichaje por parte de varias grandes discográficas. En un bar de toda la vida a tan solo unos metros de la superficie comercial que les da nombre, Álvaro, Juampi y Carlos Elías atienden a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Sin miedo a las etiquetas

A Alcalá Norte les ha querido arrastrar la oleada de neocasticismo de la capital en la que todos, modernos y no modernos, parecen estar interesados. Una ola que, en todo caso, no parece preocuparles demasiado, como cuenta su cantante: “Hemos tenido la buena suerte o la mala suerte, según lo quieras ver, que justo hablamos con la voz de un tío castizo del 35 en una de nuestras canciones. Pero si se estuviese poniendo de moda el calvinismo, seguramente nos preguntarían que cómo nos veíamos dentro de esa escena. Estamos tan cómodos con el Madrid castizo como con el calvinismo inglés”. Rivas añade: “Nos pasó desde el principio con la etiqueta de post-punk. Asumimos lo de etiquetar como una conducta científica que a veces hierra. Si la etiqueta castiza nos sirve para tener más reproducciones en streaming, dabuti”. Juampi, por su parte, valora que ser etiquetados permite al grupo cuadrar un montón de cosas. “Somos diferentes entre nosotros y tenemos gustos muy variados. A Barbosa, por ejemplo, le gustan el heavy y la rumba. A los demás nos gusta también la rumba, pero no tanto”.

La entrevista se realizó horas antes de actuar en su primer festival del año e inmersos en la gira de promoción de un disco debut que ha llamado la atención mucho más allá de Madrid hasta convertirse en todo un fenómeno. Pese a ello, Rivas, algo dubitativo, deja caer: "No sé lo que es lo que engancha a la peña, pero tampoco sé si se han enganchado. Igual lo escuchan este mes y lo dejan de escuchar”. Aun así, no puede más que acabar reconociendo: “Sí que sentíamos que teníamos una comunidad a nuestro lado. Los colegas siempre estuvieron ahí, y nosotros alucinamos. Nuestro éxito en Madrid lo podíamos entender e incluso explicar, por eso a mí me hace ilusión que esto haya desbordado fuera de nuestra ciudad y en las redes”, concluye.

Lo cierto es que, sin jugar la carta de lo generacional, Alcalá Norte ha encontrado una conexión muy intensa con un público que devora canciones con letras inspiradas en el Evangelio de San Juan, Calvino o guerreros marroquíes anónimos que, a priori, no parecen la manera más directa de seducir a una audiencia joven y ávida de estribillos. No hay una El fin del mundo ni una Cayetano en su repertorio, aunque no lo parezca por su meteórico ascenso. Como incorporación más reciente a la banda y acostumbrado a trabajar con grupos y canciones de lo más diverso en su vertiente de productor, Carlos Elías tiene algo más de distancia para detectar la razón: “La gente ha interpretado las canciones como ha querido y la banda aprende de fuera, no se cierra en sí misma. Además, ellos son gente muy empática”.

Tierra bombardeada

Sin embargo, no siempre fue así. Los fundadores de la banda recuerdan cómo ésta estuvo oficialmente disuelta durante varios días y ha estado a punto de desaparecer en dos ocasiones. Juampi aclara que las cosas se solucionaron porque “Rivas, Barbosa y yo somos muy amigos y se sumó la gente adecuada en el momento justo. Nos entendemos bien con Carlos, Laura y Pablo. Los cimientos están, pero estamos construyendo sobre tierra bombardeada”.

Álvaro Rivas (voz), Juampi Julià (guitarra) y Jaime Barbosa son Alcalá Norte. / ALBA VIGARAY

Juampi destaca especialmente la figura de Carlos Elías como catalista del cambio en el momento más bajo del trío de amigos: “A mí me quedaba algo de ilusión, Barbosa estaba hundido y Rivas estaba en Suecia en esa época. Al bajista que acabábamos de reclutar le dio un ataque depresivo y desapareció. Carlos obró el milagro, es la realidad”. Rivas añade que han aprendido “de todo lo que hacíamos mal y nos llevaron a que las cosas fueran peores. Ahora levantamos la mano cuando vemos cosas que pueden explotar y lo detectamos antes de que sea venenoso”.

Una de esas cosas con las que tienen mucho cuidado es con ir demasiado deprisa o dejarse llevar por el vértigo de estos meses de subidón. “Nos lo dice mucho nuestro manager, que es muy pesado, que su misión es protegernos de un excesivo desgaste que nos inhabilite para hacer carrera en el futuro’”, cuenta Rivas, que admite que “ahora el disco lo está petando que flipas y hay que sumarse a esta ola, pero estamos completamente alineados con su visión y no nos gustaría quemarnos. Por ahora tampoco hemos hecho muchos conciertos. No me he cansado aún de cantar La vida cañón”.

Nuevas canciones

Aguantar el ritmo no resulta fácil. Lo más incómodo de todo esto, cuenta el cantante, es que tiene “un jefe al que rendir cuentas, una familia a la que tengo que dedicar tiempo y que todo a la vez no puedo hacerlo. Quiero hacer nuevas canciones pero no encuentro tiempo para juntarme con los chavales”. Alvaro Rivas reconoce que las entrevistas les permiten “decir todo lo que queremos sobre el grupo, y así luego podemos desconectar con los colegas”, aunque admite que no siempre es fácil: “Me junto a comer con mis padres y se me ponen a hablar del grupo. De hecho, tengo una llamada pendiente con mi padre que no he podido atender y seguro que es para hablar de Alcalá Norte”. Por su parte, Juampi asegura que “alguna vez, hemos estado comiendo y le he dicho a mi familia ‘basta de Alcalá Norte’”.

Por si acaso, Alcalá Norte van dos pasos por delante y ya barruntan lo que quieren para su segundo disco: “Yo creo que irá en la onda de las últimas canciones que se parezca bastante, mantener el equilibrio de estos meses, pero iremos a otro lugar seguro”.