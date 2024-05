El primer concierto de Taylor Swift en España fue un chasco: no llenó y sólo cantó 13 canciones

Trece años han tenido que pasar para que Taylor Swift regrese a Madrid. Este miércoles y jueves, la artista de Pensilvania presentará su The Eras Tour en un Santiago Bernabéu hasta los topes: 65.000 personas corearán cada noche las 45 canciones que forman parte de su repertorio. Entre ellas, las populares Blank Space, We Are Never Ever Getting Back Together, Love Story, You Belong With Me, Look What You Made Me Do... En cambio, la primera vez que pisó España sólo tocó 13 y el resultado no fue el esperado.

Ocurrió en 2011, en plena promoción de Speak Now, su tercer álbum tras los aplaudidos Taylor Swift y Fearless. La cita se celebró en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid, ahora conocido como WiZink Center. Sin embargo, aún no era la estrella global de hoy y no logró vender todo el papel: sólo 4.000 personas asistieron a un show que, además, no estuvo a la altura de la ocasión: los 13 temas que cantó supieron a poco. Sonaron, entre otros, Sparks Fly, Mine, The Story Of Us, Back To December y Better Than Revenge.

Taylor Swfit actua en Madrid el 29 y 30 de mayo. / ARCHIVO

Otra gran diferencia respecto a la gira que ahora protagoniza es el precio de las entradas: por aquel entonces, éstas costaba entre 35 y 60 euros. Una cifra bastante alejada de las actuales, que oscilan entre 85 y 226 euros. Por su parte, los paquetes VIP pasaron de 175 a 500 euros

El intento fallido del Mad Cool

En 2020, Mad Cool anunció a Taylor Swift como cabeza de cartel... pero la artista tuvo que cancelar su gira de festivales por el mundo como consecuencia de la pandemia de covid-19. Es por ello, precisamente, que los actuales conciertos dan protagonismo a todos aquellos álbumes que no tuvo la posibilidad de tocar en directo: Lover, Folklore, Evermore y The Tortured Poets Department.

Este último, a pesar de haberse publicado el pasado 19 de abril, también forma parte del setlist con un bloque destacado. Además, habrá que ver cuáles son los dos temas sorpresa que, en cada fecha, toca en acústico.