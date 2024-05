Quién es Paramore: una banda de punk rock, teloneros de Taylor Swift en Madrid

Todo está listo para el paso de una de las mayores estrellas de la música actual por España. Taylor Swift actúa en Madrid esta semana, los días 29 y 30 de mayo, y como parte de su The Eras Tour le acompaña un grupo que abre los conciertos de toda la gira europea. Son Paramore, un grupo estadounidense de punk - rock, y fue la propia Swift quien explicó en sus perfiles de redes sociales qué le une a Paramore.

"Hayley y yo hemos sido amigas desde que éramos adolescentes en Nashville y ahora vamos a divertirnos por el Reino Unido/Europa el próximo verano. ¿¿¿Estoy gritando???", escribió Swift en sus redes sociales.

Paramore es el grupo de punk rock que tocará durante 40 minutos para hacer disfrutar a los fans presentes en el estadio Santiago Bernabeu antes de la salida de la protagonista de la noche. Además de Hayley Williams, la cantante amiga de Taylor Swift, el grupo está compuesto por Jeremy Davis, que toca el bajo y Taylor York a la guitarra. El grupo nació en Franklin, Tennessee, en 2004. En 2008 fueron reconocidos como Mejor grupo de rock y Mejor canción por la banda sonora de la película Crepúsculo en los premios Teen Choice Awards.

Listado de canciones de Paramore

Los swifties de París, Estocolmo y Lisboa ya han podido disfrutar de la música de este grupo que se unió a la gira de Taylor Swift el pasado 9 de mayo. En redes sociales se ha difundido la ilusión que tienen tanto Taylor Swift como la banda Paramore por compartir escenario. El grupo ha querido incluso compartir el listado de canciones que interpreta en los 40 minutos de su actuación, que incluyen dos versiones, una de Blondie, Heart of Glass y otra de Talking Heads (Burning down the house), además de los temas Hard times, Still into you, Caught in the middle, The only exception, Mistery Business, Ain't it fun y This is why, además de colar en medio del set una canción sorpresa. ¿Eligirán una de Taylor Swit?

"Esto es un sueño para nosotros porque estamos junto a alguien a quien respetamos y queremos mucho", dijo Hayley Williams durante su actuación en Estocolmo. "Y podemos tocar frente a personas que la han apoyado durante toda su carrera, nos lo estamos pasando increíble".