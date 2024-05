Manuel Vicent: “El mundo de la literatura está lleno de idiotas. Y eso que no vamos a derribar un gobierno ni a salvar el mundo”

En Una historia particular (Alfaguara), Manuel Vicent hace un ejercicio de introspección y retrospectiva por el que se detiene en determinados momentos de su vida y, al mismo tiempo, en otros tantos momentos de las últimas décadas. De los primeros bailes y los primeros besos al 23-F, la Movida, el 11M o el 15-M, entremezclado con reflexiones y destellos varios. “Yo no me lo planteé como una autobiografía, porque esta tiene que ser más técnica y más veraz”, cuenta el escritor valenciano, “esto es un fluido de la memoria que quise hacer a través de pequeñas cosas que influyen en el devenir de la vida. Por ejemplo, los perros o los coches que has tenido, los viajes que has hecho… las cosas accesorias complementan tu vida y tus pensamientos”.

A partir de una edad, sostiene, las experiencias se repiten: “Llegas a tu casa, donde has nacido, y esa habitación es mucho más pequeña de lo que recuerdas, aquel jardín o aquel patio no es tan bonito… Tú tienes que escribir tal y como lo recuerdas ahora”. Y, con esa mezcla entre aforismo y poema con la que suele sorprender en sus reflexiones, concluye que “si quieres hacer biografía, vas y mides el terreno, pero si quieres hacer literatura, no es que mientas, es que recuerdas con tu imaginación, como una semilla que se pudre y germina y se desarrolla. Eso es la literatura”.

Al mismo tiempo, reconoce que tampoco ha querido explayarse en exceso. “El arte consiste en detenerse a tiempo. Un cuadro lo estropea la última pincelada. Para mí, lo más importante de una novela o un relato es lo que hay entre las dos líneas. Si las aprietas metafóricamente, no dejas entrar al lector y que se sienta protagonista también. Si hablas solo de ti, es muy angustioso”.

Sin lugar para el enfado

Vicent, que admite atravesar una etapa triste de su vida, no deja ni un párrafo al enfado o el hastío a lo largo de las páginas de su último libro. “Un artículo de un señor cabreado no es literario”, advierte. Él, en cambio, solo admite enfadarse cuando las secuelas de una ciática reciente le recuerdan que su cuerpo de empedernido ciclista y dedicado navegante no le responden como él querría. “El día que no pueda ponerme los calcetines, me suicido, y punto”, asegura, medio en serio, medio en broma.

Manuel Vicent acaba de publicar 'Una historia particular' / ALBA VIGARAY

Pese a ello, tampoco hay lugar en él para la nostalgia. “Pensar que antes estabas bien y ahora mal es un tópico enorme, es algo muy fácil”, señala. Sí cree que “cuando llegas a una cierta edad, pensar que el tiempo se acaba, que hay que aprovechar la vida, esa utilidad marginal que proyectas sobre la fugacidad del tiempo… Eso sí es literario. Esa melancolía, en la dosis perfecta -porque todo es cuestión de dosis-, funciona”.

Un relato que son muchos

Sí hay, en Una historia particular un retrato o, más bien, muchos: de una España gris y de otra que quiso quitarse décadas de polvo y hollín de encima; de autoproclamados héroes obreros que acabaron seducidos por la cocina creativa, y de los cambios y contradicciones de personas y lugares a lo largo de los años. “Por deformación o por la familia donde he nacido, he tratado de defenderme mirando la vida como un espectáculo”, aclara el escritor. “Es una forma de estar en la acera y ver pasar el cortejo. Si pones las luces cortas, cada día es distinto”, concluye, “solamente con sentarte un día en una terraza y fijarte en qué llevan en las manos las personas que pasan, permite llevarse muchas sorpresas”.

Pese a todo lo visto a lo largo de los años, Vicent no considera que España sea un país atrapado en lo hortera. “Para ser hortera como país hacen falta dos condiciones: ser rico y tener complejo de que hay una capa superior a la que puedes acceder por dinero. Y España no es un país rico”, asegura. “Puede ser hortera Francia, que quiere ser como Alemania, o Alemania, que quiere ser Inglaterra. España no creo que llegue a eso, aunque sí hay capas sociales que son horteras”.

Sí le sorprende, en cambio, el clima actual de ruido político, la vuelta al extremo y lo mal visto que está el concepto de equidistancia. “La equidistancia, tal y como la concibió Euclides, es el equilibrio que impide que un edificio se derrumbe. Y para que la democracia no se derrumbe necesitamos ese equilibrio”. “Yo no he cambiado de forma de pensar desde que soy adulto”, señala. “He evolucionado, pero no me he ido moviendo de una garita a otra buscando el sitio desde donde me resulte más ventajoso disparar. No tomar partido por nada supone creer en todo”. Además, el escritor admite tener por naturaleza el instinto de ponerse en el lado de la otra parte. “Empiezo a analizar la razón que puede tener el otro, y eso te coarta un poco porque siempre le das un navajazo de ventaja al que tienes enfrente”, asegura.

Manuel Vicent considera que escribir es, por encima de todo, un trabajo profesional. “Yo me siento a trabajar como un carpintero o un albañil tratando de hacer ese tabique o esa silla bien, no a por creerme que ser escritor sea nada del otro mundo”. Y asegura que, en su opinión, “el mundo de la literatura está lleno de idiotas a más no poder. Y eso que no vamos a derribar un gobierno ni a salvar el mundo”. Esta certeza no le impide admitir en su último libro estar sumido en un constante estado de duda. “A la hora de opinar, porque este oficio te impulsa a opinar, dudas de si aciertas a decir realmente lo que piensas o si estas mediatizado por el miedo o el medio. A la vez, la duda metódica te ayuda a ver la vida tal y como es”.