La divina comedia de Taylor Swift: el infierno, el purgatorio y el paraíso por los que transita en sus 11 discos

Que Never Ever Getting Back Together no les ciegue. Sí, es un pelotazo pop redondo. Pero la gracia de Red está en aquellas canciones que menos brillo tuvieron. Con ecos a Shania Twain, alumbró un álbum de transición que, lejos de quedar en tierra de nadie, se ha convertido en uno de sus mayores exponentes. Ambicioso y heterogéneo, encumbró a una Taylor cada vez más alejada del country en el que se curtió. A ello, hay sumar el ingenio con el que escribió sus letras más certeras. Un punto de madurez que supuso un antes y un después en su trayectoria. Ahí están las deliciosas All Too Well, State Of Grace, Holy Ground, Everything Has Changed y The Last Time. Hay algo en él que, hasta entonces, y desde entonces, no ha vuelto a repetir.