El 'ejército' de Taylor Swift en la música

Menciones en sus letras, canciones, versiones de sus discos... Taylor Swift no es sólo un fenómeno en la música pop por arrastrar a todo tipo de público a sus conciertos o a comprar sus discos. La cantante estadounidense, que actúa en España esta semana en dos conciertos en el estadio Santiago Bernabéu es también ídolo entre los músicos. Algunos de ellos le han dedicado su admiración en público, otros la defienden en las recurrentes polémicas que rodean a la estrella y unos más le dedican canciones o versiones.

Es posible que ninguno haya llegado tan lejos como el músico de rock estadounidense Ryan Adams, que directamente decidió regrabar su propia versión de uno de los discos más icónicos de Swift, 1989, como una manera de reivindicar la importancia de estas composiciones. Lo hizo en 2015, con el permiso de la cantante, que además en aquel momento también admitió ser fan de Adams y declaró que algunas de estas interpretaciones le habían cambiado la manera de hacer los temas que forman parte del disco en directo.

Concierto de Taylor Swift en Suecia el pasado 17 de mayo como parte de su gira mundial 'The Eras Tour' que la traerá a España esta semana. / EFE/EPA/Christine Olsson

Lo interesante de los músicos declarados admiradores de Taylor Swift es que abarcan todo tipo de registros musicales. Adams se mueve en el rock, pero la de Pensilvania tiene admiradores en otros ámbitos. Es el caso del cantautor pop y compositor de ópera Rufus Wainwright, que también ha admitido públicamente su interés por una cantante que mueve a las masas en el mundo entero. El propio Wainwright confesó hace unos días en una entrevista con El Periódico que Swift se le había acercado en la más reciente ceremonia de los Premios Grammy para declararle su admiración, algo que él respondió con el mismo gesto: "la admiro mucho", dijo.

También se declara swiftie la popular Olivia Rodrigo, una de las nuevas estrellas del pop. En su disco de debut, Sour (publicado en 2021) decidió samplear la melodía de una de las canciones de Swift, New Year's Day (del disco Reputation) para que formase parte de su canción 1 step foward, 3 steps back. Y además lo hizo sin esconderse, incluyendo esta mención en los títulos de crédito del disco. Sour se ha convertido recientemente en el disco de una artista femenina más escuchado en la historia de Spotify, con un total de 12 millones de reproducciones, quién sabe si animado también por el impulso de la gran diva de la música pop.

La española Zahara está también en la lista de swifties. Le ha declarado su admiración en infinidad de ocasiones, tanto por su talento componiendo como por la trayectoria vital y musical de la americana. Pero además, también la tomó como inspiración para componer y llegó a dedicarle una canción, Taylor, incluida en su disco Puta (de 2021). Taylor fue uno de los singles que lanzó previos a la publicación del disco y, cuando comenzó a hacer entrevistas sobre él, explicó en varias ocasiones que le inspiró el documental Miss Americana, en el que Swift permite que las cámaras le sigan durante un tiempo para explicar cómo es su vida y sus reflexiones sobre cómo se construyó su carrera y las renuncias a las que tuvo que hacer frente para poder mantenerse en la cima. Estas reflexiones calaron en el pensamiento de Zahara, que se sintió muy identificada con sus ideas. "Ya me lo dijo Taylor" arranca la canción, "somos yonkis del cariño ajeno, necesitamos el aplauso del extraño, hemos dejado nuestra paz en sus manos".

Y nada menos que Paul McCartney confesó a la BBC en una entrevista haberse inspirado en la vida pública de Taylor Swift para componer una canción: Who Cares, de su disco Egypt Station. "Estaba pensando en Taylor Swift y en su relación con sus fans jóvenes y en cómo se forma esa especie de hermandad", declaró. "Me imaginaba hablando con una de estas fans y les decía: '¿Has sufrido bullying alguna vez? ¿Te hacen bullying?'", y añadió: "Después digo: '¿A quién le importan los idiotas? ¿A quién le importa todo esto? ¿A quién le importas tú? Bueno... A mí".

Adele, entre sus defensoras

Otras artistas no sólo muestran la admiración por Swift en público, sino que han salido a defenderla en diferentes ocasiones cuando la polémica ha perseguido a la cantante. La más reciente ocurrió durante el evento deportivo con mayor audiencia del mundo, la Super Bowl, en la que participó la actual pareja de Swift, el jugador de fútbol americano Travis Kelce. La presencia de la cantante en el partido de fútbol americano acaparó tanto la atención pública que logró aumentar el interés en la liga NFL a niveles nunca vistos, sobre todo entre las mujeres y los jóvenes, que nunca habían estado tan pendientes de los partidos. Sin embargo, esta presencia (y su beso en pantalla con el jugador) también levantó suspicacias entre quienes opinaron que tuvo un protagonismo excesivo.

En un concierto en Las Vegas el pasado mes de febrero, la cantante Adele no dudó en salir a defenderla de los ataques que había recibido Swift. "Todos ustedes que se quejan de que Taylor está en el partido, váyanse a la mierda", dijo Adele. "Ella ha hecho que verlo sea un poco más agradable".

Otro de los artistas que salieron a defender a Taylor Swift de los ataques públicos que recibe es Jack Antonoff, productor discográfico y líder del grupo Bleachers. En este caso, Antonoff quiso defenderla de los ataques de Damon Albarn, líder de los grupos Blur y Gorillaz, que hace unos años puso en cuestión el talento de la estadounidense. En una entrevista con Los Angeles Times llegó a afirmar (aunque luego se disculpó en Twitter) que la cantante no era la autora de sus canciones. Cuestionar las habilidades de Swift, dijo Antonoff en una entrevista, "es como desafiar la fe de alguien en dios".

Versiones de sus canciones

Mientras Swift navega las polémicas, otros artistas muestran su admiración versionando sus canciones más conocidas. La más reciente seguramente sea la de All too well de Ryan Gosling en el programa de televisión estadounidense Saturday Night Live, aunque en este caso la interpretación de Gosling no tuviera tanto la intención de poner en valor a la cantante, sino que cambió la letra para relacionarla con su interpretación de Ken en la película Barbie. Como sea, a Swift le encantó que lo hiciera, y no dudó en expresar su agradecimiento en su perfil de Twitter.

Muchos son los músicos que sí han querido mostrarse como swifties cantando sus temas en vivo o en sus grabaciones. Una de ellas es Sabrina Carpenter, una artista que está en el top 50 global de Spotify, que se ha declarado fan de Swift desde pequeña y que además ha sido su telonera en algunas de las ciudades por las que The Eras Tour ha pasado (también en las actuaciones que tendrán lugar en el Santiago Bernabéu). Carpenter ha grabado una versión de I Knew You Were Trouble, del disco Red (publicado en 2012).

También hay versiones entre los grupos de rock alternativo, como The Maine (que versionó Cruel Summer) o el más inesperado de todos, Blink 182, que en la gira que volvió a reunir a la formación original de la banda, en 2023, en uno de sus conciertos -en el Little Caesars Arena de Detroit- decidieron incluir su versión de We Are Never Ever Getting Back Together al finalizar la interpretación de su canción Dammit.