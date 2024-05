Dentro Cine, la escuela que salva a sus alumnos del estigma y la ausencia de futuro

Se llaman Sullivan y El Guionista. Se miran de frente, muy cerca, y dicen:

—De donde yo vengo, pena significa vergüenza. ¿Tú sientes pena? ¿Sientes tristeza?

— Un poco de tristeza y un poco de vergüenza, sí.

—Vale, pues vamos a hacer algo. Tú me vas a acompañar en esta historia y yo voy a reescribir tus líneas. Y con esa reescritura no va a desaparecer tu pena ni tu vergüenza, porque eso nos acompañará y nos hará reales, pero te prometo que sí va a disminuir. Porque vamos a hacer muchas cosas que te van a encantar.

—Me parece bien.

Sullivan y El Guionista son Javier Stuart Vicuña y Víctor Cruz. El primero tiene 23 años y neurodivergencia, y dicen de él que “es un tipo especial porque escucha y tiene mucha magia en su cabeza”. Víctor tiene 24, estudió interpretación y cine en su país, Cuba, y se exilió en España hace un par de años, solo, sin su familia. Ese diálogo que comparten sus personajes pertenece a una de las últimas secuencias de una película coral y de creación colectiva llamada De cielo y arena, rodada y protagonizada por los alumnos de la última promoción de la Escuela Dentro Cine, situada en Matadero y dependiente del Ayuntamiento de Madrid. La cinta se estrena este jueves en Cineteca, sede de la escuela, dentro de un ciclo llamado Memorias de la primavera. Recuerdos a tiempo real, una retrospectiva que acoge todos los largometrajes —algunos de ellos seleccionados por el D’A Film Festival, el Festival de Cine de Málaga o el Festival de Gijón— y algunos cortos individuales creados a lo largo de los cinco años de vida de esta escuela fundada por la psicóloga Violeta Pagán y el cineasta Pedro Sara a través de su asociación 24 Posibilidades por segundo.

Dentro Cine es una escuela con la puerta siempre abierta —puedes irte, volver, reengancharte, cambiar de idea, estar un año o varios— sin horarios rígidos o registro de faltas de asistencia, sin competitividad, sin calificaciones y sin sesiones teóricas porque se aprende haciendo y el rodaje empieza desde el primer día. Aquí no entra el mejor o el que pueda pagarlo. Es gratuita y entran chicos y chicas de 16 a 23 años en riesgo de exclusión social. Es una escuela que enseña cine, claro, pero su filosofía podría resumirse en ese diálogo de ficción entre Sullivan y El Guionista porque es muy posible que los cerca de 200 alumnos que han pasado por la escuela en estos cinco años y seis promociones hayan sentido pena o tristeza o vergüenza por no tener trabajo, formación o papeles de residencia, porque su casa es un infierno o porque su casa es o ha sido un centro de menores, porque llevan solos desde que entraron en el país escondidos en los bajos de un coche o porque hace media vida que no ven a su familia, porque padecen depresión, una soledad feroz o no saben cómo gestionar la rabia. Y por millones de cosas más que, en esta escuela, no se curan ni acompañan con paternalismo o caridad.

Fotograma de 'De cielo y arena', la película que los alumnos de Dentro Cine estrenan en Cineteca. / Cedida

En Dentro Cine conviven la enseñanza profesional y la vocación terapéutica en un combo de cine, psicoterapia y una metodología que busca crear un espacio seguro, un lugar en el que los jóvenes puedan compartir sus experiencias, “reescribir su historia a pesar de lo vivido” y generar otros vínculos, otra narrativa sobre sí mismos que alimentará, durante el proceso, una obra cinematográfica. Lo explica mucho mejor Víctor, a pesar de que solo lleva un par de meses en la escuela:

—El objetivo es hacer cine, hacer una película, y que eso nos salve, a cada uno desde su lugar.

—¿De qué te ha salvado a ti estar aquí?

—De mi realidad, de estar lejos de mi familia, de estar solo, de que tengo necesidades creativas, necesidades artísticas, y no tengo un espacio para ellas. Y estar aquí me da fuerza, me da ganas de seguir creando, ¿sabes?

Todo esto, dentro de las instalaciones de un centro de creación contemporánea y con financiación pública, el apoyo de la Fundación Sabadell y Netflix y la complicidad de cineastas, directores de casting o showrunners. Y con la colaboración, fundamental también, de los educadores sociales de la Red de Centros de Apoyo Socioeducativo y Prelaboral a Adolescentes ASPA, dependiente de la Dirección General de Familia e Infancia del Ayuntamiento de Madrid, y de la Fundación Balia y Opción 3, dedicadas a apoyar a menores en riesgo de exclusión social a través de programas socioeducativos.

Un sitio para hacer amigos

Dentro Cine persigue “que los chavales que entran en la escuela pasen de ser objetos de compasión o criminalización a sujetos creadores, con capacidad crítica, con una conciencia de obra, en un proceso en el que nos empoderamos entre todos. Lo que hacemos nosotros es facilitar su proceso de transformación y acompañarlos”, dice Violeta Pagán. “Lo guapo del cine”, añade Pedro Sara, “es que es muy fácil encontrarte bien porque hay muchos departamentos diferentes de foto, sonido, producción, dirección… y es un trabajo en equipo, no estás solo”.

Además de cineasta, Pagán es psicóloga, ha trabajado en varios centros de menores y en proyectos de acción social vinculados a colectivos vulnerables. Sara es periodista, también cineasta y fotógrafo, y ha trabajado como ayudante de dirección y director de fotografía con creadores como Isaki Lacuesta o Tània Balló. En febrero abrieron por primera vez las puertas de la escuela a un medio y compartieron con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA varias sesiones de trabajo y muchas horas de conversación, también con alumnos y alumnas, a lo largo de estos meses.

Dentro Cine, en pleno funcionamiento. / Cedida

“Al principio del proyecto nos hicimos la pregunta de qué es una escuela”, explican, “y decidimos partir de esa idea del pedagogo y filósofo brasileño Paulo Freire, que decía que la escuela es un sitio para hacer amigos”. “Lo primero que hacemos al llegar es poner música y hacernos un café, desayunar, porque a lo mejor han venido sin comer”, dice Violeta, para quien “lo primero es el vínculo, preguntar cómo estás, cómo te sientes, qué tal tu semana. Sin eso no es posible todo lo demás”. Explica Pedro que, además de generar vínculos, su trabajo consiste en “dotarles de herramientas y en el proceso de puesta en acción de las rutinas de un rodaje, sin saber al principio lo que están haciendo, van aprendiendo poco a poco”.

"Queremos ganar un Goya y el Pulitzer"

Lidia Gonzales es de las alumnas más jóvenes de esta promoción. Tiene 18 años y se incorporó a la escuela en febrero, después de cursar estudios de música, sonido y teatro musical. Tiene un diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA) y explica que estar en Dentro Cine le sirve “para relacionarme mejor porque eso es algo que siempre me ha costado mucho y esta escuela no es como las otras. Tú vas al instituto, estás mal y el profesor te dice que salgas fuera hasta que estés bien. Aquí no, aquí se lo dices a Violeta y ella habla contigo. Eso es super especial”. Lidia, que tiene un grupo de música llamado Querida Alicia y sueña con montar un estudio de sonido, interpreta en la película de este año una secuencia preciosa en la que canta La llorona y firma, además, parte de la banda sonora. Dice que la escuela la salva de “estar en casa, de las discusiones, no me llevo muy bien con mi familia y esto es otra casa. Yo puedo estar triste, pero pienso que al día siguiente voy a venir a la escuela y me alegro”.

“No te juzgan si no tienes papeles, si tienes un trastorno o si te dan ataques de ira. Aquí eres libre y te ayudan, eso es muy importante”. Lo dice Mikaela Cilindro, que llegó a Madrid desde Filipinas con dos años y con 15 ya estaba viviendo en un centro de menores. Con 20 se fue a vivir con una compañera y empezó a trabajar en un estudio de piercings y tatuajes mientras estudiaba Periodismo. Llegó a la escuela en 2021 y recuerda “que el primer día estábamos todos en círculo, con Violeta, nos íbamos pasando un hilito rojo y nos contábamos nuestra historia o lo que quisiéramos. A mí eso me pareció mágico. Entonces éramos todas unas desconocidas, no sabíamos ni pronunciar nuestros nombres y ahora son mis mejores amigas, tenemos proyectos juntas y queremos ganar un Goya y yo, un Pulitzer”. Mika, como la llaman sus compañeros, cuenta que cuando estaba en el centro de menores no la dejaban salir a la hora de la siesta y se dedicaba a ver todas las películas del festival de cine online Notodofilmfest. El año pasado presentó al festival, con otra compañera llamada Mariamu Toure, un proyecto de serie sobre cuatro chicas que se conocen en el baño de una discoteca. Ganaron. Ahora están en fase de desarrollo del guion.

Alumnos de Dentro Cine, reunidos en la escuela. / Cedida

A raíz de aquello, a Mika le dieron una beca de Coofilm, que impulsa el cine hecho por mujeres, con la que está trabajando en el guión de un largometraje de ficción a partir de una investigación que hizo sobre chicas que ejercen como sugar babies. “Yo aquí he aprendido a no tener miedo de coger la cámara, a trabajar en equipo, a controlarme y no tener tan mala hostia, y a hacer la historia que yo quiera. Creo que el cine que hacemos aquí es más real y más humano que algunas superproducciones, yo veo series tipo Élite que tratan el tema de no tener papeles y son la chorrada”, dice Mika.

“A mí es que la escuela me salvó mucho la vida”, explica su compañera Mariamu Toure, que llegó a Dentro Cine porque se lo recomendó su educador social de ASPA. “Estaba muy mal, en plena depresión, muy descolocada, y llegué aquí y me encontré a gente sentada en círculos, hablando de sus cosas y yo, que no hablaba de mis sentimientos, pensé: 'menudo panorama'. Pero conecté, descubrí y me enamoré del cine documental, aprendí a hablar de lo que me pasaba y la escuela se convirtió en mi casa y mi familia. Ese año hicimos Qué planeta reinaría y es la película de mi vida”. Lo dice quien compaginaba la escuela con un trabajo en el Parque de Atracciones vendiendo tickets y, después de atreverse a ir a un casting para la serie El apagón, acabó interpretando un papel en el capítulo dirigido por Raul Arévalo.

Desde entonces, Toure, de 22 años, madrileña de Carabanchel y afrodescendiente, ha trabajado como actriz en Reina Roja, Cardo 2 y El Hoyo 2, de Galder Gaztelu-Urrutia, pendiente de estreno. “Pero lo que yo quiero es estar detrás de las cámaras”, dice. En octubre le concedieron la beca de Netflix-ECAM para estudiar su master de formación para filmmakers, que compagina con la beca del programa DAMA Ayuda, con el que está desarrollando una serie de ficción sobre “una tía que está buscando habitación en Madrid, un falso documental al estilo de The Office y Paquita Salas”. Toure, que padece obesidad, confiesa que quiere contar “historias con personas racializadas, pero sobre todo gordas, porque yo nunca me he sentido representada en ningún lado”.

De pelar patatas a rodar 'Reina Roja'

“A final del curso nos hacen una entrevista y nos dicen, bueno, ¿qué ha sido la escuela para vosotros? Yo pensaba que solamente servía para pelar patatas y para trabajar con mis manos, para estar en el barro, y me dieron la oportunidad de pensar, de utilizar mi cabeza, mi creatividad, me dieron todas las herramientas posibles para explorar y decir, vale, esto puede ser tuyo, ¿sabes? Eso me salvó y es pico y pala todos los días, pero tío, cuando ves el resultado dices, vale, esto es increíble”. Fabricio Angulo tiene 23 años, llegó desde Perú en 2011 y entró en contacto con la escuela a través de la Fundación Balia, donde había pasado toda su adolescencia: “Íbamos allí a hacer los deberes y teníamos cierto apoyo emocional, era un programa para chavales como yo, que habíamos llegado a España hace poco y nuestros padres trabajaban todo el día”. Cuando llegó a Dentro Cine, asumió las labores de producción de la película de aquel año, Amor sin ciudad, después se desmotivó, se fue de la escuela, y volvió en pandemia. Cuando terminó su formación en Dentro Cine, la Fundación Balia y Cineteca unieron esfuerzos para que Fabricio pudiera estudiar un grado de dos años de comunicación audiovisual en una escuela privada. Después, empezó a trabajar como meritorio de producción en la serie Reina Roja, ha rodado un corto llamado La montaña, que se proyectará estos días en Cineteca, y prepara ya una segunda parte como largometraje documental.

Moha, uno de los alumnos, cámara en mano. / Cedida

“Yo vengo de una familia desestructurada, no tengo padre, tengo un hermano con discapacidad y mi mamá tiene 30 años y una discapacidad intelectual”, explica. “Vivía en una burbuja en la que sentía que mi problema era el más grande del mundo y aquí me encontré con que mucha gente no tenía padres, vivía sola o en la calle. Y en ese momento empecé a valorar mucho más mi vida y a confiar en la gente porque estábamos todos como en el mismo espacio seguro. Yo vine a España en avión, pero es que mucha gente ha tenido que atravesar un desierto y para mí fue '¡wow!' cuando Moha nos contó su historia, un chaval que ha vivido una migración mucho más dura que la mía”.

Moha es Mohamed Adam Barry, nació en Guinea Conakry y entró en España vía Melilla con 16 años, escondido en los bajos de un coche. A partir de ahí, vive un periplo de años en centros de menores, entra en contacto con ASPA y, debido a su interés por la música y los videoclips, le recomiendan entrar en Dentro Cine. Hoy, Moha disfruta de una beca de Netflix especialmente concebida para la escuela, con un contrato de 1.100 euros al mes que le permite desarrollar un proyecto propio y, además, ejercer de profesor mediador con sus compañeros, que hablan de él como un líder natural. En Cineteca presentará un corto llamado Siempre en tu mano y trabaja en un documental sobre el boxeador camerunés Bocas Junior Njike. “La verdad es que Dentro Cine casi me está salvando la vida, ¿no? Te lo digo así, sinceramente. Te abre la mente, te enseña el mundo y al final te das cuenta de que tienes la potencia para hacer cosas”, dice Moha.