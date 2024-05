Israel Galván: "Sin bailar no sabría vivir"

Cinco de la tarde del domingo, en el bar del Teatro Español. La primera pregunta es cómo está e Israel Galván contesta escapando del monosílabo de cortesía. “Estoy bien, tuve una lesión de rodilla en junio, me operé en julio y empecé a bailar este diciembre pasado. Ahora me tomo las cosas… como que ya bailar está bien. No he tenido nunca una lesión grave, y esta tampoco lo era, pero era una lesión lenta que necesitaba su tiempo”.

P. ¿Qué hizo durante esos meses, además de rehabilitación?

R. Creo que la cabeza trabajaba por mí porque no estuve pensando, pero cuando pude bailar me vinieron todas las ideas que estaban ahí de forma inconsciente. Empecé a bailar con LOCOMOCIÓN, Templar el templete, una cosa nueva que monté para ir adaptándome poco a poco, y me di cuenta de que tenía algunas partes del cuerpo silenciadas, tenía puertas cerradas y noté cómo se abrían.

P. ¿Como cuáles?

R. Una de las puertas que se me abrió es que no tenía miedo a lo obvio. Yo he hecho un recorrido en el que lo obvio hay que taparlo un poco para que todo quede un poquito más artístico, más complejo.

Israel Galván y María Marín en un momento de 'Dream', en el Teatro Español / Vanessa Rabade

Agenda repleta

El próximo 7 de junio llega a Conde Duque con su versión de La consagración de la primavera, en la que se enfrenta con la imponente partitura de Stravinsky, acompañado de dos pianistas, en una pieza que concibe como “un combate de boxeo o un circo romano”. En julio estará en el Festival Grec de Barcelona con RI TE, una pieza junto a la prestigiosa bailarina y coreógrafa caboverdiana Marlene Monteiro Freitas. En octubre, clausurará la XXIII Bienal de Flamenco de Sevilla con la Carmen de Bizet en el Teatro de La Maestranza, un espectáculo en el que compartirá escenario con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y en el que, dice, hará “tres personajes: Carmen, el gitano y el soldado”. Y también antes de que termine el año, llevará a escena una pieza con música de Miles Davis.

Pero antes de todo eso, Israel Galván (Sevilla, 1973) el más iconoclasta y el más transgresor de los bailaores, ese que dice que no sabe bailar pero tiene todos los premios y una agenda repleta de giras y estrenos, está estos días en el Teatro Español de Madrid con un espectáculo llamado Dream, título que traduce en anagrama la palabra madre, dirigido por Natalia Menéndez, en el que explora los vínculos maternofiliales y baila con máquinas de coser, sobre una balsa de agua como líquido amniótico o sobre un montón de loza reducida a escombros. Galván sale a escena con una flor en el pelo y un cuerpo de género indefinido que transita entre la ligereza y la violencia, bailando un texto que relaciona con el mundo animal la maternidad de heroínas griegas como Hécuba o Medea.

P. ¿Este espectáculo parte de ese lugar de obviedad que descubrió durante su lesión?

R. Creo que sí, yo comparto la escena así, creo que tenemos que estar todos de acuerdo y esta obra refleja un poco el momento en el que estoy, un momento de hablar y compartir el escenario también con personas especiales. Otra cosa de la que me di cuenta (durante la lesión) es que yo veía subtítulos en la gente, gente que estaba trabajando porque querían quedar bien con todo el mundo o tenían miedo a no poder pagar la hipoteca. Veía un montón de cosas. Artistas que me hacían forzar el cuerpo más de lo normal porque yo no me encontraba. Y después de la lesión he hecho ese cambio: quiero compartir la escena con gente que, verdaderamente, no tenga subtítulos.

P. ¿Está en un momento de sencillez, de simplificar, de menos es más?

R. No lo sé, no tengo un plan, pero es verdad que las cosas que me vienen son obras o grandes temas filosóficos, en la música o en la danza, en los que yo puedo dar mi versión. Elijo temas que ya tienen un peso, no son cosas que me tenga que inventar desde cero, estoy en un momento en el que necesito temas grandes, temas importantes y poder tener una conversación con ellos.

Yo siempre quiero quitarme de encima el bailaor que llevo dentro porque para mí es muy problemático el virtuosismo"

P. ¿Es la primera vez que baila en torno a la palabra, en una pieza puramente teatral?

R. Sí, y me gusta porque es una energía diferente. Estuve trabajando en un circo y, aunque bailaba flamenco, bailaba con gatos, es verdad que no bailaba igual. El circo tenía una energía muy rápida porque había muchos niños y los niños se aburren. Yo siempre quiero quitarme de encima el bailaor que llevo dentro porque para mí es muy problemático el virtuosismo. Por qué das una vuelta, por qué subes un brazo, por qué… Cumples una edad, lo ves y dices ‘esto es puro virtuosismo’, y muy bien, pero para mí es un problema. Intento dejarlo a un lado y aquí es verdad que estoy como más liberado, estoy bailando más la palabra, lo que se dice, y la manera de estar cambia. Y esto a lo mejor resta un poco de chispa, de la energía que yo llevo cuando bailo, pero es así, es una forma de escuchar, parar y estar todos en un mismo plano.

Israel Galván en 'Dream', creado junto a Natalia Menéndez y estrenado en el Teatro Español. / Vanessa Rabade

P. Ha creado la pieza junto a Natalia Menéndez, pero es ella quien firma la dirección. ¿Cuánto hace que no le dirigían?

R. Yo estoy acostumbrado a que me dirijan porque pido opiniones a todo el mundo y en mis comienzos siempre me tuvieron que ayudar porque no sabía muy bien. Me dirigió Pepa Gamboa en mi primer espectáculo ¡Mira! / Los Zapatos Rojos (1998) y luego he estado con Pedro G. Romero.

P. Sí, pero esa relación con Pedro G. Romero no es tan jerárquica

R. Claro, es otra forma de trabajar porque el flamenco es así, muy libre. Pero yo siempre he tenido musas, ¿sabes? En el secreto siempre me dirige una musa, he tenido periodos así y ahora me dirige la musa, totalmente. A mí no me dirige ningún profesional. La musa es una mujer, claro, alguien real, concreto. Y luego, los profesionales sí que tenemos una cosa más de respeto, pero hasta que no me diga la musa que está bien o está mal, yo no hago nada.

P. ¿Quién está en su cabeza cuando baila esta pieza? ¿Está su madre? ¿Usted como hijo, usted como padre?

R. No me pienso en escena queriendo ser una mujer o una madre. Pero sí un padre que tiene hijos. Esto me ha tocado y me siento como si fuera Arnold Schwarzenegger en la película Junior (en la que da vida a un científico que se queda embarazado), como si estuviera en el futuro y en la ciencia ficción. El hijo lo tengo yo, es mío, lo sufro yo. Es una cosa así.

P. ¿Por qué lugares transita su cuerpo en escena? ¿Cómo es ese viaje?

R. Empiezo en el silencio y el tema de la madre lo llevo un poco a la comedia, a lo superficial, porque me da no sé qué hablar siempre de la madre y el sufrir, quiero huir de eso. Necesito bailar una canción infantil, la del cocodrilo, encontrarme en un terreno frágil con pompitas de plástico, robándole coreografías a los niños y, de repente, con la canción de Joselito —yo también he sido un niño Joselito porque he bailado de chico—, entra esa rabia de infancia perdida. No sé muy bien cómo explicarlo, pero ahí aparece el peso de la historia de cada uno. Y hago cosas muy de cliché, muy simples, muy ligeras, para que luego vengan las de verdad. Pero en el viaje que hago no estoy en ningún lado, no quiero estar ni en la seriedad ni en lo cómico.

P. ¿Cuántos hijos tiene?

R. Dos. Mi hijo tiene 23 y mi hija 20.

P. ¿Bailan?

R. Bueno, hoy he visto a mi hija bailar hip hop en Getafe. Está en la universidad, pero se quiere dedicar a bailar. Le gusta el baile comercial. Y yo veo que tiene un físico y una cosa, tiene un imán, una facilidad… Cuando la veo bailar le robo cosas, no los pasos de hip hop, claro, pero ya cuando bailaban lo dos de chicos yo les cogía cosas y las usaba.

P. Y ella, ¿le ha robado algo de su manera de bailar?

R. Ella tiene un nervio y un perfil en el que me veo identificado. La gente que ha nacido en el baile, en una familia que baila, es diferente a un bailarín que se forma, tiene algo que se nota, una naturalidad que no es igual. Mi hijo no baila, dice que lo que le pasa por la cabeza es más rápido y que por eso no puede bailar.

P. ¿Cómo ha sido usted como hijo?

R. Como mis padres bailaban, yo era más de mi abuela. No me gustaban mucho mis padres porque me llevaban a bailar por la noche. He vivido de niño con mi abuela porque con mis padres vivía en un mundo de adultos.

P. ¿No le gustaba?

R. No. Yo tengo fotos bailando con dos o tres años, aunque tengo que agradecer que eso me ha formado y me ha dado la soledad, saber estar solo, estar en mi propio mundo, porque los mayores estaban por ahí y yo me hacía mis juegos y mis cosas. Yo salía a bailar de muy chico y sentía la presión no de gustar, sino de que me tiraran dinero y hasta que no veía el billete de cinco mil pesetas no me iba. Veía el de quinientas, muchos de mil, pero yo no me iba hasta que no tiraban el de cinco mil. Tenía esa presión y también ese desafío al público. He visto cosas muy salvajes de chico y, quieras que no, eso tiene que salir en el escenario en un momento dado. Esos recuerdos, esa rabia, seguramente no me doy cuenta, pero aparecen también en esta obra.

P. ¿Cuál es ahora su billete de cinco mil?

R. Ahora, el billete de cinco mil es poder bailar. Es verdad que he tenido presiones, pero mi billete, ahora, es poder bailar. Así de simple.

P. ¿Eso tiene que ver con la edad y con tener un cuerpo de 50 años?

R. Bueno, la verdad es que me encuentro mucho mejor y me gusta cómo está mi cuerpo. Antes no me salían las cosas porque era demasiado joven, tenía el nervio y la piscología de no haber vivido cosas. Y me he dado cuenta de que tengo como un hermano gemelo doble y que sin bailar no sabría vivir. Tengo que bailar porque para mí es una transformación, cuando salgo a bailar veo que el cuerpo se me cambia y eso es como una droga. Y el día que no baile... No me gusta hacer coreografías, no me gusta dar cursos, pero me gusta hablar con la gente. A mí lo que me gusta es el baile porque no sé quién soy. Y me pasan por la mente y por el cuerpo un montón de cosas que, imagino, son como una droga. Eso lo voy a echar de menos.

P. ¿Ha pensado qué hará cuando ya no pueda bailar?

R. Yo creo que voy a bailar mejor más viejo. Realmente lo creo. La verdad es que no tengo ningún miedo de no poder bailar físicamente porque para mí el baile no es bailar, es estar. Pero sí pienso que algún día se cansarán de mí, no me llamarán o dirán, mira, tiene muchos años, no queremos ver a un bailarín viejo. No es que me compare yo con los Rolling Stones, pero mira, ahí están…

P. Podría ser el Mick Jagger de la danza…

R. Es verdad que no se puede perder el diablillo y la sexualidad. Creo que el baile es un poco diabólico, es un poco sexual y mientras no se me vayan esas ganas de cortejar al público, creo que voy a seguir bailando.