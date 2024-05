Dalila, la DJ sevillana que reivindica a su pueblo, Doñana y El Rocío a través de la música electrónica

Muchos se sorprendieron esta Feria de Abril de Sevilla con el vídeo de un nutrido grupo de jóvenes (y no tan jóvenes) bailando breakbeat de forma frenética de madrugada en los alrededores del popular puesto de gofres Belinda de la calle del Infierno.

Este testimonio gráfico es una muestra más del fuerte revival que vive este género musical de procedencia inglesa, que vivió sus años dorados entre los 90 y los 2000. Una realidad retratada con gran éxito en el documental BreakNation. La electrónica que bailó Andalucía, uno de los más vistos en Movistar+.

Prueba del resurgir de estos ritmos rotos y sincopados, como también ha ocurrido con la música bakalao en Valencia, es que María José Márquez, Dalila (Pilas, Sevilla, 1991) decidió hacer un homenaje a la que ella considera la música de baile con más arraigo en Andalucía en su actuación del año pasado en una de las cumbres de la electrónica internacional, el festival Sónar de Barcelona, al que vuelve este año tras la buena acogida.

El 'breakbeat' y la identidad andaluza

Su carta de presentación en este set, además, fue una impactante video creación de la artista sevillana Claudia Ihrek en la que se intercalaban imágenes de las marismas del entorno de Doñana, los emblemáticos pinares de los alrededores de su pueblo, o por supuesto, la ermita de la Virgen del Rocío.

Todo un imaginario visual trabajado concienzudamente para dotar a sus espectáculos de contenido más allá de la propia cultura del baile, en el que siempre se rodea de amigas, como es el caso de las impactantes y cuidadas fotos de la fotógrafa cordobesa, Alejandra Amere.

Sus inicios: abogada de día, la reina de la pista de baile de noche

Márquez, que comenzó a producir música y pinchar en plena pandemia, compaginándolo con su trabajo como abogada en un bufete, justifica estas decisiones creativas vinculándolas a su familia y su identidad. "Son los recursos que tengo más a mano. Por mi familia, coger el coche e ir al Quema, es algo cotidiano y habitual, pero que también tiene un punto de rito. Cualquier día, es como adentrarte en el salvaje oeste. Con los años lo vas apreciando más aún, siendo conscientes del enclave privilegiado que es".

No obstante, la cada vez más popular productora de música electrónica (su tema Cieguita tiene casi 540.000 escuchas en Spotify) aclara que su acercamiento a la cultura rociera es artístico e identitario, desde el respeto a sus vecinos: "No quiero que El Rocío se ponga de moda fuera de contexto. No me gustaría, por el hecho de reivindicar mis orígenes, estandarizar algo que tiene gran valor para la gente que me rodea", reflexiona.

María José de Pilas, su otro nombre artístico con el que ya está empezando a pinchar en circuitos más pequeños con otros tipos de música, explica que antes de la explosión que supuso su primer gran show en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla (2021), sintió cierto complejo de impostora: "Ten en cuenta que tú te validas a través de la profesión. Eso le pasa a mucha gente. A mí me contrariaba mucho pinchar, que era mi hobby, mi afición por la música, en relación con ser abogada. Dos mundos muy desconectados".

Una nueva escena electrónica tras la pandemia

El parón de la pandemia le permitió poner las cosas en orden y lanzarse a los platos. Según María José, "de una manera inocente, muy orientada al juego, sacando acordes de oído sin pensarlo".

"Durante la pandemia considero que hubo un cambio de paradigma en la escena de club y la irrupción de gente nueva como Gazzi, Niki Lauda", asegura. "Todos intentamos renovar el panorama con ideas frescas, intercalando géneros diversos en las sesiones", abunda.

El 'Boiler Room' de Granada, el gran primer escaparate internacional

Describe su éxito como una mezcla entre el trabajo duro, la determinación, amor, cariño, amistad y varios golpes de suerte. Para Márquez, "mi glow up (la voz anglosajona que utiliza la generación Z para explicar que están dando la mejor versión de sí misma), se produjo con la fiesta en Granada de Boiler Room".

Esta fiesta se retransmite en directo por Internet y lleva muchos años lanzando a la fama a productores musicales de electrónica y música urbana de todo el mundo. "El año pasado fue, sin duda, el año del aprendizaje, de aprovechar escaparates como el Bilbao BBK Live o Sónar y espero que este sea el año de la consolidación", sostiene.

Dalila, el flamenco y su trabajo de investigación musical

María José Márquez cuenta que sus sets son muy variados y los prepara meticulosamente, adaptándose a los públicos y los tipos de fiesta. "Yo volví a los breaks a través de los productores internacionales. Solo hay que echar mano de los vídeos de los más jóvenes en Internet para ver que están presente en las bodas, las comuniones y cualquier fiesta popular", apostilla.

Su primera versión, Tempestad (2021), fue precisamente de una canción de los años 70 del grupo Los Pileños. "Escucho muchísima música. Es mi pasión, mi día a día y, ahora, mi trabajo", sostiene Márquez.

La productora asegura que viene del flamenco, y en sus primeras producciones como Cieguita está muy presente en las voces, mezclados con maestría con las bases electrónicas de reminiscencias dosmileras del productor Tontimer Weber.

"Me encanta el house, el UK garage y suelo usarlo en mis sesiones, con techno, dupstep... No solo pincho breakbeat", puntualiza. Todos ellos, géneros de música electrónica que varían según la cadencia de los ritmos, su velocidad, los graves de los bombos, o el uso de sintetizadores.