'Las verbenas desiertas': los fantasmas invaden el sótano en la nueva exposición de Condeduque

Cualquiera que haya visitado unas catacumbas reconocerá cierto ambiente familiar en la Sala de Bóvedas del Centro de Cultura Contemporánea Condeduque. En estas cavas subterráneas que fueron en tiempos caballerizas no hay, que sepamos, muertos enterrados, pero desde hace unos días sí que abundan en ella los espectros. Al menos de una manera conceptual. La nueva exposición que aloja este espacio único lleva por título Las verbenas desiertas, y reúne una serie de piezas con las que sus organizadores buscan, como dejan claro desde su hoja de presentación, “ampliar el imaginario de los fantasmas, más allá de las figuras translúcidas o las sábanas flotantes del cine o del cuento de terror. Aunque aquí -advierten- algo de terror también hay”.

Esa Sala de Bóvedas podría ser, si pensamos en el imaginario popular más reciente, como el Mundo del Revés de la serie Stranger Things, ese que está debajo del real y en el que se desarrollan todo tipo de pesadillas. Aquí también se muestra una “cara B de la ciudad” o de la propia realidad, como explica a este diario Manuela Pedrón Nicolau, responsable de la exposición junto a Jaime Rodríguez Cela. “Jaime y yo llevábamos tiempo trabajando el tema de las mitologías contemporáneas, pensando cómo los relatos nos afectan y conforman nuestros modelos de vida y nuestra forma de relacionarnos con el entorno”, explica Pedrón. A eso se añadía que las propuestas del dúo de comisarios siempre están muy influidas por los espacios donde se ubican, como si fueran site-specific. Por eso fue esta especie de túnel frío y laberíntico el que acabó de centrar el foco de lo que querían hacer, convenciéndoles para investigar “la figura del fantasma, o la dimensión espectral de la realidad, como un elemento interesante para conectarnos con esa idea de las mitologías contemporáneas”.

No es un pasaje del terror lo que hay estos días (la muestra dura hasta el 21 de julio) bajo los suelos de Condeduque, pero algunas de las piezas que lo salpican sí que tienen un marcado componente terrorífico. En una de las primeras salas, una larga viga de madera gira sobre sí misma sosteniendo varios cuerpos informes que podrían recordar a los seres primigenios de Lovecraft o a los extraterrestres de la saga Alien, con planetas extraños en torno a los cuales orbitan, a su vez, unos satélites macabros. Se llama Fuerza mecánica a ciegas (2019) y su autor, Paco Chanivet, la presenta como “un planetario monstruoso, un bestiario del horror cósmico en el que confluyen tecnología medieval y alienígena”. Es quizá la más impactante de las que conforman el recorrido.

Fuerza mecánica a ciegas (2019), de Paco Chanivet. / Paula Caballero

El concepto de lo espectral queda claro desde la entrada a la Sala de Bóvedas, con alusiones a los que ya no están. Sobre la entrada pende el Filamento del Guernica (2022) de Fernando Sánchez Castillo, que mediante la oscilación de su propia luz (es una escultura LED) y la transcripción por escrito en una pantalla, transmite en código morse los nombres de 2.936 personas que fueron ejecutadas sin juicio en los alrededores del cementerio de la Almudena entre 1939 y 1944, una vez que la Guerra Civil ya había terminado. Esos nombres deberían figurar hoy en una placa que completaba una instalación escultórica de homenaje en el camposanto madrileño como había sido concebido por el ayuntamiento de Manuela Carmena, pero cuando Almeida llegó al despacho principal de Cibeles, el proyecto se paró y los nombres nunca aparecieron. El espectro de la obra inacabada, y los de los enterrados en fosas comunes entonces, reaparecen en Condeduque para recordarnos de dónde venimos.

'Filamento del Guernica' (2022), de Fernando Sánchez Castillo. / Paula Caballero

El caso de la artista Elsa Aparicio es más personal. Cuando su tía Mariá de los Ángeles, con la que tenía un fuerte vínculo, falleció hace unos años, "la familia decidió convertir la casa familiar de Guadalajara en un instituto de conexión con el entorno y con formas de vida no humanas", cuenta Pedrón. Al lugar (y a las dos piezas aquí expuestas) lo denominaron N.I.N.E.S. (Novel Institut Noticing External Signals), y en su jardín empezaron a hacer estas obras en las que pintan unas lonas con unas hipnóticas tramas abstractas a base de agua, sal y tinta. Es un tipo de dibujo alejado de lo racional y en el que, dicen, está involucrado el cosmos. Por eso, "para mí tienen que ver con darle una vuelta al animismo y pensar en él como una forma de acción en las prácticas artísticas", explica la comisaria.

Las lonas pintadas que conforman 'N.I.N.E.S.', de Elsa Aparicio. / Paula Caballero

El animismo también juega un papel importante en otra de las piezas, en este caso entendido, según Pedrón, como "en sus revisiones más actuales, que están hablando de comunidades que tienen una forma de convivencia con el entorno respetuosa y sensible, esa idea de que los espíritus también están en la naturaleza". La obra es Tú (2021), de Clara Montoya. Una alargada instalación lumínica que representa al río Whanganui de Nueva Zelanda, el primero del mundo al que se le otorgó el estatus de "persona jurídica" mediante una ley aprobada por su parlamento en 2017, después de años de lucha de la comunidad que comparte nombre y territorio con el río. Ese estatus le concede una serie de derechos y deberes juridicos que se pueden defender ante los tribunales. Unos años después, en 2022, el Mar Menor consiguió lo mismo, convirtiéndose en el primer ecosistema con personalidad jurídica de Europa.

El río luminoso que es 'Tú' (2021), de Clara Montoya. / Paula Caballero

Si en el caso de Montoya lo espectral está conectado con una luz muy viva, las sombras juegan un papel fundamental en esta exposición donde tan importante es su lado tenebroso. "Como el espacio era tan particular, queríamos que la iluminación fuese lo que acabara de generar una ambientacion especial". La solución ha sido apagar casi todas las luminarias del techo y alumbrar las piezas con luces indirectas, de tal forma que, en algunas, sus sombras proyectadas tengan tanto peso como las esculturas en sí. Es el caso de la mencionada Fuerza mecánica a ciegas, pero también de La inevitabilidad de la boca (2019-2024), de Carlos Monleón, en la que unas extrañas figuras de cerámica que podrían recordar a diferentes seres (pájaros es la primera idea que viene a la cabeza) emiten unos sonidos particulares, jugando a través de la vista y el oído con la percepción de los visitantes. Una percepción que se ve todavía más confundida cuando no se sabe muy bien a qué figura sólida pertenece cada sombra proyectada en las paredes de ladrillo de la sala.

'La inevitabilidad de la boca' (2019-2024), de Carlos Monleón. / Paula Caballero

Hay más. La madrileña Clara Moreno Cela evoca a los espectros de la terrible expansión y crisis imobiliaria de los primeros 2000s con su Trastienda Seseña (2024). En la instalación, compuesta de vídeo y dibujos de diferentes formatos, la protagonista es esa ciudad toledana construida por Paco el Pocero que durante años permaneció con sus enormes edificios y avenidas prácticamente deshabitados. Una urbe fantasma a la que la socidad española convirtió en símbolo de una época. El barcelonés Pere Llobera, por su parte, ha construido a la medida del espacio un diorama, The Kindness of the Clowns (2024), que es un enorme pesebre pesadillesco en tres dimensiones, con diferentes iconos de la cultura pop (figuras de Ronald McDonald o del Tío Sam) distribuidos por un campo siniestro. Se inspira en el poema Kindness of Clowns (El buen rollo de los payasos), de Kenneth Patchen. Para la comisaria, esta pieza responde a otro de los propósitos que buscaban con esta exposición: el de llamar la atención sobre cómo la práctica artística está siempre lidiando con sus fantasmas y sus espejos. "En esta idea de mitología contemporánea hablamos mucho de la historia del arte como, más bien, una mitología del arte. De cómo se crea a partir de lo que has estado viendo o recibiendo". En este caso, pura cultura pop.

'Sueño arquitectónico para la exaltación nacional, 1936-1939', el proyecto faraónico de arquitecto Luis Moya. / Paula Caballero

Ana Laura Aláez se pasó su residencia en la Academia de España en Roma trabajando en las piezas, sonoras (música electrónica facturada a cuatro manos con el productor Ascii.Disko e impresa en unos preciosos vinilos blancos) y escultóricas (una especie de cortina de uñas postizas también marcadamente pop) que presenta aquí, y que ponen en relación la creación actual con lo que pudo ver y tocar en aquel enclave clásico, "arañando" la historia del arte. Aláez completa el cupo de las o los artistas vivos, ocho en total, que los comisarios fueron seleccionando, algunos después de años de relación con ellos, para formar parte de la muestra.

El noveno, que ya no lo está, es un caso muy particular. Luis Moya (1904-1990) fue un arquitecto, impulsor de la 'moderna tradición' que, según la leyenda, durante la Guerra Civil tuvo que refugiarse en una embajada madrileña por su cercanía al bando sublevado. Ese tiempo lo pasó diseñando un gigantesco complejo fuenerario para las afueras de la capital, firmado junto a un escultor y un militar, que recuerda mucho a lo que finalmente fue el Valle de los caídos, salvo que está presidido por una enorme pirámide. Los planos y alzados que componen el proyecto expuesto son espectaculares. Si la arquitectura mortuoria conecta directamente con el hilo conductor de la exposición, ya solo "la idea de proyecto en sí, sobre todo si no se ha llegado a desarrollar, tiene algo espectral: hay algo ahí que se queda", sostiene Pedrón. Que esos trabajos se complementen en la Sala de Bóvedas con otro dibujo de Moya más informal y que podría recordar a un cómic, repleto de esqueltos y monstruos, es un broche perfecto para la exposición que hace explícito lo que, en otros recovecos de la muestra, se había movido más bien en lo metafórico.