Las 9 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

En la semana que Aitana ha anunciado un segundo concierto en el Santiago Bernabéu, no está de más recordar el disco que lo ha hecho posible. El giro house que ha abanderado resulta, cuanto menos, artificial. Lo cual no le resta méritos, pero sí enfatiza la falta de coherencia musical que arrastra. En la almizcle electrofácil que es Alpha, las melodías simplonas se mezclan con letras machaconas, una fórmula trillada que, aunque exitosa, no deja de ser una capa sin personalidad. Para muestra, Dos extraños.