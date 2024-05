Los 10 españoles que han intentado (sin éxito) ir a Eurovisión por otros países

Considerada la reina de los talent shows internacionales por su paso en Got Talent China, La Voz México o Tu cara me suena España, cómo no, también ha intentado ir a Eurovisión. En esta ocasión, de la mano de San Marino. Este país, desde 2022, organiza Una voce per San Marino como plataforma para seleccionar a su representante. La artista llegó a la final, pero no lideró un top en el que arrasó Achille Lauro.