Qué hacer en Madrid esta semana: 'Primera sangre', 'Camargo', 'La Ciencia de Pixar', 'Obra imposible'...

El fantasma de una niña secuestrada y asesinada regresa de entre los muertos para reclamar justicia. Su caso, ocurrido en los años 90, nunca se resolvió, y ella vuelve para plantear preguntas que no tienen tanto que ver con encontrar al culpable de su muerte, sino con la cultura de la violación, el miedo con el que vivimos las mujeres y en el que somos educadas y el cambio de paradigma necesario para acabar con la violencia sexual. Primera sangre es un repaso a la cultura del miedo que se instauró en muchas niñas y adolescentes que crecieron en los 90 en España, después del tratamiento social y mediático que recibieron crímenes como el de Alcàsser. Estos asesinatos y muy especialmente la desaparición de la pequeña Laura Domingo en Burgos, impactaron enormemente sobre María Velasco, autora de esta obra que puede verse en el Teatro Valle-Inclán y que se pregunta si esa “primera sangre” que dicen que marca el paso de la niñez a la edad adulta hace referencia a la menstruación o más bien al miedo a ser asesinadas.

El cine de Pixar nos ha divertido, nos ha emocionado y nos ha dado qué pensar. Ahora, también, nos permitirá aprender sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, concretamente las que utilizan los artistas e informáticos para hacer realidad las creaciones de este estudio de animación. La exposición interactiva La Ciencia de Pixar, creada por el Museum of Science de Boston, aterriza en CaixaForum para mostrarnos cómo es el proceso de trabajo de una película de animación, desde el modelado de los personajes hasta el renderizado, pasando por todos los procesos que permiten que una idea se materialice y llegue a la gran pantalla. De forma paralela a la exposición, CaixaForum ha organizado talleres de animación, charlas y proyecciones de algunos clásicos de Pixar como Toy Story o Los Increíbles.

Javier Hernando y Miguel Rojo son Los Bárbaros, un dúo de creadores que a través de sus obras no deja de hacerse preguntas sobre la sociedad contemporánea, las relaciones que establecemos, el poder, la memoria o la identidad. Después de las piezas Obra inacabada y Obra infinita, finalizan su trilogía con Obra imposible, una creación en la que exploran esa aparente imposibilidad de escucharnos los unos a los otros en el mundo en el que vivimos. Aceptar otras perspectivas, reconocer en el otro alguien capaz de abrirnos a ideas diferentes, de cambiar nuestra forma de ver las cosas, parece una entelequia en estos tiempos de polarización y falta de escucha, pero ¿lo es realmente? Navegando como suelen hacer entre la realidad y la ficción, Los Bárbaros nos plantean las preguntas para que seamos nosotros quienes nos animemos a explorar las respuestas.

Las favoritas de Albert Serra

Nueva entrega del ciclo de cine en el que La Casa Encendida pide a diferentes directores y directoras contemporáneos que seleccionen sus películas favoritas para compartirlas con el público. Este mes de mayo es el turno de Albert Serra, que apuesta por títulos que a él mismo le gustaría haber rodado o que le llaman la atención por su originalidad, su excepcionalidad o porque representan un verdadero desafío. La selección del director catalán incluye El último verano de Catherine Breillat, Fairytale de Alexander Sokúrov, De Humani Corporis Fabrica de Verena Paravel y Lucien Castaing-Taylor, Essential Truths of the Lake de Lav Diaz y The Palace de Roman Polanski.