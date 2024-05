Cómplices: "Nuestra generación tiene un gran problema de recaudación de derechos digitales"

El último álbum de Cómplices hasta este año –sin contar la canción Vendrán tiempos mejores, publicada en abril de 2020– se titula Refugiados (Atresmedia Música, 2017). Desde entonces, Teo Cardalda (Vigo, 1962) y María Monsonís (Vigo, 1959) han estado entre Madrid, Portugal y Galicia, asentándose finalmente en el norte de la Península. Desde allí, los dos hablan de Terra (Fontanal, 2024), su nuevo disco, germinado durante la pandemia. "Aquí estamos bien", responde Teo al otro lado del teléfono. Cuenta que María está "un poco perjudicada" por la alergia, pero también se unirá a la conversación. "Estoy estupendamente", responde ella. No hace falta demasiado para que la entrevista se vaya hasta allí, comenzando por un refrán que dice así: "Entre oxeo e a yerra non hao nada que non se sabia".

P. ¿Entre el cielo y la tierra no hay nada que no se sepa?

Teo Cardalda (T.C.). Galicia siempre ha sido una tierra de misterio. Nosotros hemos vuelto después de muchísimos años en Madrid, aunque también estamos allí y en Portugal, pero todos nos hemos comido la globalización. Madrid no es lo que era y Barcelona tampoco, e incluso Oporto y Lisboa, que también son ciudades al servicio de los turistas. Va a hacer cuatro años que nos vinimos aquí, a Galicia (la disculpa fue la pandemia), que se ha modernizado muchísimo, obviamente, pero sigue manteniendo ese rollo ancestral clásico y clasicista, en el buen sentido de la palabra.

P. Terra nació precisamente en el mar...

María Monsonís (M.M.). Aquí somos unos privilegiados. Estábamos entre el monte y el mar y navegábamos todos los días. Nos encontrábamos en un mar diferente al que habíamos visto. Era súper tranquilo, con muy poca actividad en todos los sentidos porque no había casi barcos pero sí muchísimos animales. Todo volvió a florecer en ese momento. Recuerdo que había arroaces (delfines de la ría), mogollón de marisco, mucho pescado... Se notaba que todo era distinto. No estábamos tan encerrados, pero sí alejados de otra gente, entonces empezamos a hacer cosas, incluso algún concierto en streaming, y comenzamos a pensar y a amontonar ideas, pero no estaba claro que hiciésemos otro disco. Estábamos creando, escribiendo... Pero por las cosas de la vida, después de hacer Teo su disco de Ramón María del Valle-Inclán, Claves líricas, vino Manuel Pena de Altafonte y, charlando con él, nos dijo que teníamos muchos oyentes en aquel momento en Spotify y nos preguntó: "¿Cómo es que no hacéis algo?". Y lo hicimos.

P. Hay tres canciones en Terra que ya estaban anteriormente en vuestro disco Hello, mundo cruel: Desátame de la tierra, Lo que siento y Llámame.

M.M. Estuvimos revisando discos, los temas... Nosotros no somos de los que estamos oyendo a Cómplices (risas). Había temas de los que no recordaba ni la letra, pero nos parecían bonitos y pensamos en revisarlos y hacerlos otra vez.

T.C. Después hay canciones que se hicieron durante la pandemia. Alguna incluso se publicó, pero a nivel privado, como JohnPaulGeorgeyRingo. Pero excepto las que tú dices, todas son canciones que se trabajaron durante la pandemia. Ahora vamos a hacer una colaboración de otro tema con Shuarma (Elefantes) y seguiremos sacando singles, aprovechando que tenemos actividad, una oficina, que vamos a ir a América otra vez y empezamos una gira... También sacaremos temas nuevos que se han quedado en el tintero guardados.

P. No teníais una oficina, como acabas de decir. ¿Era por esa vida nómada que llevabais?

T.C. Sí, un poco hippies. Nos tiramos más de cuatro años sin oficina de management y sin compañía de discos y estábamos un poco aislados. Al final, aquí los grandes mánagers manejan mucho y nosotros estábamos por vocación, sobre todo María, que es el miembro de la Santa Compaña más importante del pop español. Ella no quería oficina y eso al final, en cierto modo, nos pasó factura. Creo que este dato de Spotify fue fundamental. Nosotros somos ahora mismo un nicho de mucho trabajo. Me refiero también a Rafa Sánchez (La Unión), OBK... Grupos que han tenido un repertorio que no se ha olvidado y que tienen muchísima demanda, como nosotros. De repente, tener casi un millón de seguidores (875.038 oyentes mensuales) en Spotify fue lo que nos llamó, porque el resto de compañeros nuestros no tienen esas cifras y nosotros las teníamos siendo los hippies de la Santa Compaña. No era normal. Nos dijeron que tampoco teníamos colaboraciones, porque ya sabes que las cifras en Spotify suman mucho más cuando haces una colaboración con alguien, pero estábamos cerca de un millón y pensaron que a estos ermitaños había que convencerlos.

P. De no haber tenido esas cifras, ¿habríais buscado una oficina y os hubieran convencido?

T.C. Yo creo que al final lo hubiéramos hecho también, porque todos necesitamos trabajar. De Spotify no vivimos, ni nosotros ni nadie. Tenemos contratos antiguos con multinacionales que firmamos en su momento y que probablemente tendrían una letra pequeña. Prince, Paul McCartney, Lenny Kravitz... están en guerra con Spotify. Nuestra generación tiene un gran problema de recaudación de derechos digitales.

'Terra' es el décimocuarto disco de estudio de Cómplices. / CEDIDA

P. ¿Cómo son los contratos ahora? Las condiciones cambiaron en favor de los autores a mediados de los 90...

T.C. Los contratos ahora siguen siendo terriblemente leoninos con los artistas nuevos. Nosotros no somos dueños de nuestros masters y ese es el problema. Los masters deberían volver a sus padres. Eso es lo que nos capa a nosotros para poder captar todo lo que está flotando en el aire, que son vídeos y vídeos en YouTube que de los cuales no recibimos nada.

M.M. ¿Y cómo te pones a pelear con las multinacionales? Es muy complicado.

T.C. Y es un tema delicado. Yo he hecho el disco con una multi y nosotros hemos trabajado con multis, pero tenemos que decir que es un poco injusto todo esto.

P. ¿Por eso la canción Llámame es un homenaje a Help! de los Beatles?

T.C. Help! era más una canción de amor y Llámame es una canción de una felicidad aparente. Estamos viendo lo que sucede continuamente; creo que hay más gente rara y solitaria que nunca, a pesar de esta comunicación tan maravillosa que tenemos. María dice que nuestros hijos nunca hablan con nosotros, que sólo nos mandan mensajes de WhatsApp.

M.M. Me dicen: "Mamá, es que me sueltas unos rollos...". Pero yo les digo que me llamen, aunque les cuesta. Con esto de la incomunicación lo ves. Hay muchísima gente en las grandes ciudades, gente mayor viviendo sola... Es una pena espantosa. No es nuestro caso, porque no somos aún mayores ni nada, pero quiero decir que hay muchos hijos que se olvidan de sus padres y que en realidad la sociedad está bastante cruda.

T.C. Come Talk To Me , la canción de Peter Gabriel que cantaba con Sinead O'Connor, decía lo mismo. Mira la situación social que tenemos ahora mismo. Por fin se está hablando de los suicidios. Y no son gente mayor, sino jóvenes. Es el mayor cisma que puede haber en una vida, que alguien joven con una edad corta pueda cometer ese acto. El mundo debería ser mucho más confortable, se supone, con los recursos y la inteligencia artificial, pero cada vez estamos peor.

P. Como se diría, ¿vamos para atrás como los cangrejos?

T.C. Totalmente. Lo hablábamos ayer con unos amigos: aquí tiene que pasar algo, tiene que haber un reinicio de algo. Si no, yo no sé qué... Lo estamos viendo continuamente con el tema de los mandatarios, la situación política, cada vez más desigualdad...

M.M. ¡Pero se lucha un montón! Están las reivindicaciones de las mujeres, pero cada vez vamos a peor, porque las niñas jovencitas están con un cacao mental... El reggaetón las está fundiendo. Ellas creen que ahora las tienen que querer si perrean, si ponen contentos a los tíos... Es increíble. Me quedo asombrada. Cuando estudiaba en Santiago teníamos un poderío las mujeres, teníamos libertad, pero ahora las veo mucho más esclavizadas que en mi época. Tampoco entiendo cómo no se corta radicalmente el bullying. ¡Pero qué es esto! Si en un colegio un niño hace bullying va a la calle, pero no; se consiente mientras el otro niño está sufriendo.

P. Leí una declaración de vuestro hijo Yago en la que decía: "Mi padre es el Elton John español, un musicastro, pero va a su bola. Al tocar con él te puedes perder". ¿Es esto cierto, Teo?

T.C. (Risas) Bueno, a lo mejor es la manía de cambiar cosas de repente en directo.

M.M. Pero eso lo digo yo más que él, ¿eh? Hacemos una lista, tenemos todo lo que vamos a hacer en los conciertos, estamos más serios, a veces llevamos vídeo detrás... Y no podemos cambiar nada. Pero a mí Teo me ha vuelto loca. Estaba presentando un tema y de repente me mira y veo que me está diciendo no con la mano. Entonces pido perdón al público y digo que me he equivocado. Me vuelve loca de la cabeza (risas). Cambia cosas, lo que pasa es que yo tengo mucho instinto con él. Llevamos tanto tiempo... Lo sigo y es impresionante. Pero vuelve loco a un santo.

P. Pero, como dice la canción, ¿no existe magia sin los dos?

T.C. Eso está clarísimo. Mira que yo hago cosas, pero al final vuelvo a María. Quiero decir que nuestra mayor actividad sigue siendo Cómplices, lo que pasa es que siempre me gusta hacer cosas, como lo de Valle-Inclán, aunque María estaba totalmente metida en ese proyecto también. Fue muy divertido y lo vamos a seguir haciendo.

P. ¿Polvo somos y en agua nos convertiremos?

M.M. Pues nosotros seguro, porque iremos al mar, aunque dicen que está prohibido.

T.C. El agua es fundamental. Ahora estamos preparando un proyecto estupendo que saldrá, creo, a finales de este año infantil, donde la base es el cuidado del agua y de la naturaleza. El agua aquí es fuente de vida. Nosotros estamos rodeados. Aquí das con un palo en un muro y sale agua.