'Frágil', el alegato de Néstor Travieso a la vulnerabilidad

Dos cabezas de Baby Born contrapuestas y una sarta de improperios almacenados en caja. Es como el artista grancanario Néstor Travieso dibuja los efectos de un corazón roto en su exposición Frágil. El resultado del ejercicio creativo suma 33 obras de arte que narran la vulnerabilidad del ser humano. El experimento de Travieso puede verse expuesto hasta el próximo 19 de abril en la sala S/t Espacio Creativo de Gran Canaria.

El montaje nace como un trabajo de introspección que es capaz de plasmar gráficamente las vivencias personales del artista. Con una técnica pictórica que esgrime el grafito a su favor, Travieso imprime sus experiencias relacionadas con el duelo valiéndose de las emociones. Noche oscura, una pequeña serie de tres dibujos, codifica sobre papel el dolor del alma mediante las calaveras. "La calavera es el símbolo del interior del ser humano y la muerte. Sientes que algo se muere cuando hay duelos dentro de ti", cuenta el creador de la obra.

La fuente de inspiración de Néstor Travieso son las sensaciones y reflexiones acerca de la fragilidad del ser, el ego, las relaciones afectivas y el miedo. En el caso de Noche oscura, el dolor transmuta en el cambio. Travieso emplea la mariposa y el cuervo como emblema del movimiento y la metamorfosis del duelo a superación.

Una de las obras de Néstor Travieso. / ARCHIVO

El grafito se abre paso por el papel para engendrar postales icónicas. Un ejercicio en profundidad de semiótica donde el artista recurre "al dibujo realista y empleo de iconos para expresar con mayor facilidad los mensajes". Es a través de imágenes iconográficas simples, cercanas para todo tipo de público y de gran impacto como se propone el recorrido visual. De esta manera, la obra permite a quien observa adentrarse en su mundo interior.

Significantes y significados

En este proyecto expositivo los significantes -el contenido-, y significados -las evocaciones mentales- quedan plasmados en dibujos que muestran globos desinflados en forma de corazón, como es Plástico y amor o Plástico y desamor para simbolizar desengaños amorosos y otras decepciones; cajas de cartón estropeadas etiquetadas como material "frágil" como es Niño interior 3 para representar las secuelas; las corazas emocionales plasmadas a través de bolsas que tapan las caras de los sujetos, tal y como se ve en Coraza dialogante; o cabezas decapitadas de muñecos, símbolo de pensamientos inmaduros, plastificados, cambiables y desmontables, como en Madurez plástica y Dualidad plástica.

Experiencias que parten de lo propio y más íntimo del autor, pero terminan convirtiéndose en conceptos colectivos y universales. "Se trata de establecer una charla incómoda con el público para evidenciar las diferentes maneras de entender nuestros conflictos internos y nuestra vulnerabilidad con el propósito de que puedan verse a sí mismos y a los demás desde otra perspectiva", comenta.

'Cabezas', de Néstor Travieso. / ARCHIVO

Frágil supone la segunda exposición individual de Néstor Travieso en Gran Canaria. Un montaje que mantiene líneas narrativas similares a las de su anterior trabajo, Me la suda. Es el propio artista el que considera que ambas representan lo mismo, e incluso comprende Frágil como un rediseño de su último montaje. Además, Travieso matiza que esta exposición soslaya Apariciones marianas, otro antiguo trabajo expositivo. Apariciones marianas fue para el autor una clara protesta de carácter político ante el malestar provocado por la realidad.

En Frágil Travieso se desmarca de todos sus antiguos montajes y trata de partir de lo sencillo. "Mis anteriores métodos de trabajo eran muy distintos. Utilizaba papel de pared y disolvente para hacer dibujos realistas", explica. Fundamentada en la crítica, Travieso empleaba fotografías históricas que ilustraban, entre otras temáticas, el dolor causado por la guerra.

Repetir hasta la extenuación una misma técnica aburrió al pintor. Cuenta Travieso que elucubró alrededor de 300 cuadros según esta línea. "Frágil es mucho más personal. Me he revisado para distanciarme de lo académico, que me influenciaba al dibujar. Me sentía limitado porque no podía interpretar otra cosa", reconoce. Limitaciones que le empujaron a retomar la técnica del lápiz.