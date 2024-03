Siri Hustvedt dice que Paul Auster está "estable" y ha vuelto a escribir

La ensayista, novelista y poeta Siri Hustvedt ha recogido en Madrid el premio Openbank de Literatura by Vanity Fair 2024 a su trayectoria literaria, donde ha manifestado su preocupación por el auge de los movimientos autoritarios en Estados Unidos y Europa y ha comentado que su marido, Paul Auster, se encuentra "estable" y ha vuelto a escribir.

Momentos antes de recoger el galardón este martes, la escritora, Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2019, ha celebrado un encuentro con periodistas en el hotel que ha acogido el acto, en que el ha manifestado que se siente "aterrorizada con lo que pueda pasar en las elecciones" de su país, en referencia una posible victoria de Donald Trump.

Hustvedt (Minnesota, EE.UU. 1955) se ha referido a que existe un movimiento "autoritario en todo el mundo", que incluye lugares como España, Italia y Francia y también en Estados Unidos, "una amenaza que pone en riesgo nuestro sistema constitucional -ha dicho-".

Su último ensayo, publicado en 2016, "La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres", es un texto que la convirtió en una de las voces más críticas contra Donald Trump. Pese a ello, no cree que la literatura vaya a salvar a la sociedad del fascismo o el neofacismo.

La ensayista advierte de que el resultado de las elecciones no está claro y ve posible que pueda surgir una coalición de movimientos antiautoritarios que espera que puedan estar liderados por Biden.

Ha subrayado que la administración Trump ha demostrado hasta qué punto Estados Unidos depende de las normas para funcionar.

"La ley no es de mármol, está tan viva como los integrantes de un país le permitan estar; sin ellos se pierde cualquier parecido a una república democrática", ha reseñado.

Hustvedt ha manifestado que el último año ha sido "duro", desde que en junio a su marido, el escritor Paul Auster (Nueva Jersey, EE.UU, 1947), le fuera diagnosticado un cáncer.

"Está vivo, estable. Hoy he hablado con él y, por primera vez -tras el tratamiento-, ha vuelto a escribir algo", ha dicho con relación a su estado de salud.

Al mismo tiempo ha señalado que "vivir con alguien que padece una enfermedad, potencialmente letal, es algo que te cambia la vida", pero no es algo que tenga presente de manera constante.

Reconoce que 'Carpe Diem' -vivir el momento- es una frase que se repite cada día. "Estoy viviendo el momento de maneras que no he experimentado anteriormente", confirma.

Aunque no sabe cuál será el futuro, está muy agradecida al tratamiento, "sin él no le tendríamos aquí", y añade que a pesar de que el futuro es incierto, "no significa que no haya esperanza".

Acérrima feminista, afirma que le parece curioso que la mujer siga necesitando un día internacional, a pesar de que considera necesario que siga habiendo un reconocimiento a la mujer "por el momento que atravesamos ahora".

"La idea que tenemos de progreso es un mito del XIX, pero si no actuamos para encarnar esas ideas es posible que retrocedamos, como hemos visto en mi país. Estamos en un proceso en el que la historia la estamos escribiendo nosotras", ha argumentado Hustvedt.

Niega que haya una literatura masculina y femenina, un debate que considera innecesario y pone de ejemplo a Henry James que, según la escritora, "tiene lo que se llamarían muchas cualidades femeninas, en cambio Gertrude Stein tiene muchas masculinas. Todos tenemos atributos masculinos y femeninos -ha afirmado-".

La autora de Los misterios del rectángulo, Una súplica para Eros y El hechizo de Lily Dahl ha desvelado que se encuentra escribiendo una novela política que habla sobre la eugenesia, una historia de tres personajes, de la ha asegurado que ya ha tirado cientos de páginas.

Su última obra editada en España es El mundo deslumbrante(Seix Barral), novela publicada originalmente en 2014 en la que se recupera uno de los temas de su producción literaria sobre la lucha de una mujer por reivindicar su sitio en el mundo del arte.

En el ámbito más personal, ser abuela la ha llevado a concebir el tiempo como un círculo en el que una generación muere y otra nace: "Mi nieto es claramente la continuación de la vida familiar".