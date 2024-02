El año que España se enamoró de Richard Chamberlain

Japón, siglo XVI. El piloto inglés John Blackthorne alcanza a duras penas las costas de un Japón ignoto y casi mítico junto con lo que queda de la tripulación de un navío holandés que busca romper el monopolio de los portugueses en el comercio y establecer contacto en tierras niponas. Allí, su ambición encuentra un aliado perfecto en Toranaga, un señor feudal en liza por el poder sobre el territorio. Esa era la premisa de la novel del norteamericano James Clavell que ficcionó la figura histórica del navegante William Adams y su papel decisivo en el ascenso de Tokugawa Ieyasu como shogun o gobernante de Japón en la novela homónima publicada en 1975.

La serie que se estrena el 27 de febrero en Disney+ recrea en diez episodios y con una cuidadísima ambientación de época las intrigas palaciegas y las cruentas batallas de un Japón convulso, pero también el enorme contraste de culturas y la fascinación por unos exóticos usos y costumbres alejadísimas de los de la Europa del siglo XVI. Cosmo Jarvis, a quien vimos en Peaky Blinders o Raised by wolves, y Anna Sawai, recién salida de Monarch: el legado de los monstruos se encargan de trasladar esa tensión entre dos hemisferios a un mundo, el de hoy en día, sobradamente globalizado. Jarvis, que encarna a John Blackthorne, tiene el reto, además, de estar a la altura del primer actor en hacer suyo el papel hace cuarenta años y ladrón de los suspiros de toda una generación de españolas y españoles: el californiano Richard Chamberlain.

De mandíbula cuadrada y elegancia británica, el actor, nacido en Beverly Hills a mediados de los años treinta del siglo pasado, es un caso de manual de late bloomer, es decir, de talento que empieza a brillar bien avanzada su carrera. Porque, pese a ser un ídolo adolescente por su papel en Dr. Kildare entre 1961 y 1966, Chamberlain rozaba los cuarenta cuando pudo disfrutar del éxito global haciendo de Aramis en Los tres mosqueteros y en Los cuatro mosqueteros que dirigió Richard Lester. Tras calzarse aquellas botas, se puede decir que tocó techo al participar en la superproducción El coloso en llamas, participando también en clásicos de aventuras en formato telefilme como El conde de Montecristo o El hombre de la máscara de Hierro y en producciones lejos de Hollywood como la australiana La última ola, de Peter Weir. Lo siguiente serían las grandes miniseries de televisión que, tras el éxito de Raíces en 1977, eran la apuesta del momento en materia de audiovisual.

Chamberlain tenía ya cincuenta años cuando pasó de ser un rostro familiar dentro del firmamento de estrellas extranjeras para el espectador español a ser el guapo por el que suspiraban millones de personas delante del televisor. Su papel protagonista en la adaptación de 1980 de Shogun, que llegó a Televisión Española en 1984, inició un idilio catódico que floreció el año siguiente con El pájaro espino, otra adaptación literaria en formato miniserie televisiva en la que el guapo actor encarnaba a un sacerdote australiano que se ve envuelto en un romance prohibido con la heredera de una rica familia terrateniente. Shogun, que fue un fenómeno social y un enorme éxito de audiencia, trajo exotismo, aventura y una sensualidad poco habitual en la televisión de aquella época, mientras que El pájaro espino combinaba polémica con un romance imposible de tradición folletinesca. En el epicentro de ambas, un mismo protagonista.

Un sex symbol atípico

“Richard Chamberlain marcó la adolescencia de muchos de los que nacimos en los setenta, porque era un hombre que gustaba a hombres y mujeres por igual, a través de un arquetipo como el de Tom Selleck o el Mark Harmon de Flamingo Road, que eran un poco refugio para las fantasías de una comunidad gay que, en la época, tenía que vivirlas en secreto”, cuenta el periodista de crónica social, escritor y tertuliano de televisión Juanra López.

El periodista destaca de Chamberlain cómo su belleza inusual y, sobre todo, su presencia, hicieron que conectase con un público que, en unos tiempos con solo dos cadenas de televisión, era masivo: “Las estrellas eran mucho más grandes en esa época, porque todo el mundo veía lo mismo en la tele”, recuerda. López explica cómo la historia de amor prohibida del padre Ralph de Bricassart prendó tanto a madres como a hijos, y cómo los ecos de El pájaro espino siguen resonando en la cultura popular: “Por ejemplo, Sonsoles Ónega hizo un remake a su manera en su novela de 2020 Mil besos prohibidos”, destaca. El periodista, además, apunta cómo Richard Chamberlain encarnaba, en la época, al marido ideal y al yerno presentable, una proyección que no se correspondía con la propia vida del actor, cuya homosexualidad no se reveló hasta 1989 y no fue reconocida abiertamente por él hasta 2003. Juanra López, que evoca en su primera novela El fantasma de Rock Hudson la dicotomía que vivió el actor de Solo el cielo lo sabe o Gigante hasta su muerte a causa del SIDA, ve muchas similitudes entre ambos, aunque Chamberlain "no haya tenido un final trágico".

El periodista y crítico cultural de El Periódico Juan Manuel Freire coincide en haber aprendido de Richard Chamberlain “la posibilidad de una masculinidad sensible, algo no tan fácil de ver en el 1985 de Rambo y Commando”. Freire recuerda haber visto las series de Chamberlain y, como todos los preadolescentes y adolescentes, “tratar de captar en vano lo que estaba pasando en El pájaro espino. Con ocho años, tus deseos son más bien simples y no suelen estar demasiado complicados por la fe”, concluye.

Richard Chamberlain estiró un poco más su momento durante los ochenta encarnando al aventurero Allan Quatermain en Las minas del rey Salomón y su secuela, Allan Quatermain y la ciudad perdida del oro, respuestas de bajo presupuesto de la productora Cannon a la saga Indiana Jones. A partir de los noventa, fue espaciando cada vez más sus apariciones televisivas y refugiándose en el teatro y los cameos esporádicos. A sus 89 años, vive retirado en Los Ángeles, a miles de kilómetros y días de aquel lugar y aquel tiempo en el que fue el hombre más deseado de casi todo un país.