Hanoos Hanoos: la obra que busca la esencia de las cosas

A cada arteria que el pintor iraquí Hanoos Hanoos traza en su exposición Shahrezade y las noches árabes; que se presenta hasta el 10 de marzo en la sala Invernadero de los Bonsáis en el Real Jardín Botáncio de Madrid, le corresponde una vena en su ciudad natal de Kufa, Iraq. Su pintura es un cuerpo en el que se cruzan caminos íntimos hacia el interior y el exterior, y en esa compleja red de circulación se construye el cuadro, pero no el que los ojos ven, sino el cuadro que surge de la imaginación, de los hilos de luz, del tercer sueño, de las noches de Sharezade y de sus cuentos árabes interminables.

Hanoos Hanoos (Kufa, Iraq, 1958) se desempeña actualmente como profesor de arte moderno en varios institutos de Madrid. Estudió Arte en Bagdad, y a principios de los años ochenta del siglo pasado emigró a España, donde obtuvo el doctorado en Bellas Artes por la Complutense de Madrid.

En esa ciudad, el artista vive un destierro similar al que experimentan los creadores y poetas del mundo. No aludo al destierro del espacio, sino al de las entrañas, al destierro existencial que se relaciona con las raíces y con el bagaje de una civilización. Por ende, los temas árabe-islámicos no abandonarán su obra a pesar de su total integración a la cultura española, en cuanto al idioma, el arte y la vida en general. Su producción en este sentido es esencialmente un ejercicio de mestizaje cultural en el que elementos y componentes orientales y occidentales se funden en un lenguaje común que trasciende fronteras, sean políticas o geográficas. Un lenguaje que supera ideologías y creencias, un lenguaje que tiene un solo nombre: libertad.

La realidad circundante y la naturaleza abstracta y misteriosa solo pueden revelarse a través de la pintura, insiste el artista iraquí en cada lienzo que esboza, contradiciendo la cultura islámica, que es fundamentalmente de lenguaje, de palabra, no de imagen y color. Es como si la imagen estuviera antes que las cosas. Así, el cuadro adquiere un papel protagónico que se transforma en un ejercicio existencial o en una forma de existencia mediante la cual el ser humano aparece como es, una forma encarnada y trascendida. Las obras de este artista iraquí no copian la realidad, no imitan la naturaleza y sus formas, no hablan sobre las cosas, sino que las nombran para hacer visible lo invisible. Es trascender la naturaleza y crear un mundo de formas puras y esenciales, y aunque el cuadro aparezca colmado de cosas materiales, cuerpos femeninos, rostros masculinos y caballos, en realidad no son más que cenizas esparcidas en el espacio de la tela, y de estas cenizas se extrae un solo signo: el fuego.

Frente a esta elevada construcción, uno siempre siente que ve un mundo diferente al que conoce y en el que vive, siente que no se sacia de verlo, y así va constantemente impulsado a descubrir los confines de este mundo, consciente de que llegará a conocer las nuevas criaturas y relaciones tejidas por primera vez entre línea y forma, luz y sombra, materia y masa, color y ojo, cuerpo y espacio, características que alejan el cuadro de lo común y lo transforman en una abstracción capaz de dotar a la realidad una nueva singularidad: el desvanecimiento.

Lo que era deja de ser para convertirse en algo más, una suerte de veladura o transparencia detrás de la cual emergen dos mundos: el mental y el visual y, entre ellos la fragilidad del amor, el deseo, el éxtasis surgen sin darnos cuenta, pues la unión anula el tiempo histórico, secuencial o matemático y estalla en una serie de elementos, formas y colores que fluyen verticalmente y se interconectan de manera rítmica como olas inquietas.

Suele haber dos categorías en el arte: una, atrapa la cola de la vida y corre tras ella para alcanzarla todos los días. Al ser menor que ella, no posee su estatura; otra, abraza la vida, la envuelve y trasciende, es superior a ella. La vida misma no alcanza su altura. No hay duda de que el arte de Hanoos Hanoos pertenece al segundo orden: abraza la vida al tiempo que la trasciende.

* Jaafar Al Aluni es poeta y traductor de origen sirio. Autor de Diván de poetisas árabes contemporáneas. Traductor de Adoniada y Entre lo fijo y lo mudable. Creación y Tradición en la Cultura Árabe.