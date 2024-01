El regreso de Supersubmarina que nadie esperaba: este será su nuevo proyecto

Los componentes de la banda de pop-rock Supersubmarina, que en 2016 sufrieron un grave accidente de tráfico que les apartó de los escenarios, cuentan su historia en el libro 'Algo que sirva como luz' a través de las entrevistas que el periodista Fernando Navarro ha realizado a los cuatro músicos.

En agosto de 2016 los integrantes de la banda, José, Juanca, Pope y Jaime, tuvieron un accidente de tráfico cuando volvían de actuar en el Medusa Sunbeach Festival de Cullera (Valencia) en Úbeda (Jaén) en el que sufrieron graves daños, tras lo que entraron en un proceso de recuperación muy complicado y desaparecieron de la escena pública, una historia que relatan en 'Algo que sirva como luz', que se publicará el próximo 4 de abril en la editorial Aguilar.

Escribir un libro a base de traumas colectivos

"La banda no se disolvió, pero tampoco pudo continuar", destaca la editorial en un comunicado, en el que recuerda cómo "la desinformación y el desconocimiento no han dejado de confundir a miles de 'fans', que esperan su regreso". El periodista especializado en crítica musical Fernando Navarro da voz a los cuatro tras las entrevistas que ha realizado tanto a los músicos como a sus familias y amigos.

"Fuimos conscientes de que teníamos mucho que contar y, casi sin querer, nos dejamos llevar por nuestra propia historia. Cuando quisimos darnos cuenta, el relato era de tal magnitud que decidimos que Fernando lo dejara plasmado en este libro", ha declarado la banda.

El periodista explica que no se trata de una biografía musical al uso: "La historia de Supersubmarina me fascinó por ser una historia insólita en el mundo de la música, repleta de lecturas vitales en las que la esperanza y el dolor, el éxito y la tragedia, conviven en el relato de cuatro amigos en estado de shock. He buscado escribir un libro de un trauma colectivo".