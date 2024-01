Mayte Martín: "Todos los cambios que la música está viviendo van en detrimento del arte"

"El flamenco es mi origen, no mi yugo". Esta frase de la cantaora Mayte Martín (Barcelona, 1965) preside su web y su forma de estar en el arte. Artista honesta y generosa, es una de las renovadoras de este género, aunque ella dice "estar al servicio del arte y no servirme de él". Lo demuestra en sus recitales de ese género, en los que habitualmente se hace acompañar solamente por una guitarra, y que durante 2023 combinó con algunos conciertos de preparación de un nuevo trabajo que discurre por otros derroteros. Con el 2024 recién arrancado, dice que lo quiere presentar "como una espectadora más".

El concierto del 24 de enero en el Teatro Circo Price de Madrid como parte del festival Inverfest será el despegue de este disco, Tatuajes, que publicará el próximo 8 de marzo la discográfica Nuevos Medios. Después, le espera una larga gira durante todo el año por los escenarios españoles en conciertos que combinará con sus recitales de flamenco.

Este será el álbum de su carrera, después de que en 2018 publicase Tempo Rubato de forma independiente a partir de las microdonaciones de los aficionados. Le acompañan los músicos Nelsa Baró (piano y arreglos), Guillermo Prats (contrabajo) y Vicens Soler (batería).

El repertorio incluye canciones convertidas ya en clásicos de la música popular latinoamericana y europea, como Ne me quitte pas, de Jacques Brel, Alfonsina y el mar, de Mercedes Sosa o El breve espacio en que no estás, de Pablo Milanés.

P. Tatuajes se estrenó a principios de este año. ¿Se pensó primero como espectáculo y después el disco, o de otra manera? ¿Cómo ha sido la evolución hasta terminarlo?

R. En realidad es el mismo proceso de siempre. Voy haciendo conciertos, la cosa va madurando, se va haciendo fuerte, y llega el momento en que yo considero que ya tiene el nivel de madurez justo y necesario, y me meto en el estudio y lo grabo. Ahora estamos en eso.

P. Es interesante porque normalmente la industria suele funcionar al revés: primero la grabación y luego el directo.

R. Claro. Está muy bien que me hayas dicho que la industria funciona al revés, y no que soy yo la que funciona al revés. Es un pequeño detalle, pero es muy importante porque si miras la conveniencia a nivel comercial, pues claro, la industria tiene la razón, pero si lo importante es la obra, el arte, pues lo natural es que las cosas crezcan primero y rueden. Para mí manda la obra. Además, el proceso creativo no es una cosa que se pueda manipular. Si el año que viene vas a tener algo que contar o no, no lo sabe nadie. La gente firma tres discos en tres años y yo soy incapaz de hacer eso, porque no sé lo que me va a pasar el año que viene. Esa mecánica va a contra la salud del arte.

P. No son composiciones suyas, sino canciones muy conocidas. Dice que quiere agradecer a los autores que más le han marcado. ¿Por qué ahora?

R. Pues mira, yo el agradecimiento lo tengo siempre, es permanente y continuo, porque cada vez que en mi casa escucho un tema de estos pues bendigo a quien lo creó. Pero hacía tiempo que tenía ganas de hacer un espectáculo de versiones y compartirlo con la gente como si yo fuera una más del público. Es casi como un ritual religioso, recordar juntos a Víctor Jara, a Violeta Parra, a Jacques Brel... Además, en un momento jodido para la música, porque está, en muchos aspectos, en peligro de extinción. La gente joven no conoce la historia de la música, no conoce estas maravillas. Y a mí me parece que esto es igual que si desaparecieran los museos. La música no está suficientemente protegida.

P. También ha cambiado mucho la manera de componer. No es necesario tener una relación, por ejemplo, con los instrumentos o ni siquiera con la voz. Es un contraste muy grande con su forma de trabajar.

R. Sí, todo se va desnaturalizando. Todo se va mecanizando. Incluso la manera de presentar la obra, a partir de canciones sueltas. Y todo lo que está cambiando en la música es en detrimento del arte. Ninguno de estos cambios favorece al arte más allá de que desde China puedan oír tu música. Somos nosotros quienes tenemos que proteger el legado. Si perdemos la conciencia de la historia, pues yo no sé lo que va a pasar.

P. ¿Tiene entonces esto que ver con el formato y elenco de músicos que ha elegido para el disco?

R. A mí cada día me gustan más las cosas sencillas y rotundas. Si tú lo que tienes que explicar lo puedes explicar con tres instrumentos, todo lo que pongas de más, sobra. Es una propuesta muy íntima, yo creo que eso favorece al repertorio que estoy haciendo, que son versiones muy desnudas. Y creo que es lo que necesito también.

P. Pero hacer versiones muy desnudas es más arriesgado también, desde el punto de vista del oficio. Si tiene una mala noche de voz o de concentración, también está más expuesta...

R. Claro, naturalmente. Pero si tienes un mal día de voz de concentración, pues alabado sea Dios, no podemos estar todo el tiempo protegiéndonos. Yo creo que lo bonito es justamente eso, que ningún día estás igual, que las cosas no las sientes igual todos los días. Esto es lo que hace de la música también algo mágico. En esto es muy diferente a otras manifestaciones artísticas. Un libro es siempre el mismo libro. Un cuadro siempre es el mismo cuadro, pero en la música una interpretación nunca es igual que otra. La música es algo totalmente efímero todo el tiempo.

P. ¿Cree que esta desnudez artística es lo que hace que siempre se agoten las entradas de sus conciertos en cuestión de horas? Hay demanda también de esta honestidad por parte del público, ¿no cree?

R. Pues no lo sé, la verdad. Espero que sí. Pero por otro lado, me da pena que haya hambre de algo que debería ser el pan de cada día. Yo realmente soy espectadora, si a mí me dieran a elegir entre poder disfrutar de la música o poder hacerla, yo elegiría mis oídos y mi sensibilidad para poder disfrutar de las cosas maravillosas que hay por ahí. Y como amante de la música, echo mucho de menos esa desnudez, esa fragilidad. A mí me parece muy bonito exponerse, estar ahí a pecho descubierto, pero claro, si tienes conciertos día sí, día no, ¿cómo lo haces? Yo, aunque me salieran conciertos día sí y día no, no los haría, por una cuestión de verme oxidada. Nunca salgo a un escenario pensando que mañana tengo otro concierto, yo salgo ahí como si me fuera a morir después.

P. ¿En Tatuajes hay algún intento de dejar una impronta personal, de hacer la versión de Mayte Martín? ¿O es un acercamiento como el de un niño que las canta porque las siente dentro?

R. Exactamente. Es una descripción muy bonita la que has hecho. Yo no sé si pongo mi impronta o no, yo estoy haciendo esto para disfrutarlos yo, para que me vibren dentro, no hay ego aquí. Aquí lo que hay es una necesidad y un deseo de sentirme también admiradora de la música. No sé si dejo mi impronta o no la dejo, pero no me preocupa lo más mínimo.

P. Dice: "el flamenco fue mi primera palabra musical". ¿Esto marca una manera de estar en la música?

R. Pues la verdad es que no, porque yo creo que una cosa es la materia prima y otra cosa es como tú la trabajes. Yo en el flamenco ingresé por amor a mi padre, por el amor que él tenía por el flamenco. Y porque veía llorar a mi tío, que era un hombre de dos metros y lloraba cuando escuchaba a Pepe Pinto. Yo a todas las músicas me he acercado por algo puramente emocional. Así que creo que me habría acercado a cualquier género de la misma manera. Mamé de mi padre eso, pero también mamé de mi madre, que era una bordadora maravillosa, y yo la veía a ella trabajar con ese cuidado, con esa delicadeza, con ese amor por el detalle... Para mí las cosas pequeñas son las más importantes, marcan la diferencia.

P. Hace poco decía en una entrevista sobre Rosalía: "un género no es un repertorio. ¿Canta una bulería? Correcto, pero eso no es flamenco". ¿Cómo se le explica esto a alguien ajeno al flamenco? ¿Qué significa estar atravesado por el flamenco?

R. Lo que ocurre hoy es que no se dedica el tiempo necesario para estar atravesado por lo que sea. O sea, la necesidad de inmediatez y de que todo se llene, que todo ocurra en el mínimo tiempo posible, está haciendo que las cosas no tengan fundamento, esencia. El flamenco, para dejarte atravesar por él, lo tienes que amar y respetar y estudiar y aprender. Y luego tiene que haber en ti también algo que contar, porque claro, no necesariamente porque tú ames una música tienes nada que aportar a esa música. Por eso digo que ni el flamenco ni ningún género es solamente un repertorio. Es una manera de sentir las cosas, es una manera de frasear, es un idioma, y lo tienes que conocer también. Para dejarse atravesar por las cosas lo primero que hay que tener es amor, no querer hacer uso de eso para ganar dinero.