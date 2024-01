Muere a los 97 años Norman Jewison, director de 'En el calor de la noche'

El director de cine canadiense Norman Jewison, autor de cintas como 'Hechizo de luna' y 'En el calor de la noche', falleció a los 97 años de edad, según informó este lunes The Hollywood Reporter.

La revista especializada precisó que el cineasta murió el sábado en su residencia de Los Ángeles (EEUU), según su publicista, Jeff Sanderson.

La carrera de Jewison también atesora títulos como 'El caso de Thomas Crown' y musicales como 'El violinista en el tejado' y 'Jesucristo Superstar'.

'Hechizo de luna' y 'El violinista en el tejado' le valieron una cuádruple nominación al Oscar en 1988 y 1972, respectivamente, a mejor película y mejor director.

Jewison estuvo nominado otras tres veces: a mejor filme por 'La historia de un soldado', (1985) y por ''¡Que vienen los rusos!' (1967) y a mejor cineasta por 'En el calor de la noche' (1968), cinta que ganó el Oscar a la mejor película.

En total, sus películas se hicieron con 46 nominaciones y 12 Oscars.

Llegó a Hollywood en la década de 1960, tras haber triunfado en la televisión británica, canadiense y estadounidense, según recordó este lunes la revista Variety.

La comedia 'Soltero en apuros' con Tony Curtis, supuso su entrada en la meca del cine y su buen resultado en taquilla le hizo firmar un contrato de siete años con Universal, del que salieron obras como 'The Thrill of It All', con Doris Day.

Pero nunca abandonó del todo la televisión: fue productor ejecutivo, por ejemplo, del programa semanal de variedades de Judy Garland 'The Judy Garland Show'.

En 1999 ganó además el premio Irving Thalberg de la Academia estadounidense. "Lo único que realmente lamento de haber ganado este premio es que no es como el Nobel o el Pulitzer. No incluye dinero", bromeó en su discurso de agradecimiento.