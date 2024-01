Muere el actor de 'Star Trek' y productor de cine Mickey Cottrell

Mickey Cottrell, actor, publicista y productor de cine independiente murió a los 79 años el pasado lunes 1 de enero en Woodland Hills, California, según informó su hermana en un post de Facebook: “Mi hermano adorable, divertido, crítico, entusiasta, particular, brillante y cariñoso pasó a la otra vida temprano el día de Año Nuevo. Estaba sonriendo cuando murió".

Apasionado del cine indie de Sundance y actor ocasional en papeles como el de alienígena en Star Trek, Cottrell participó en películas tan variadas como My Own Private Idaho de Gus Van Sant o Shortbus de John Cameron Mitchell. Sus créditos televisivos incluyen Star Trek: The Next Generation en 1992 y Star Trek: Voyager en 1997, ambas como un extraterrestre.

Como publicista, trabajó con personajes como Ira Sachs, Jeffrey Schwarz, Andrew Haigh, Richard Press y Jonathan Caouette, e incluso en películas de Rainer Werner Fassbinder y Andrei Tarkovsky al comienzo de su carrera. Otros créditos actorales son Ed Wood, Apt Pupil y Volcano.